Vlastní logistika je přežitek, říká šéf Authentica Fulfillment. Jak na chytrou expedici v roce 2025?

Zlínský e-shop s doplňky stravy pro dlouhověkost OlaOla manželů Bernátkových se od počátku zaměřuje na efektivitu procesů. Jeho majitelé, zakladatelé úspěšně vyexitovaného e-shopu Ovečkárna, chtějí spolu s brněnskou firmou Authentica Fulfillment malým a středním firmám ukázat, že outsourcing logistiky a zaměření se na byznys je budoucnost e-commerce projektů.

„Jsme teprve na začátku, ale svoji misi bereme opravdu vážně – chceme, aby lidé žili v dobrém zdraví a šťastněji mnohem déle než teď. Motivuje nás představa, že sami budeme moct prožít život naplno se svými dětmi a pak i vnoučaty. S energií a radostí, bez zbytečných komplikací. Abychom se mohli naplno věnovat rozvoji a vstupu na nové trhy, svěřujeme logistiku spolehlivému partnerovi. To nám uvolnilo ruce,“ vysvětluje Martin Bernátek, zakladatel a CEO OlaOla.

Fulfillment otevírá dříve nepředstavitelné možnosti

Zatímco svůj předchozí projekt budovali postupně a pomalu, s OlaOla chtějí Bernátkovi růst mnohem rychleji. Stanovili si ambiciózní cíl: co nejdříve překonat stomilionový obrat Ovečkárny. Začali proto spolupracovat s Petrem Litavcem z brněnské logistické společnosti Authentica Fulfillment, se kterou chtějí vybudovat procesově ukázkový e-commerce projekt.

Díky tomu mohou dostat své produkty ze zlínské zelené louky rovnou do světa, což by ještě před pár lety bylo pro začínající firmu nedosažitelné. Tímto novým obchodním modelem chtějí společně rozvíjet českou e-commerce a posouvat tak možnosti podnikání.

„Pro zakladatele, který se chce soustředit na růst a výsledky, je efektivnější outsourcovat fyzické aspekty byznysu než je řešit interně. V opačném případě by musel vytvořit tým, který by byl často nevyužitý, například kvůli sezónnosti,“ vysvětluje Petr Litavec, výkonný ředitel Authentica Fulfillment.

Při spuštění nového projektu navíc podle něj nelze přesně odhadnout objem objednávek – první reklamy mohou generovat těžko odhadnutelné nárůsty v poptávce, což komplikuje plánování personálních kapacit ve skladu.

„Outsourcing přináší nejen větší flexibilitu, ale i odbornou podporu, která řeší operativní záležitosti, které by jinak odváděly pozornost zakladatele od klíčových částí byznysu, jako je obchod nebo marketing. Zároveň pokrývá i technickou část, například notifikace o doručení zásilky a na to navázané automatické vystavení faktury,“ dodává.

„Když jsme zakládali OlaOla, měli jsme produkt, ale chybělo nám kompletní řešení – obaly, etikety, logistika. Authentica Fulfillment se postarala o celý proces: navrhla a vyrobila obaly v souladu s naším brandem, produkty zkompletovala, zabalila, naskladnila a zajistila jejich distribuci. Díky tomu jsme mohli okamžitě expedovat přes 25 tisíc kusů po celém Česku a Slovensku. V případě potřeby máme také připravenou logistiku do více než 180 zemí po celém světě,“ nastiňuje spolupráci s Authentica Fulfillment Martin Bernátek.

Foto: Authentica Fulfillment Martin Bernátek, spoluzakladatel značky OlaOla

Chytrá logistika šetří až 60 procent vstupních nákladů

Další předností tohoto moravského partnerství je, že si OlaOla nemusí pronajímat celý sklad, ale pouze prostor, který skutečně využije. Patří totiž mezi klienty, kterým Authentica Fulfillment nově umožňuje účtovat na základě skutečně obsazeného skladového objemu v metrech krychlových. Tradičně se ve fulfillmentu účtuje podle obsazených skladových lokací, což však může být neefektivní. Klient pak může platit i za prázdné místo ve skladu.

Nový model tento problém řeší tím, že se u každého produktu při příjmu změří objem a klient platí pouze za reálně obsazené kubíky. Díky tomu může přesně spočítat náklady na skladování a lépe řídit prodej, aby kvůli dlouhodobému skladování nepřicházel o marži.

Sklady společnosti Authentica Fulfillment navíc disponují špičkovými technologiemi, které by si začínající ani středně velký e-shop bez výrazných investic nemohl dovolit. Zboží je rozmístěno tak, aby se objednávky díky robotům vychystávaly co nejrychleji a nejefektivněji.

Díky vlastnímu softwarovému řešení a 63 autonomním robotům lze skladový proces neustále optimalizovat, čímž se zvyšuje efektivita a snižuje chybovost. Tito roboti zvládnou zpracovat 40 objednávek za 10–15 minut, přičemž délka procesu závisí na počtu položek v jednotlivých objednávkách. Samotné balení jedné objednávky trvá přibližně 30 vteřin podle velikosti zásilek. Klíčovým faktorem rychlosti je právě automatizace, která výrazně zkracuje čas potřebný na pickování a kterou by si malý e-shop nemohl dovolit.

„Když firma roste závratným tempem, hromadí se jí na skladě zboží, uličky jsou nepřehledné a hledání výrobků zabírá víc času. To pak zpomaluje vyřizování objednávek a zákazníci na své balíčky čekají déle, než by měli. Největší problém nastává o Vánocích, kdy objem objednávek výrazně stoupá a je potřeba mít na skladě víc zásob než po zbytek roku. Když takto e-shop přeroste kapacity svého skladu, musí ho pak přestěhovat do většího,“ přibližuje nevýhody vlastního skladování Petr Litavec.

Spolupráce moderního robotického logistického centra Authentica Fulfillment s e-shopem OlaOla je ukázkou toho, jak by mohla vypadat budoucnost e-commerce v celé Evropě a jaký standard by mohly přijmout i střední a menší firmy po celém Česku. Když se spojí dva silné příběhy, mohou vzniknout inovace, které jen nepřebírají trendy ze zahraničí, ale rovnou je i samy určují.