Vítejte v ulici knížete Mnaty. Penta dokončila rekonstrukci Nuselského pivovaru a hlásí téměř vyprodáno

V posledních letech se developerská společnost Penta soustředí zejména na úzké centrum Prahy – začalo to Florentinem, pokračovalo Churchillovým náměstím, následovala Masaryčka a nyní se pouští do proměny Florence. Čas od času se ale firma Marka Dospivy podívá i do rozšířeného centra. Takovým případem je Nuselský pivovar, investice za čtyři miliardy korun.

Mnozí by řekli, že rozsáhlý areál na břehu botičského potoka měl svoje kouzlo díky patině, která sem přišla s plynoucím časem. Nový development je ale krásným příkladem toho, jak vypadají nové, moderní čtvrti. Výstavbou rezidenčních budov a opravou historických navíc získali benefit všichni obyvatelé Nuslí.

Projekt je totiž prošpikován různými službami tak, aby lidé všechno, co potřebují k životu, sehnali právě tady a nemuseli sednout do auta a jezdit někam jinam. Ostatně auta uvnitř areálu nezahlédnete, všechna jsou svedená pod zem. Místo naopak dostaly nové stromy a zeleň.

Projekt také zkracuje cestu napříč územím. Vznikla nová lávka přes Botič a obchodní pasáž, obojí přitom spojuje lokalitu s nedalekým náměstím Bratří Synků. „Naším cílem bylo vytvořit místo, které bude přirozeně sloužit obyvatelům nové čtvrti i dalším občanům Nuslí,“ líčí obchodní ředitel Penta Real Estate Pavel Streblov.

Nově vzniklé ulice dostaly názvy podle místních zvyklostí, a tak je tu jedna věnovaná knížeti Mnatovi, bájnému pokračovateli Přemysla Oráče, či skutečnému rodu pánů z Vrtby. Ten se významně podílel na historickém rozvoji Nuslí.

V rámci projektu vzniklo nové náměstí, kde má pomník generál Karel Kutlvašr, který velel Pražskému povstání v květnu 1945. „Náměstí vyrostlo na pomezí nové a historické části areálu. Budovy po jeho obvodu mají živý parter se zázemím pro nové obchody a restaurace,“ popisuje Penta.

Nová veřejná prostranství nabízí rovněž lávka, která je široká a pobytová, upravit se podařilo i prostranství podél nábřeží. Areál je tak nyní prostupný ze všech světových stran. Pokud by někdo trval na historickém vchodu, může jím projít skrze původní pivovarskou bránu z Bělehradské ulice.

Co se služeb týče, tak obchodní pasáž obsadila například pobočka České pošty, otevřela se tady drogerie Rossmann, je tu květinářství Kytky od Pepy, pekárna Zrno Zrnko, které tu otevřelo rovněž italské bistro Boticcelli Café, pobočku má v pivovaru tabák Don Paelo.

Postupně budou přibývat další, v létě například prostor pro práci s možností hlídání dětí Mimami, nehtové a kadeřnické studio Soho, fitness koncept MiniGym nebo nová vinárna s menším občerstvením Mozzarellart. Od září pak přibude rovněž supermarket Penny. A východní křídlo Nuselského pivovaru bude sloužit tomu, pro co byl ostatně v sedmnáctém století postaven – příští rok tu otevře nová pobočka Turnovského pivovaru.

Zatímco rezidenční domy vznikly podle brněnského studia Chybik + Kristof, na konverzi historických budov pracovala architektka z Martina Chisholm CMC Architects. Proměna probíhala v úzké spolupráci s památkáři, došlo tak k renovaci velkého množství historických prvků, které si lidé mohou při obhlídce veřejných prostor prohlédnout.

V obchodní pasáži jsou k vidění klenby a litinové sloupořadí. V projektu zůstaly zachované také původní pivovarské komíny. Zrak kolemjdoucích by měl zcela jistě padnout také na fasády objektu směrem k Botiči a do Křesomyslovy ulice, kde jsou domy zdobnější. „Historické předpisy počítaly s tím, že směrem do ulice musí být i takovéto industriální objekty více reprezentativní,“ uvádí mluvčí Penty Martin Lánský.

Celkem Penta postavila v Nuslích na pět set bytů, kde najde nový domov na tisícovku lidí.

Užijí si je ale i ti, kdo se rozhodnou v historickém pivovaru bydlet, v podkrovních bytech jsou totiž rozsáhlé trámové konstrukce. A o bydlení je v Nuselském pivovaru evidentně zájem.

V celém projektu, tedy v loni dokončených novostavbách i nyní zkolaudovaných historických budovách, jsou v prodeji už jen tři poslední desítky bytů, jinak je nekompromisně vyprodáno. „Projekt Nuselský pivovar nebyl bez rizika. Je ziskový jen díky možnosti vystavět také nové rezidenční domy,“ dodává šéf Penta Real Estate David Musil.

Chybik + Kristof sem navrhli tři obytné věže, které jsou inspirované ikonickými komíny pivovaru a mají sloužit jako nové městské dominanty. Zároveň označují klíčové vchody do zástavby.

Architekti sem umístili rovněž společné prostory do zelených dvorů a polosoukromých prostor. „Návrh ctí dědictví místa a zachovává jeho architektonický jazyk prostřednictvím pečlivě vybraných materiálů, rafinovaného členění fasád a vyvážených proporcí. Tím zajišťuje promyšlenou urbanistickou kompozici,“ uvádí ateliér.