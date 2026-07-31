Xixoio o sobě zase dalo vědět. A vypadá to, že Richard Watzke si oblíbil umělou inteligenci
Společnost v hromadném mailu oznámila nový projekt Xixobox. Policie mezitím pokračuje ve vyšetřování, tisíce lidí měly přijít o více než 400 milionů.
„Vážení tokenholdeři,“ stojí v úvodu e-mailu, jenž v minulých dnech dorazil do schránek lidí, kteří se před lety přihlásili k odběru novinek okolo platformy Xixoio. Nebo do ní tehdy rovnou i investovali – ostatně takových lidí byly tisíce a podle policie nejspíš přišli o stovky milionů korun. Po měsících ticha jim firma nyní ale představila údajnou přelomovou novinku: projekt Xixobox alias „stablecoinovou pokladnu pro firmy“. Jenže ze všeho nejvíc to vypadá, že mozek Xixoio, podnikatel Richard Watzke, se jako mnozí další zamiloval do umělé inteligence.
Xixobox podle zprávy umožní firmám stablecoiny (tokeny navázané na klasickou měnu) přijímat, držet, vyplácet i účetně evidovat v jednom prostředí, tedy se všemi patřičnými schvalovacími procesy, firemní správou, párováním plateb a napojením na lokální účetnictví. Projekt má ale běžet v „experimentálním režimu“ a do 1. října 2026 se do něj dostanou jen společnosti zapojené do zvláštního programu. Kolik jich je a zda a jak systém opravdu funguje, není zřejmé, Xixoio na dotazy CzechCrunche neodpovědělo.
Xixobox má být dalším z modulů, které Xixoio představuje pod hlavičkou svého údajného operačního systému Genesis One OS. Patří k nim i digitální identita BlockID či portál WideWeb3.com, jenž firmám slibuje „AI zaměstnance“. Vedle nich se rýsují ještě další adresy, zpravidla jsou ale opatřené poznámkou „coming soon“.
Připomeňme, o co jde. Xixoio založil v roce 2018 Richard Watzke, teplický rodák, který se předtím živil marketingem a obchodem s luxusními nemovitostmi. Sliboval platformu, kde si firmy obstarají kapitál prodejem digitálních tokenů místo akcií či úvěrů.
Zpopularizoval ji mimo jiné konferencí, na níž vystoupil i tehdy populární finfluencer Radovan Vávra a místo rizikových fondů následně oslovil běžné lidi. Přes poradce a kampaň se spoty v hlavním vysílacím čase si tokeny podle Seznam Zpráv koupilo 3 117 lidí za 447 milionů korun, přestože média i odborníci upozorňovali, že jde o krajně rizikový příběh.
Poté, co 29. listopadu 2022 do sídla firmy vstoupili detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu, skončil Watzke v cele. O rok později padlo obvinění z podvodu – na něj i na samotnou společnost. „Obviněné osoby měly nabízet pod nepravdivou legendou zhodnocení úspor zákazníků v podobě investic do ekosystému Xixoio,“ uvedl policejní mluvčí Jaroslav Ibehej.
Kdy dojde k soudu, není v tuto chvíli jasné. Deník N sice uvedl, že líčení už se blíží, nicméně Ibehej na dotaz CzechCrunche odpověděl střízlivěji: „Věc je stále v procesním stadiu vyšetřování.“ A mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala byl ještě striktnější: „Nadále probíhá vyšetřování. S ohledem na rozsah a složitost věci, potřebu zajistit dostatečné množství důkazů včetně znaleckých posudků, si vyšetřování vyžádá další nezanedbatelnou časovou dotaci.“
Zástupci Xixoio se celou dobu hájí tím, že vyšetřovatelé nepochopili obchodní model firmy, že je naopak životaschopný a že nejde o žádný podvod. Nyní představený projekt stablecoinové peněženky by toho zřejmě měl být důkazem. Ovšem nejasností je stále víc než dost.
