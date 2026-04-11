Whisky za 4,5 milionu. Těchto lahví vzniklo na světě jen 200, jedna má teď svého majitele i v Česku
Skotská značka The Macallan patří mezi špičku v investičním alkoholu. K narozeninám si vyrobila speciální lahve, z nichž jedna teď zamířila do Česka.
Skotská destilérka The Macallan patří mezi světovou špičku a některé její lahve se už v minulosti prodaly buď rovnou za aukční rekordy, nebo částky jim velmi blízké. Před dvěma lety slavila tahle palírna dvousté narozeniny a u jejich příležitosti přišla s limitovanou edicí, která svým jménem i obsahem propojuje minulost s budoucnosti. Nyní se jedna z těchto lahví prodala i do Česka.
Kdo si ji pořídil ani přesně za kolik, The Macallan neprozradil. Cena kruhové dvoulahve z kolekce Time:Space, v níž je ukrytá jak vůbec ta nejstarší whisky, jakou kdy destilérka z údolí řeky Spey stočila, tak ta vůbec první, jež vznikla v jejím novém sídle, se ale měla pohybovat kolem 4,5 milionu korun.
„Pro mě osobně představuje tato láhev vrchol řemesla a výsledek práce několika generací. Je úžasné, že v Česku existují sběratelé a sbírky, které dosahují světových parametrů. Jde o skutečně mimořádnou karafu,“ míní Robert Vaněček, odborník na investiční alkohol z Archiv Prestige Portfolio.
A unikát to opravdu je. Český majitel si pořídil jednu z dvou set lahví, která je inspirovaná strojem času – dvoukomorový design má totiž symbolicky propojovat minulost a přítomnost. Vnější část, kterou tvoří kruhový skleněný prstenec, ukrývá whisky z roku 1940 a vnitřní, vyjímatelný flakon zase whisky z roku 2018, která je první whisky z nové palírny The Macallan a představuje novou éru značky. Komu firma tyto lahve prodala, sice nekomentuje, výběr zákazníků si ale pečlivě hlídá a pro český trh byla určená jen jedna.
O svá díla se ale The Macallan řádně stará. Před dvěma lety, v době svého výročí, s těmito lahvemi objel celý svět a prezentoval je i v Česku a i nyní, když jedna z nich našla svého českého majitele, ji zástupci značky předvedli vybranému publiku. A možnost prohlédnout si ji dostal i CzechCrunch.
„Investice do ušlechtilých destilátů není sprint, ale maraton a značky jako The Macallan tvoří pilíře nejhodnotnějších sbírek. A i když u vybraných lahví vidíme zhodnocení v desítkách procent, cílem je především dlouhodobá stabilita a ochrana kapitálu. Je to zkrátka vášeň s investičním záměrem,“ dodává Vaněček.
Kdyby se vám to všechno zdálo přehnané, tak vězte, že není, protože The Macallan whisky opravdu umí. A dokázal to už mnohokrát. Už před třemi lety si například připsal – a stále drží – aukční rekord za vůbec nejdražší prodanou lahev tohoto nápoje a alkoholu vůbec. Jednosladovou whisky z roku 1926, která byla stáčená ve svých 60 letech a vyrobilo se jí pouhopouhých 40 lahví, si její nový majitel pořídil na dražbě v Sotheby’s za 2,7 milionu dolarů, tehdy asi 63 milionů korun. V seznamu nejdráž vydražených whisky světa ovšem na tuto značku narazíte více než jednou.