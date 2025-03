V limuzínách vozí klienty do Vídně i na výlet na hrad. Lidé si chtějí povídat třeba o Kingdom Come

Uložit 0

Vozit v prémiovém voze bohaté turisty po památkách nebo vytížené manažery na jednání znamená často větší dobrodružství než dobře se obléct, přistavit vůz, bezpečně řídit a dojet na správné místo. Své o tom vědí Jan Štim a Martin Zada, kteří před třemi lety založili společnost pro luxusní přepravu osob Driveczech. Dnes jejich 55 anglicky mluvících řidičů vozí v autech nejvyšší třídy významné osobnosti, vysoce postavené podnikatele a turisty z celého světa po Praze, České republice i do zahraničí.

„Zažíváme úplně běžné i bizarní situace. Ještě mě nepřestalo překvapovat, co všechno si lidé mohou na cestách přát. Naší prací je dát jim komfort, diskrétní bezpečí a často splnit přání, které ještě nikdo předtím neměl,“ říká Jan Štim. Spolu s Martinem Zadou, který byl původně jeho prvním řidičem a později se stal společníkem, se od počátku zaměřili na náročnou movitou klientelu. Každého ze svých řidičů znají osobně a trvají na tom, že zážitek z cesty s nimi by se měl klientovi dostat pod kůži. Ať už profesionalitou či individuálními službami navíc.

„Někomu nastavíme teplotu vzadu ve voze, ukážeme wi-fi nebo ovládání masážní sedačky a pak už potřebuje jen pohodlně dojet do cíle. Pak ale přiletí podnikatelská rodina z Ameriky, objednají si cestu do Kutné Hory a chtějí si povídat o počítačové hře Kingdom Come, která je městem inspirovaná,“ líčí Jan Štim – spolumajitel společnosti, který zároveň zůstal řidičem, aby nezůstal odtržený od reality a dokázal efektivněji plánovat zákazníkům výlety podle jejich potřeb.

Právě tam přichází chvíle pro jeho velkou zálibu –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ dějiny. Zákazníkům, kteří si cestu s ním objednají třeba i na několik dní, vypráví o historii míst, kam je veze, o Karlovi IV. nebo o příbězích hradů, jež míjejí. Itinerář často řeší detailně předem, jindy je výlet volnější a řídí se přáními hosta. „Doporučím jim dobré restaurace cestou, ubytování i kulturu a stráví se mnou a mojí limuzínou výlet na míru,“ říká.

Může se také stát, že si klient zaplatí víc, než využije. „Tak tomu bylo třeba u hosta ze Saúdské Arábie. Přiletěl s desetičlenným služebnictvem soukromým letem, převezli jsme ho z terminálu rovnou do pětihvězdičkového hotelu v centru Prahy. Přál si mít po celé tři dny pro sebe a své lidi 24 hodin denně k dispozici tři vozy,“ vypráví Martin Zada, který má ve firmě na starosti finance a administrativu.

Pro zákazníka vytvořili speciální tým s rozpisem služeb, tři luxusní vozy byly celý týden přistaveny před hotelem. „Klient nakonec nevyšel z pokoje. Jednou jsme jeho lidi doprovodili na nákupy do Palladia na náměstí Republiky a to bylo vše. Na konci týdne jsme je odvezli zpátky na letiště. Služba je stála 350 tisíc korun,“ vzpomíná na neobvyklou zakázku Zada.

Jan Štim začínal s individuální přepravou už v roce 2016, tehdy se svou první fabií. Za sebou měl od roku 2012 zkušenost taxikáře pro Tick Tack Taxi Radima Jančury a také měření kvality signálu jako technik T-Mobilu.

„Najednou jsem vozil vlastní zákazníky na výlety a vyprávěl jim příběhy z dějin, cestou jim doporučoval dobré restaurace a vymýšlel zajímavé zajížďky. Dávali mi pozitivní recenze na Tripadvisoru a podnikání rostlo. Přibíral jsem další řidiče, až jsem měl třicetičlenný tým prověřených lidí. Dokud nepřišel covid,“ vzpomíná Štim na dobu, kdy ze dne na den přišel o sjednané zakázky s americkými turisty za 1,5 milionu korun, musel vracet peníze a přišel o finance v podobě nevratných poplatků platebním terminálům. Rozvážel jídla z restaurací, nákupy z e-shopů a čekal na příležitost znovu začít.

Ta přišla v roce 2022 s rozhodnutím specializovat se výhradně na luxusní přepravu a přibrat do podnikání Martina Zadu. Postupně rozšiřovali flotilu s nadstandardní výbavou, která dnes zahrnuje 40 vozů nejčastěji poptávané značky Mercedes v třídách Maybach, First Class, Business Class a pro větší skupiny luxusní dodávky Mercedes-Benz V-Class ve třídě Business Van.

Zákazníci si mohou služby špičkových osobních šoférů objednat na hodinu, den i několik dní nonstop. „Úspěch u klientů má také full day balíček, ve kterém je k dispozici řidič s vybraným vozem od rána do půlnoci a je na klientovi, kdy přesně ho využije a na co. Může to být sada schůzek, ad hoc nákupy s rodinou, cesta na oběd do luxusní restaurace ve Vídni… a za předem danou cenu zákazník ví, že nás má k dispozici,“ vysvětluje Zada.

Kromě přepravy si klient může objednat také třeba ozbrojenou ochranku nebo bodyguardy. Ty využívají hlavně zahraniční celebrity nebo cizí vládní delegace. „Před lety jsme měli na starosti jednu neobvyklou delegaci z východní Asie. Ta sice nepotřebovala ochranku, ale přiletěla pracovně na prohlídku jaderných elektráren Temelín a Dukovany. A ve volném čase si přála zajet ‚na otočku‘ na závody Formule 1 na rakouském Red Bull Ringu. Pozvali s sebou do VIP zóny naše řidiče. Takový výjimečný zážitek se jen tak neopakuje,“ vzpomíná s úsměvem Štim.

Ne každé překvapení spojené s prémiovými klienty je však příjemné. Martin Zada vzpomíná na kosti od kuřete na koberci pod sedadlem po zámožném zákazníkovi z Asie, na bohatého turistu, který si vyšel v dešti nakoupit na benzínku v ponožkách, aby se nemusel obouvat, nebo na rodinu z Blízkého východu, která přiletěla soukromým letem v jednu hodinu v noci a důrazně od řidiče vyžadovala návštěvu McDonald’s.

„Náš zákazník, náš pán. Zařídíme téměř vše, ale otevřít v noci zavřenou restauraci ani my neumíme,“ směje se na závěr spolumajitel firmy, která má na Tripadvisoru i v recenzích na Googlu pětihvězdičková hodnocení, meziročně jí v lednu vzrostl počet zakázek na víc než dvojnásobek a v příštích letech plánuje expandovat i do dalších evropských metropolí.