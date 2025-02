V Plzni představili tramvaj bez řidiče. Nasadíme je v běžném provozu, hlásí ředitel z dopravního podniku

Uložit 0

V Praze by mělo jezdit metro bez řidiče. V Plzni zase chystají autonomní tramvaje. Nejprve uleví řidičům na konečných zastávkách a ve vozovnách, ale plány na západě Čech mají větší. „Cílovou metou je řízení tramvaje v běžném provozu,“ říká dopravně provozní ředitel tamějšího dopravního podniku Miroslav Macháň.

Je to modulární systém, který umí ovládat i staré tramvaje. Takže není nutné pořizovat nové stroje. Vychází z výzkumu pro agenturu amerického ministerstva obrany DARPA. Tu, kde se rodily projekty jako internet nebo neviditelná letadla. Ale vznikl ze spolupráce Plzeňských městských dopravních podniků s elektrotechnickými fakultami Západočeské univerzity a Českého vysokého učení technického.

„Autonomní provoz tramvají představuje obrovský krok vpřed v modernizaci městské dopravy,“ uvedl při představení autonomní tramvaje Miroslav Macháň z vedení dopravního podniku. „Naše strategie směřuje k nasazování moderních prvků podpory řidičů, ať už se jedná o online kamerový dohled nebo antikolizní systém, ale skutečným přelomem bude právě demonstrovaný automatický pohyb tramvaje,“ dodal.

První nasazení systému proběhne na konečných zastávkách. Tam takto vybavené tramvaje uleví řidičům, kteří s nimi musí popojíždět i během svých přestávek. „To je prvním krokem, následovat bude užití systému pro přesuny po vozovně,“ dodává Macháň. Ale i když tramvaje bez řidiče přímo do plzeňských ulic ještě nevyjedou, v plánu to je.

„Ačkoliv jsou řidiči zatím nenahraditelní, cílovou metou bude řízení tramvaje v běžném provozu, a to třeba jen v částech trasy mimo centrum měst, kde je řízení zpravidla jednodušší a nevstupuje do něj hustý provoz chodců a vozidel,“ popsal provozní ředitel po ukázce tramvaje ve vozovně Slovany.

Automatické ovládání dokáže pomocí senzorů vnímat okolí a rozpoznávat překážky, umí se přizpůsobit měnícím se podmínkám v okolí tramvaje. Od jeho nasazení si v Plzni slibují snížení rizika nehod a větší plynulost dopravy, ale také snížení provozních nákladů a už naznačovaný vyšší komfort řidičů.

„Je skvělé, že dokážeme přenést výsledky z akademické sféry do reálného světa,“ uvedl Pavel Turjanica z FEL ZČU. „V rámci tohoto projektu jsme měli možnost spolupracovat s kolegy z ČVUT, kteří jsou špičkou v oblasti AI technologií a autonomního řízení. My jsme přinesli praktickou část,“ popisuje západočeské zapojení.

Vedle vědeckých kolegů z ČVUT se do díla zapojil také dodavatel tramvají Pragoimex. „Vnímám v projektu velký potenciál, a to jak pro modernizaci starších vozů, tak i pro využití v nových tramvajích. V budoucnu by se toto řešení mohlo stát standardní součástí výbavy,“ popsal ředitel firmy Vladimír Faltýsek.

Autonomní hromadná doprava není ve světě ničím nevídaným, bez řidičů se svezete od Budapešti až po Barcelonu či Brazílii. V Česku je toto téma aktuální v posledních letech především kvůli budované lince D pražského metra (do jehož tunelů jsme se podívali). A kromě „déčka“ by se metro bez řidiče mělo objevit i na lince C.