Velká bitcoinová otočka za desítky miliard. Michael Saylor prodává krypto, aby měl na úroky. Ustojí to?
Společnost Strategy je největším držitelem bitcoinů na světě. Teď jich chce desítky tisíc prodat, aby mohla skoupit své akcie a vyplácet úroky.
Ještě před dvěma týdny stál Michael Saylor na pražské konferenci BTC Prague a znovu opakoval krédo: bitcoin se nakupuje a nikdy neprodává. Potvrdil to i v našem rozhovoru. Teď ale jeho společnost Strategy oznámila plán, který tohle dogma dramaticy láme. Představenstvo totiž dalo firmě do rukou nástroj, jak nashromážděný bitcoin – zhruba čtyři procenta všech bitcoinů na světě – v případě potřeby prodat.
Nový rámec, který společnost Strategy pojmenovala jako Digital Credit Capital Framework, jí umožňuje prodat bitcoiny až za 1,25 miliardy dolarů (zhruba 26 miliard korun). Peníze mají posloužit k výplatě dividend, úroků z dluhů i k odkupu vlastních cenných papírů. Souběžně firma schválila zpětný odkup akcií v objemu až dvou miliard dolarů a zvedla dividendu u své prioritní akcie na dvanáct procent.
Oznámení přišlo po jednom z nejhorších týdnů, jaké firma za poslední roky zažila. Cena bitcoinu, která tvoří i primární hodnotu podniku, spadla pod hranici šedesáti tisíc dolarů a dál klesá – aktuálně se obchoduje kolem 58 tisíc, tedy o pětinu níž než na začátku června. S ní se propadly i akcie Strategy, které od svého vrcholu z listopadu 2024 ztratily přes osmdesát procent hodnoty a před pondělním oznámením klesaly osm seancí v řadě.
Klíčový problém se ukrývá ve zkratce mNAV. Tento poměr porovnává tržní hodnotu firmy s hodnotou bitcoinů, které drží. A v pátek ukazatel poprvé klesl pod jedničku. Jinými slovy: investoři začali Strategy oceňovat níž, než kolik má v digitálních mincích. Tím se firmě zaseklo kouzlo, na němž celý její novodobý model stál: vydávat nové akcie a za utržené peníze kupovat další bitcoin.
Saylorův stroj na peníze totiž stojí na slibu pravidelných výnosů. Firma vydává prioritní akcie a dluhopisy, které investorům vyplácí deseti- až dvanáctiprocentní dividendy, a právě tyto závazky musí splácet v hotovosti bez ohledu na to, jak si zrovna vede bitcoin. Když jeho cena klesá a akcie se neprodávají, hotovost rychle ubývá a tlak na firmu roste.
Já to teda čtu/chápu tak, že zatahuje za „záchranou brzdu“ v podobě buybacku na existující Digital Credit Securities (size 1+1 mld.) ale hlavně dodává, že klidně na to použije i #BTC… (krom výpaty divi, kupónů a tvorby rezervy).
Je úplně jedno co si o tom myslím já (ale asi je… https://t.co/p6r6xSCjnM
— Ales Vavra (@ales_vavra) June 29, 2026
První trhlina se objevila už na začátku června, kdy Strategy poprvé od roku 2022 prodala 32 bitcoinů. V celkovém balíku přesahujícím 847 tisíc mincí šlo o zanedbatelné množství, symbolicky to ale byl první zlom. „Pokud řídíte veřejně obchodovanou pokladnici, která vytváří digitální úvěry, nemůžete takto omezovat svou schopnost bránit hodnotu akcií a vyplácet dividendy,“ vysvětloval Saylor už dříve v rozhovoru pro CzechCrunch.
Nový plán jde ale ještě dál a umožňuje prodat přes 20 tisíc bitcoinů. Trh to přivítal, takže akcie Strategy vyskočily zhruba o dvanáct procent. Firma zároveň uvedla, že má v rezervě 2,55 miliardy dolarů, což jí pokryje výplaty dividend a úroků zhruba na sedmnáct měsíců dopředu. Nově se navíc zavázala držet rezervu na minimálně dvanáct měsíců.
V sázce přitom není jen osud jedné firmy. Strategy se stala jedním z největších zdrojů poptávky po bitcoinu a její model napodobily desítky dalších společností po celém světě. Pokud by největší firemní držitel mincí začal ve velkém prodávat, dolehlo by to na celý trh.
Saylorův příběh tak zůstává otevřený – a stále není jasné, jestli skončí jako vize století, nebo stamiliardový průšvih. Ovšem i mezi zkušenými investory je čím dál víc těch, kteří na jeho kroky pohlížejí s nedůvěrou.