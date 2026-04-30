Ve Vysočanech vyroste nová čtvrť s 1 000 byty. Připravuje ji architekt, který stojí za proměnou Kodaně
Středoevropský developer Corwin mění brownfield v Praze 9 v moderní město pro lidi. Na návrhu Dvorů Vysočany se podílejí legendy Jan Gehl a David Sim.
Pražské Vysočany procházejí v posledních letech jednou z nejvýraznějších proměn v metropoli. Na místech, kde dříve dominoval těžký průmysl, vznikají celé nové rezidenční čtvrti. Do tohoto procesu nyní vstupuje středoevropská skupina Corwin původem ze Slovenska. Ta po realizacích v Bratislavě a Lublani již půl roku staví svůj první projekt v české metropoli s názvem Dvory Vysočany.
Lokalita nad libeňským nádražím, kde dříve sídlilo spotřební družstvo Včela a tamní pražírny, má podle autorů ambici pomoci rozhýbat i dosud nevyužité pozemky, které dnes tvoří hlušinu mezi Vysočany a Žižkovem. V první etapě, která se nyní realizuje, je v nabídce celkem 229 bytů, z toho vyšší desítky jsou již prodány.
Prostor o rozloze pěti hektarů se má v horizontu osmi až deseti let proměnit v území s více než tisícovkou bytů, kancelářemi a občanskou vybaveností, jako je školka nebo obchody. Namísto solitérních věžáků, které jsou pro novou výstavbu v brownfieldech často typické, projekt sází na tradiční blokovou výstavbu. Tento přístup, inspirovaný například zástavbou pražských Vinohrad, má za cíl jasně oddělit veřejný prostor ulic od klidných vnitrobloků – tedy „dvorů“.
U urbanistického konceptu autoři vycházeli z představy, jak chtějí, aby fungoval prostor mezi budovami. Nejprve řešili, kudy budou lidé chodit, kde se zastaví nebo kde se budou přirozeně potkávat. Teprve pak přišla na řadu podoba domů. „Obvykle se přitom v městském developmentu postupuje právě opačně,“ vysvětluje Jakub Dobrý, country manažer společnosti Corwin. Celá čtvrť je navržena jako průchozí celek, který má dříve uzavřený areál propojit se zbytkem Vysočan.
Právě důraz na prostor mezi budovami je rukopisem, který Corwin do Prahy podle slov Jakuba Dobrého přináší díky spolupráci se světovými špičkami oboru. Na návrhu Dvorů se od počátku podílejí Jan Gehl a David Sim. „Jan Gehl je v urbanistických kruzích legendou – stojí za proměnou Kodaně v jedno z nejlepších měst pro život a jeho rady využívaly metropole jako New York, Melbourne nebo Londýn. Jeho hlavním tématem je vztah k lidskému měřítku a snaha dělat ulice pro lidi namísto pro auta. Na Dvorech se od počátku podílel na tvorbě projektu jako jeho hlavní konzultant,“ vysvětluje Dobrý.
David Sim, autor vlivné knihy Soft City a bývalý kreativní ředitel studia Gehl Architects, zase do Vysočan přenáší koncept takzvaného „měkkého města“. Ten se soustředí na zdánlivé drobnosti, které ale zásadně ovlivňují to, jak se lidé v ulicích cítí – od bezbariérovosti přes dostatek zeleně až po možnost sednout si na parapet u vchodu do domu.
Společně s českým ateliérem OVA tak vznikl plán, který se vymyká i vnitřní rozmanitostí. Zatímco běžné projekty často pracují s několika typovými půdorysy, Dvory Vysočany jich nabídnou přibližně stovku. Každý byt tak má mít individuální charakter a uspořádání, které vychází z toho, kde přesně se v rámci bloku nachází.
Život v hotové čtvrti namísto staveniště
Výstavba projektu je rozdělena do několika etap, které mají vznikat jako samostatné a funkční městské bloky. Pro budoucí obyvatele to v praxi znamená, že by se neměli stěhovat na staveniště, ale do prostředí vybaveného hotovými ulicemi, vnitrobloky a obchody. „Tento postupný rozvoj má zajistit, že se čtvrť bude formovat přirozeně a první rezidenti nepocítí, že ostatní části zatím nejsou dokončené,“ říká Jakub Dobrý.
V současné době je již několik měsíců ve výstavbě první etapa s 229 byty, která právě vstupuje do prodeje. Souběžně s tím Corwin získal stavební povolení pro druhou etapu, která k nově vznikající čtvrti přidá dalších 266 bytů a více než 700 metrů čtverečních ploch pro obchody. Její zahájení je naplánováno na rok 2027. Aby ulice zůstaly bezpečné a klidné pro chodce, bude v hotové čtvrti veškerá doprava svedena do podzemního parkování, čímž se na povrchu uvolní prostor pro zeleň, náměstí a parkové úpravy.
Pro skupinu Corwin se jedná o první projekt v Praze. Developer se sídlem v Bratislavě se na Slovensku a ve slovinské Lublani specializuje na revitalizace průmyslových zón a ekologickou výstavbu. Příkladem je bratislavský administrativní komplex Einpark, který jako první ve střední Evropě získal kombinaci certifikátů LEED Platinum a LEED Zero Carbon.
Celková hodnota aktuálně připravovaných projektů skupiny přesahuje 2,2 miliardy eur a Česká republika se má podle Jakuba Dobrého do budoucna stát jednou z jejích klíčových zemí. „Transformace vysočanského brownfieldu je pro Corwin první velkou zkouškou, zda se podaří skandinávské principy ‚města pro lidi‘ úspěšně přenést i na náročný pražský trh,“ dodává Jakub Dobrý.