Například kdo za novinkou vlastně stojí. Xixoio totiž po policejní razii oznámilo, že Richard Watzke z firmy odchází. A z českých rejstříků jeho jméno opravdu zmizelo (podobně jako jména byznysově známých patronů typu investorky Dany Bérové nebo manažera PPF Aleše Minxe).
Kauza Xixoio
2018 – Richard Watzke zakládá Xixoio a slibuje platformu, kde si firmy obstarají kapitál prodejem digitálních tokenů místo úvěrů a akcií.
Podzim 2021 – Firma láká drobné investory i televizní kampaní v hlavním vysílacím čase, ministerstvo financí i Česká národní banka veřejně upozorňují, že lidé mají být obezřetní.
Listopad 2022 – Do sídla firmy vstupuje Národní centrála proti organizovanému zločinu, zadržuje dva lidi a zajišťuje majetek za desítky milionů kvůli podezření z podvodu a praní špinavých peněz.
Prosinec 2023 – Policie obvinila z podvodu Watzkeho, dalšího člověka a samotnou firmu, podle tehdejších policejních čísel bylo poškozeno 2 931 lidí a firem. Konečné číslo se ale ještě zvedlo.
Červenec 2026 – Vyšetřování pokračuje, škoda už měla přesáhnout 400 milionů.
Jenže jediným akcionářem české společnosti Xixoio je od roku 2018 britská Xixoio Ltd. A v té je podle tamního registru stále jediným jednatelem i jedinou osobou s významnou kontrolou více než 50 procent akcií právě Watzke.
Pak je tu otázka patřičných povolení, protože podle nových evropských pravidel musí společnosti, které se věnují kryptu, držet licenci známou jako MiCA. Tu ale Xixobox podle vlastních slov nepotřebuje. „Není to banka, platební instituce, virtuální asset provider ani směnárna. Je to firemní software,“ stojí na webu v sekci odpovědi na časté otázky. Za směnu i úschovu mají odpovídat „regulované partnerské služby“. Které to jsou, web neuvádí.
Provozovatelem Xixoboxu navíc není česká ani britská společnost, ale Daubo DAO, LLC. Ta se řídí dodatkem o decentralizovaných organizacích obchodního zákoníku amerického státu Wyoming a sídlí na 30 N. Gould St. v Sheridanu, tedy na adrese poštovního agenta, na níž formálně sedí tisíce schránkových firem.
Samotné stránky Xixoboxu, ale i dalších webů ze skupiny Xixoio pak nesou zřetelné stopy generativních nástrojů a běží na české platformě Macaly, která weby vyrábí z textového zadání. Sesterský Daoubo.com má v hlavičce rovnou značku „ai-generated“.
Pozoruhodný je také tým, kterým se projekt prezentuje. Vedle jediného člověka, vedeného pouze pod křestním jménem Martin jako „ultimátní vlastník výhod a zakladatel“, tvoří oficiální vedení Xixoboxu jedenáct AI agentů s identifikátory typu BID-DAOUBO-BOARD-HENRY-0002.
A součástí ekosystému je také web UauUau.com. Ten designově i funkčně zapadá do celé mozaiky Xixoio. Kuriozní je, že mu letos vyšla už dvě hudební alba kompletně vygenerovaná umělou inteligencí a dostupná na portálu SoundCloud. Písně z těchto desek jsou ke slyšení na webech skupiny Xixoio, jedno z alb se jmenuje Tokeny máš? a obsahuje tracky jako Neregulovaná či Nechci Bejt Backend.
Což nás dostává zpět k Richardu Watzkemu. Jeho jméno je totiž obsažené v adrese profilu na SoundCloudu, který se jinak tváří jako hudební účet webu UauUau. Profil je navíc autorsky propojený i s českým webem Tokenizace.cz – jenže tuto doménu podle registru CZ.NIC drží osobně Richard Watzke.
CzechCrunch požádal o vyjádření společnost Xixoio, ta ovšem na dotazy nereagovala. Nicméně podle míry zapojení nástrojů AI do tvorby všeho kolem Xixoboxu se zdá, že Richard Watzke se podobně jako mnoho dalších zhlédl v příležitostech, které umělá inteligence dává lidem všech možných talentů.