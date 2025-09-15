Vítězem letošních cen Emmy je Apple. Vládla jeho nová komedie, uspěl ale také Adolescent od Netflixu
Rekordní počet televizních cen Emmy letos vyhrála komedie Studio, která diváky zavádí do útrob Hollywoodu. Uspěly i hity Netflixu nebo HBO.
V noci na dnešek proběhlo vyhlášení hlavních kategorií televizních cen Emmy, v posledních letech prakticky stejně významných, jako jsou Oscaři pro film. Znovu se potvrdilo, že celé sféře jasně dominují streamovací služby – a to navíc ne nutně ty, u nichž by se to očekávalo. Nejvíce cen totiž letos vyhrála nová komedie z produkce Applu Studio. A technologický gigant byl třetí také v celkovém počtu získaných Emmy.
Poměrně jasně to stvrzuje dlouho debatovanou úvahu, že Apple TV+ je nové HBO. Už před několika lety televizní ceny ovládla komedie Ted Lasso a dnes na ni z hlediska úspěchu navázala novinka Setha Rogena. Studio diváky zavádí do útrob hollywoodské továrny na sny, kde se setkáváme s Mattem (Seth Rogen), ředitelem fiktivní produkční společnosti. Sledujeme jej při každodenní práci, schvalování projektů, hledání nových, ale hlavně jsme svědky celé řady velmi zábavných fuck-upů.
Studio získalo rekordních 23 nominací, proměnilo jich více než polovinu (také rekord). V kreativních (technických) kategoriích získalo 9, v hlavních pak 4 ceny – za nejlepší komediální seriál, nejlepšího hlavního herce (Rogen), nejlepší režii (opět Rogen) a nejlepší scénář. Dílo Applu přitom čelilo silné konkurenci – seriály Medvěd, Jen vraždy v budově nebo Stále v kurzu (Hacks) u akademiků už několik let platí za favority.
Studio zaujalo jak svým humorem, kde Rogen jako producent, herec, režisér i scenárista dosáhl svého dosavadního kariérního vrcholu, tak celkovým zpracováním. Na seriálu je vidět vysoký rozpočet a od začátku má auru prestižní produkce. V každé epizodě se objevují známé filmařské osobnosti – třeba režiséři Martin Scorsese, Ron Howard či Zack Snyder, herci Paul Dano, Steve Buscemi a Olivia Wilde. Dokonce uvidíme ředitele Netflixu Teda Sarandose.
Ten se mohl radovat také z úspěchu své domovské firmy. Netflix letos vyhrál celkově 30 Emmy, stejně jako HBO/HBO Max, dělil se tak o prvenství. Nejúspěšnějším titulem přitom byla minisérie Adolescent, která před několika měsíci šokovala nejen námětem dětského vraha, ale hlavně komplexním a citlivým zpracováním tématu chlapců vyrůstajících v toxickém online prostředí. Britský divácký hit získal osm cen, z toho šest v hlavních kategoriích – za nejlepší minisérii, nejlepší režii nebo herecké role.
Největší pozornost z oceněných herců nepřekvapivě přitáhl teprve patnáctiletý Owen Cooper, který se stal nejmladším držitelem Emmy ve své kategorii. Diváky, kritiku i akademiky ohromilo, jak přesvědčivě se vžil do role náctiletého vraha spolužačky, jehož v průběhu minisérie vyslýchá policie. Zvlášť se přitom vyzdvihuje třetí epizoda Adolescenta, kde Cooper zhruba hodinu debatuje s psycholožkou – a to v zásadě v reálném čase, natáčelo se totiž na jeden záběr.
Ze stáje HBO/HBO Max nejvíce uspěla gangsterská komiksovka Tučňák s devíti Emmy (jednu hlavní pro herečku Cristin Milioti) a Urgent s pěti Emmy (třemi v hlavních kategoriích). Urgent na dlouhou tradici nemocničních dramat navázal velice zajímavě, když na ploše osmnácti epizod téměř v reálném čase zachytil jedinou extrémně náročnou směnu na pohotovosti.
Drama, v němž se Noah Wyle po více než patnácti letech od závěru legendární Pohotovosti opět objevil v roli doktora, patří mezi nejdiskutovanější seriály letošního roku. Zaujalo nejen svým zběsilým tempem, napětím a emočně silnými momenty, ale také zprostředkováním osobních zkušeností lékařů a kritikou stavu amerického zdravotnictví.
Mezi největší překvapení letošního ročníku patřily poměrně střídmý úspěch dystopického sci-fi Odloučení a naprosté selhání Bílého lotosu. Druhá řada Odloučení podle mnoha patří mezi to vůbec nejlepší, co se v daném žánru v televizi objevilo, a měla také nejvíce nominací (27). Odešla ale s osmi cenami, jen dvěma v hlavních kategoriích. A třetí řada Bílého lotosu? Měla 23 nominací, ale vyhrála jen v jedné technické kategorii.
Z vítězů je třeba zmínit ještě Andor, jehož druhá a poslední řada získala celkem pět Emmy, v technických kategoriích se pak dařilo animovanému Arcane – získalo 4 ceny. Naopak mizerně se letos dařilo produkci Prime Video od Amazonu. V hlavních kategoriích tituly firmy nevyhrály nic, v technických celkem pět cen. Kompletní seznam vítězů je dostupný například zde.