Vánoční zázrak trval jen krátce. Peníze pro elektrické letouny se nenašly, firma znovu krachuje

Pořádně nahnuté to mělo Lilium už koncem loňského roku. Ještě pár desítek hodin před Štědrým dnem to vypadalo, že německá společnost vyvíjející elektrické letouny skončí, protože jí došly peníze. Nakonec se měla na poslední chvíli objevit skupina investorů, aby do projektu slibujícího revoluci v osobní přepravě nalila potřebné peníze k jeho pokračování. Teď se ale ukázalo, že tento plán se nikdy nezhmotnil, nový kapitál Lilium nezískalo a firma tak znovu krachuje. Šance na záchranu už jsou podle jejího vyjádření velmi mizivé.

„Ačkoliv jednání o alternativních řešeních stále probíhají, šance na restrukturalizaci je v současné době velmi nepravděpodobná, a proto bude provoz zastaven. Vzhledem k situaci je to pro všechny zaměstnance hluboce politováníhodné a Lilium Aerospace jim děkuje za jejich odolnost a oddanost,“ uvedla ve svém prohlášení minulý týden společnost Lilium, kterou v Mnichově před více než deseti lety založili Patrick Nathen s Danielem Wiegandem, Sebastianem Bornem a Matthiasem Meinerem.

Jejich projekt byl jedním z průkopníků ve vývoji elektrických letadel s kolmým vzletem a přistáním, která se často označují jako vzdušné taxíky, protože mají ambici proměnit způsob přepravy osob i na kratší vzdálenosti ve městech. Jejich vývoj a výroba jsou ale kapitálově velmi náročné, což nakonec doběhlo i Lilium. Dvěma zásadním dceřiným společnostem došly peníze loni v říjnu a dostaly se do insolvence.

Firma nejprve neúspěšně jednala o možném úvěru či zárukách s bavorskou vládou, až nakonec na Štědrý den dosáhla údajného „průlomu“ ve vyjednávání s investory. Lilium oznámilo podepsání smlouvy o koupi jeho aktiv společností Mobile Uplift Corporation, kterou mělo založit blíže nespecifikované konsorcium investorů z Evropy a Severní Ameriky.

Toto uskupení mělo v úmyslu získat provozní aktiva dceřiných společností Lilium GmbH a Lilium eAircraft GmbH, a pokud by byly splněny určité podmínky, Lilium očekávalo, že dohoda umožní jeho dceřiným společnostem nabýt i dostatečného financování k obnovení svých podnikatelských aktivit.

Jenže tento deal, který měl přinést do firmy zhruba 210 milionů eur (5,3 miliardy korun), se nikdy nedokončil. Důvody, proč se tak stalo, nejsou známy. Jak informuje portál Aviation International News, dohoda se měla uzavřít na konci ledna, ale proces se protahoval do února, přičemž investoři měli narážet na „technické potíže“. Mezitím již měli být povoláni zpět někteří koncem loňského roku propuštění zaměstnanci Lilia, aby začali pracovat ve vývoji letounu Lilium Jet.

Podle zdrojů serveru nicméně mnozí z nich nedostávali výplatu. I proto se na portálu GoFundMe objevila kampaň s cílem získat prostředky pro zaměstnance, kteří nemohli pokrýt své životní náklady, včetně několika osob, které se do Německa přestěhovaly z jiných zemí. Historicky měla firma až přes tisíc zaměstnanců, přičemž většinu z nich měla koncem loňského roku kvůli finančním problémům propustit.

Mnichovské firmě ve vývoji elektrického letadla s kolmým startem a přistáním, které mělo létat rychlostí až 100 kilometrů v hodině, věřila řada investorů. Ti jí během let svěřili přes miliardu dolarů, tedy několik desítek miliard korun, a před třemi lety se pro další kapitál vydala na burzu Nasdaq. V posledních letech získala také několik objednávek, mezi nimiž byla například dodávka stovky letadel do Saúdské Arábie. Lilium nicméně není zdaleka jediné, kdo podobný stroj vyvíjí.

Mezi největší hráče v této oblasti nadále patří společnosti jako americké Joby Aviation či Wisk Aero, čínský EHang nebo německý Volocopter. Právě Volocopter se shodou okolností taktéž dostal do finančních problémů, na začátku roku podal návrh na prohlášení konkurzu a naléhavě hledá investory pro restrukturalizaci společnosti. Hráčů je nicméně po celém světě ještě mnohem více a proudí do nich velké investice, které dávají v součtu miliardy dolarů. Ty přitom – byť zatím v menším rozsahu – láká i jeden český projekt.

Proti největším světovým firmám se chce postavit Michal Illich, který již několik let staví vlastní elektrický letoun v projektu Zuri. Pro něj získal koncem loňského roku další investici od předních českých investorů v řádu vyšších desítek milionů korun, aby mohl po náročném testování postavit stroj schopný plného letu. „Nové investiční kolo bylo určeno k tomu, abychom otestovali vertikální start a přistání na velkém modelu a vše, co s tím souvisí. Během tří let testování jsme provedli desítky vzletů a vyzkoušeli vše, co bylo pro tenhle model potřeba, takže můžeme pokročit do další fáze,“ uváděl Illich. Kdy by mohl mít k dispozici hotový produkt, zatím předpovídat nechtěl.