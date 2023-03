V krizi jsme byli mockrát, ale všechno má řešení, říká o prodeji startupu Roivenue Pavel Šíma

Pražský startup Roivenue, který uživatelům pomáhá hlídat investice do reklam, vznikl před osmi lety. Tehdy se odtrhl z agentury. Loni ho pak jeho zakladatelé prodali novému majiteli. Na první pohled jde o příběh úspěchu, ovšem neobešel se bez mnoha peripetií. Prvního investora musel startup hledat nadvakrát, při docházející ranveji byl pak nucen předělat strategii a propustit část týmu. A samostatnou kapitolou je i přímo prodej firmy. O chybách či problémech startupy moc často mluvit nechtějí, spoluzakladatel Roivenue Pavel Šíma ale v CzechCrunch Podcastu naopak nabízí podrobný vhled do zákulisí.

Když dnes pětatřicetiletý Šíma studoval vysokou školu, narazil na case study společnosti Procter & Gamble, pod níž spadají desítky značek jako Head & Shoulders, Gillette či Pampers. Marketingové rozpočty ve stovkách milionů korun i v takovém globálně působícím gigantu se tehdy rozdělovaly a plánovaly na základě jednoduchých tabulek v Excelu a téměř ničím nepodložených výhledů.

„Říkal jsem si, že to není možné. Musí existovat lepší způsob, jak to dělat,“ vypráví Šíma, jenž si následně budoval kariéru v marketingové agentuře. Velmi dobře placené místo ale po několika letech opustil a rozhodl se přijmout nejistou výzvu – společně s dalšími spoluzakladateli vybudovat startup, který řeší právě efektivitu marketingových kampaní. O svých zkušenostech mluví v novém díle CzechCrunch Podcastu, který si můžete poslechnout níže nebo v podcastových aplikacích včetně Spotify, Apple Podcastů, Google Podcastů a také na YouTube.

Roivenue od roku 2015, zjednodušeně řečeno, marketingovým manažerům pomáhá rozhodovat o tom, jak utrácet peníze a zvyšovat návratnost takových investic. Po sedmi letech na trhu koncem loňského roku pak jeho šéfové startup za nekonkretizovanou částku prodali do rukou původem nizozemského a globálně působícího hráče ScanmarQED.

„V médiích se často takové příběhy prezentují tak, že existuje nápad, na konci po několika letech exit a nic mezi tím. To nebyl náš případ, existovala spousta okamžiků, kdy se firma málem rozpadla a umřela. Je jich hodně,“ přibližuje Šíma, když o celé startupové jízdě mluví.

Jako jeden z příkladů uvádí, že se v začátcích musel startup financovat čistě z vlastních zdrojů. Šíma se sám osobně zadlužil, což vedlo k paradoxním situacím. „Měli jsme dost šikovného – a tím pádem i dobře vydělávajícího obchodníka. Vyprávěl mi o tom, jak skvěle investuje na Zonky, přičemž já sám jsem si tam půjčoval peníze. Byl to paradox, platil jsem svému zaměstnanci, aby on mohl vydělávat na tom, že jsem si vzal úvěr,“ směje se.

Během let ovšem Roivenue čelilo mnoha dalším výzvám. Například i první pokus o získání peněz od investorů skončil nezdarem a startupu se to podařilo až napodruhé, celý proces tak trval více než dva roky. „Stálo to obrovské množství úsilí a málem to také po cestě zkrachovalo,“ přiznává Šíma. V několika tranších firmu nakonec podpořil fond Pale Fire Capital.

Pod tlak se ale startup dostal několikrát, například kvůli nepovedené zahraniční expanzi, docházela mu ranvej na financování, musel propouštět a v problémových časech narazil i na neshody mezi zakladateli, což řešení těchto problémů brzdilo. Sám Šíma tehdy spadl na úplné dno svých sil.

„Naučil jsem se, že každá byznysová situace má řešení. Je potřeba vytrvat, dívat se dál. I když jste zrovna na dně, což my jsme byli x-krát, nakonec z toho může být super exit,“ vypráví. V CzechCrunch Podcastu pak Šíma kromě jiného odpovídá na otázky jako:

Je těžší vydělat první milion nebo prodat firmu?

Jak probíhá proces prodeje startupu, jak se hledá ideální kupec a jak se oslovují?

Proč je důležité najmout si k exitu poradce, jak probíhá vyjednávání o podmínkách, o ceně, ale i proč zakladatel nikdy nemůže říct „ne“?

Jaké největší výzvy během budování Roivenue překonali a proč lidé v týmu nereagovali úplně pozitivně, když se o prodeji dozvěděli?

Jaký je vůbec pocit po sedmi letech budování startup prodat a proč do budoucna Šíma určitě nechce stavět další firmu v marketingu?

„Jedno z poselství, které bych chtěl předat dalším zakladatelům, je, že každé zboží má svého kupce. Tím nemyslím, jak se občas říká v Česku, že každý ,shit‘ si někdo koupí. Ale spíš, že i když nevidíš, kdo by na konci mohl být kupcem, je dost pravděpodobné, že někde existuje naprosto skvělé spojení. Jen o tom nevíš,“ dodává Šíma.

To všechno a ještě mnoho dalšího se dozvíte v novém díle CzechCrunch Podcastu, který si můžete pustit ve vašich podcastových aplikacích včetně Spotify, Apple Podcastů, Google Podcastů a také na YouTube.