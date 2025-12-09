Vedla miliardovou síť zverimexů, po rodičovské hlídá zdraví mazlíčků. Desítky milionů teď má i od Kijonkové
Český startup Vetstor vyvíjí platformu pro digitální zdravotní dokumentaci a péči o domácí mazlíčky. Uzavřel další investiční kolo.
Humanizace mazlíčků, kdy jsou psi a kočky považováni za členy rodiny, nabízí obrovskou byznysovou příležitost. Tomu věří zakladatelé startupu Vetstor, který stojí za vývojem platformy pro digitální zdravotní dokumentaci zvířat a personalizovanou péči o mazlíčky. „Naším cílem je, aby majitelé měli všechny důležité informace o zdraví svého mazlíčka na jednom místě a v jazyce, kterému rozumí. Zároveň chceme veterinářům uvolnit ruce od administrativy, díky čemuž se mohou soustředit na samotnou péči,“ komentuje Lucie Brabcová, zakladatelka a ředitelka Vetstoru, který oznámil získání investice pod vedením fondu JSK Simony Kijonkové.
Vetstor díky napojení na veterinární kliniky a ordinace dokáže přeložit lékařské záznamy do běžného jazyka, připomenout důležité termíny a navrhnout doporučení přizpůsobené potřebám konkrétního zvířete. Zahrnuje také odborné poradenství a personalizovanou nabídku veterináři schválených krmiv, doplňků, pojištění a dalších produktů. Sám sebe tak označuje jako „e-shop veterinářů“.
Dnes pětatřicetiletá Brabcová ve své kariéře prošla pozicemi finanční ředitelky v Dáme jídlo (dnes Foodoře), módním Zootu a následně síti zverimexů PetCenter, kterou vedla téměř dva roky i jako ředitelka se zaměřením na expanzi a digitální transformaci. Za rok 2022, kdy odešla na rodičovskou dovolenou, přitom firma přesáhla miliardový obrat.
V květnu loňského roku se po ukončení rodičovské Brabcová pustila do nové výzvy. Spojila síly s technologickým expertem Nikolou Šafránkem a Petrem Kováčikem, zakladatelem startupového studia Budeto, kde vznikla prvotní myšlenka právě na projekt zaměřený na zdraví domácích mazlíčků. První investici Vetstor oznamoval v letošním dubnu, kdy mu v tzv. pre-seedovém, úvodním kole 13 milionů korun poslaly české fondy Zaka VC a Purple Ventures.
Ty se účastní i aktuálního kola, které dosáhlo celkové výše jeden milion eur, v přepočtu 24 milionů korun. Kromě Budeto a těchto dvou fondů se jej účastní také Ondřej Kania, zakladatel vzdělávací skupiny Consilium a většinový vlastník fotbalového klubu Slovan Liberec. Výčet investorů doplňuje investiční skupina JSK Simony Kijonkové a jejího manžela Jaromíra Kijonky.
„Ve Vetstoru se potkává hned několik aspektů, které v investicích hledáme. Zkušený a ambiciózní zakladatelský tým, atraktivní produkt, který se dá dál rozvíjet, a jasně pojmenovaná potřeba na trhu,“ komentuje nejnovější investici zakladatelka Zásilkovny Kijonková, která po jejím prodeji kromě filantropických aktivit naplno rozbíhá právě i investiční fondy JSK Investments.
Podle Kijonkové je totiž péče o zvířata pro mnoho rodin stejně důležitá jako péče o vlastní zdraví, ale v informacích a komunikaci mezi ordinací veterinářů a domácnostmi je stále velká mezera. „Vetstor ji pomáhá zaplnit a dává smysl jak z pohledu byznysu, tak z pohledu dopadu na každodenní život lidí a jejich zvířecích mazlíčků,“ doplňuje Kijonková.
Ambicí JSK je startup podpořit finančně, ale také svým know-how a zkušenostmi se škálováním firem a expanzí na nové trhy. „Investice nám umožní produkt dál rozvíjet a posílit roli prevence v péči o mazlíčky tak, aby se problémy zvířat řešily včas, ne až ve chvíli, kdy už je zle,“ vysvětluje Brabcová.
Platforma například připravuje nové funkce založené na práci s umělou inteligencí, počítá s posílením marketingu i hlubší analýzou zahraničních trhů. V nejbližším roce plánuje vstup na první evropské trhy, kde bude testovat různé modely spolupráce s klinikami i partnery v oblasti pojištění a výživy. Zaměří se na rozšíření funkcí pro veterináře i majitele, lepší personalizaci doporučení a hlubší propojení zdravotních dat se službami, které majitelé reálně využívají. „Chceme, aby naše technologie byla přirozeným pomocníkem veterinářů i majitelů a aby jim péči o zvířata zjednodušovala,“ dodává Nikola Šafránek.