V září ohlásili vznik, teď se Tomáš Čupr ze studia na vývoj AI stahuje. Podíl vykoupil druhý zakladatel
Studio QuantumSpring nyní stoprocentně patří zakladateli Ondřeji Šťastnému. Čupr se z něj stáhl, aby se mohl soustředit na jiné projekty.
Pražské vývojářské studio QuantumSpring, které se zaměřuje na využití umělé inteligence při tvorbě softwaru, hlásí zásadní vlastnickou změnu. Kormidlo kompletně přebírá jeho spoluzakladatel a ředitel Ondřej Šťastný. „K 11. červnu 2026 jsem dokončil management share buyout a stal se tak stoprocentním vlastníkem,“ oznámil Šťastný na LinkedInu. Z firmy tak vyplatil svého dosavadního investora a byznysového partnera, kterým byl zakladatel online supermarketu Rohlík Tomáš Čupr. Jaká byla cenovka transakce, strany nesdělují.
Podle Šťastného teď QuantumSpring vstupuje do nové fáze, nadále ale se stejným týmem, stejnými závazky a stejným zaměřením na produkční AI software, agenty a inteligentní systémy pro firmy. „Krok proběhl po vzájemné dohodě s naším investorem – TCF Capital Tomáše Čupra, který se soustředí na další části svého portfolia,“ komentuje Šťastný, jenž aktuální vývoj bere jako přirozené pokračování toho, co spolu vybudovali.
Pro stávající klienty a partnery firmy se podle něj nic nemění a v práci pokračuje bez přerušení. Jádro týmu QuantumSpring aktuálně tvoří pětice lidí a síť spolupracujících expertů. Během necelého roku na trhu prý pracuje v průměru na jednom novém projektu za dva měsíce. Veřejně může firma zmínit klienty jako gastronomická skupina Zátiší nebo Pilulka. „Doručovali jsme také software pro nasazení ve státní správě, což je podle mě zásadní pro validaci našeho přístupu,“ doplňuje Šťastný pro CzechCrunch.
Spolupráce Šťastného a Čupra se zrodila z jejich společného nadšení pro nové technologické trendy. „Fascinovalo mě, do jaké hloubky Tomáš rozumí jednotlivým nástrojům a modelům po technické stránce. Zjistili jsme, že vnímáme stejně posun paradigmatu, který přináší umělá inteligence,“ uvedl Šťastný pro CzechCrunch loni v září, když oznamovali vznik studia s cílem měnit zaběhnuté pořádky v IT a zrychlit implementaci AI do praxe.
Šťastný má za sebou kariéru ve vrcholových patrech globálního technologického světa. Působil na inženýrských pozicích v americkém Microsoftu či firmě VMware, podílel se na vyhledávači Bing a řídil technologické týmy v Mallu nebo Allegru. Založení vlastního startupu pro něj znamenalo přechod z korporátního prostředí do dravého světa inovací. Nyní bude mít volné ruce k tomu, aby naplno realizoval své vize o budoucnosti moderního vývoje a škálování byznysu.
„Pro mě osobně je to krok, do kterého jdu s plným odhodláním. Vím, že vlastnit a vést firmu naplno není procházka. Riziko je teď celé na mně. Stejně tak ale i příležitost, a ta je výjimečná. To je důvod, proč jsem do toho šel, spolu s týmem, který za QuantumSpring stojí a kterému věřím,“ dodává Šťastný.
„QuantumSpring vyrostl na jasné ambici: dostávat AI z prezentací do produkčního software a reálných firemních workflow. Founder-led další fáze dává firmě prostor rozhodovat rychle, držet produktový fokus a dál stavět na tom, co jste s týmem vytvořili,“ komentovali změny zástupci TCF Capital s tím, že firmě budou fandit na cestě dál.
Zatímco Šťastný plně konsoliduje síly v QuantumSpring, pro Čupra je odchod logickým krokem vzhledem k šíři jeho dalších byznysových aktivit. Jeho klíčový projekt, online supermarket Rohlík, nedávno komentoval své hospodářské výsledky s tím, že poprvé na skupinové úrovni dosáhl provozního zisku. Jeho celkové tržby pak vyrostly na přibližně 35 miliard korun. „Můžeme uzavřít kapitolu, že nikdy nevyděláme,“ prohlásil Čupr.
Kromě obřího potravinového kolosu se třiačtyřicetiletý podnikatel naplno angažuje i v dalších ambiciózních AI projektech, které na sebe poutají značnou pozornost investorů. Nedávno představil nový startup Duvo.ai, jenž se zaměřuje na automatizaci manuální práce v retailu pomocí autonomních AI agentů. Projekt uzavřel také investici přesahující 340 milionů korun.
Vedle toho skrze svou investiční společnost TCF Capital Čupr aktivně buduje technologický ekosystém zaměřený na dlouhověkost a prevenci. Klíčovou součástí je platforma Macromo vyhodnocující biomarkery z krve. Do portfolia spadá také společnosti Pilulka, jež aktuálně prochází transformací.