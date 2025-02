Kingdom Come 2 sklízí gratulace od tvůrců Zaklínače i Falloutu, polívčičku si přihřívají politici i Slavia

Uložit 0

Je to úspěch, jaký Česko dlouho nevidělo. Středověká videohra Kingdom Come: Deliverance 2 se parádně prodává a sklízí nadšené recenze doma i ve světě – a navíc stále přehlížený herní průmysl dostává mezi mnohem širší publikum. Gratulace tak do Warhorse Studios posílají nejen kolegové a konkurenti z branže.

Potlesk pro Warhorse Studios přichází ze všech stran. A je zasloužený – Kingdom Come 2 se jen za první den prodalo přes milion kusů, kreativní ředitel Daniel Vávra se pro Seznam Zprávy dokonce nechal slyšet, že úvodní prodeje pokryly náklady na vývoj hry. Ty podle šéfa studia Martina Frývaldského dosáhly vysokých stovek milionů korun. „Za cenu Kingdom Come 2 by se dal natočit středněrozpočtový hollywoodský film nebo třeba celý seriál na Netflixu,“ uvedl Frývaldský pro CzechCrunch.

Na české poměry nevídaný počin – a to nejen v rámci videoher, ale napříč kulturou a kreativními obory – si vysloužil uznání z těch nejzajímavějších adres. Většinou jde o krásné gratulace. Občas to ale jsou i… no, posuďte sami.

⚔️ Mezi prvními gratulanty bylo polské herní studio CD Projekt Red. Autoři Zaklínače a Cyberpunku 2077 své přání doprovodili ilustrací lovce monster Geralta, jak se zdraví s hrdinou KCD2 Jindřichem. Audentes Fortuna Iuvat!

👑 Dokonce i Danielu Vávrovi mohou dojít slova. Vůbec se není čemu divit, protože KCD2 vyseknul poklonu i sám Chris Avellone – vývojář podepsaný pod absolutními legendami RPG žánru Fallout 2 a Planescape: Torment. „Že mi tvůrce jedné z nejlepších her, co jsem kdy hrál, napíše něco takového… nemám slov. Díky,“ odpověděl kreativní ředitel Warhrose. Velká pocta!

🧙 Podobně cenná bude chvála od Briana Farga, producenta značky Fallout. Anebo od Swena Vinckeho, šéfa studia Larian neboli tvůrců jednoho z nejlepších RPG posledních let Baldur’s Gate 3: „Už se těším, až vaši hru vyzkouším!“

🛡️ Gratulace samozřejmě nechodí jen z ciziny. Největší české herní studio Bohemia Interactive mají hráči spojené spíš s tanky a neprůstřelnými vestami, ale tentokrát zvolilo… trochu jiný pancíř. A kromě dalších se přidali například brněnští Madfinger Games: „Je to velký den pro české hry.“

⚽ Fotbalová Slavia sice negratulovala přímo, ale na vlně Kingdom Come 2 se svezla taky. Jmenovce ze svého kádru představila coby postavy ze hry.

🎵 „Nestává se každý den, že by se Česko vytasilo s něčím velkým. Ale teď ano,“ přidal se Jaroslav Beck, jeden ze spoluautorů hitu pro virtuální realitu Beat Saber – jedné z nejúspěšnějších česko-slovenských her všech dob.

☢️ Uznání přišlo i od vývojářů střílečky S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Ti sídlí v Praze a – jak připomněl Vávra – obě hry sdílely několik herců. Kromě samotné akce totiž nabízejí spoustu příběhových scén.

🎮 Logicky nejvíc gratulací každopádně přišlo z videoherního průmyslu. Třeba z firmy Crytek, což jsou autoři technologie, kterou KCD2 využívá. Nebo od hry Mount & Blade, která také sází na autentičtější zpracování středověku. Ze studia Owlcat Games, které stvořilo parádní RPG Pathfinder. Či z Crystal Dynamics, jež můžete znát díky moderním Tomb Raiderům. Anebo od autorů strategické série Anno, kteří si kvůli Kingdom Come 2 berou i dovolenou. No a taky od tvůrců Frostpunku z 11 Bit Studios.

A taky od dalších a dalších a dalších… Kingdom Come: Deliverance 2 je prostě česká hra světového formátu. Jestli vás novinka od Warhorse Studios zajímá víc, přečtěte si naši recenzi KCD2. A jestli vás lákají další zprávy o českém herním průmyslu, mrkněte na náš newsletter.

Čeští politici a videohry

🤡 No a pak tu je trochu rozporuplná kategorie. České videohry dosahují světového úspěchu spíš navzdory než díky politickým krokům libovolných vlád. I když tahle situace se dává do pomaličkého pohybu se schválením změn fondu audiovize, který nově podpoří i videohry.

Nicméně posty na sociálních sítí od politiků oslavující Kingdom Come 2 sice přibývají – ale moc uvěřitelnosti nepobraly. Asi jako všechny ty gratulace, když se vyhrává v hokeji.

Vydání a úspěch hry zaregistrovala třeba koalice Spolu pro Prahu, jejíž… kreace… s Jiřím Pospíšilem… je… something („Jak se říká – zlaté české ručičky!“). Poněkud vyhrocenější je situace pod příspěvkem Markéty Pekarové Adamové, kde se ozval i Daniel Vávra („NEPARAZITUJTE!“).

Naopak vlastně až příjemně střízlivý byl příspěvek ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka: „Já se musím přiznat, že hry už jaksi nejsou úplně můj šálek čaje. Ale pokud jsou ta čísla Kingdom Come 2 taková, mám velkou radost, hrdost a gratuluju ze srdce.“

Hru zaregistrovali také poslankyně Barbora Urbanová („Udělá pro státní kasu i šíření české kultury víc než jakákoliv soudobá domácí filmová či seriálová produkce s dotacemi.“) a Silvia Doušová („Přivádí středověkou Kutnou Horu k životu jako nikdy předtím.“) nebo senátoři Zdeněk Hraba („Dlouho jsem si na PC nic nezahrál, ale tady udělám výjimku.“) a Miroslav Bárta („Český finální a globální produkt, žádná subdodávka, hromada invence a fantazie.“).

Kéž by ta slova byla autentická, nikoliv ze stejného pytle jako ony zmiňované oslavy hokejových úspěchů. Videohry jsou světový, gigantický byznys, je to vysoce kreativní obor s vysokou přidanou hodnotou a jen v Česku generují miliardové tržby. Jenže jen pár měsíců nazpět se projednávala novela zákona, která hry zařazuje po bok kinematografie coby státem uznávané a podporované (ačkoliv zdaleka ne tak štědře jako film) odvětví.

A ve sněmovně jste tehdy mohli slyšet následující hlášky: „V čem potom ta videohra přispívá našemu státu?“ nebo „A my teď budeme pobízet, aby tito, já nevím – jednička a nula, kteří umí dělat ty hry –, aby to tvořili? Pro koho? Komu to prospěje nebo co z toho bude?“ či „Patologickou triádu kromě her tvoří sociální sítě a pornografie volně přístupná na internetu.“

Ať jsme féroví, tyhle věty nezazněly od citovaných gratulantů KCD2. Ale v kontextu těchto výroků je uvěřitelnost potlesku z pozitivněji naladěných politických sfér prostě nižší. Navíc když aplaus přichází až v okamžiku, kdy se chvála na Warhorse Studios valí ze všech světových stran. Přitom světové hry v Česku vznikají už dlouho.