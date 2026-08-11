Z chátrajících kasáren chce Praha udělat živé centrum Karlína. Hotovo má být za šest let a dvě miliardy
Stavba z poloviny 19. století sloužila armádě, nově má nabídnout kanceláře, obchody i kulturu. Objekt u stanice Florenc čeká velká rekonstrukce.
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Kasárna Karlín patří k nejrozsáhlejším, ale zároveň nejvíce chátrajícím památkově chráněným objektům v centru Prahy. Klasicistní komplex u stanice metra Florenc dnes z velké části stojí prázdný, z jeho říms odpadává omítka a kvůli špatnému technickému stavu musely být z bezpečnostních důvodů uzavřeny i přilehlé chodníky. Pražští radní nyní schválili, aby městská firma Trade Centre Praha (TCP), která objekt spravuje, vypsala tendr na zpracování projektu jeho rekonstrukce. Na opravu dá město bezmála 1,9 miliardy korun včetně DPH.
Praha svěří peníze na investici právě TCP, která budovu dlouhodobě spravuje. Samotná projektová dokumentace přijde město podle schváleného materiálu na přibližně 120 milionů korun, soutěž na jejího zpracovatele by měla skončit v lednu 2027. Poté firma zajistí stavební povolení a připraví podklady pro tendr na zhotovitele stavby. Podle harmonogramu by měla být tato fáze hotová do roku 2028, kdy má podle iRozhlasu zároveň začít samotná stavba. Práce by měly trvat zhruba čtyři roky, hotovo by tak mělo být v roce 2032.
Město následně uzavře s TCP navazující smlouvu o spolupráci týkající se přímo rekonstrukce. Po dokončení opravy má objekt mít smíšené využití. Prostor by měl nabídnout obchody, kanceláře, kulturní a uměleckou činnost a také ubytování pro studenty. Prioritou přitom je oživit přízemí. „Ve spodním patře v parteru chceme vytvořit prostory pro obchody. To je vlastně ta první priorita, otevřít a oživit parter. Právě ten je to hlavní, s čím se bude veřejnost setkávat,“ uvedl pro iRozhlas pražský radní pro majetek Adam Zábranský z Pirátů.
Přípravu popsal na sociálních sítích i pražský náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček. „Po letech nejistoty má tento ikonický areál jasnou a stabilní budoucnost. Město do jeho obnovy investuje bezmála dvě miliardy korun a promění ho v živé centrum pro kulturu, komunitní život a veřejné služby,“ napsal s tím, že projektová příprava naváže na architektonickou studii ateliéru TaK Architects a na investiční studii, které prověřily možnosti proměny objektu s respektem k jeho památkové ochraně.
Podle popisu samotného studia dnes budova svou velikostí působí spíš jako bariéra v městské struktuře, přestože skrývá potenciál v rozsáhlých, dosud nepřístupných plochách vnitrobloku. Návrh počítá s otevřením přízemí veřejnosti a vznikem nové městské třídy procházející po obou stranách objektu, která propojí ulice Křižíkova, Vítkova a 1. pluku. Vnitřní chodba by se měla proměnit v polootevřený ambit s komerčním potenciálem, jednotlivá patra pak mají nabídnout flexibilní prostory od uměleckých ateliérů po kanceláře.
Klasicistní kasárna nechal v letech 1845 až 1848 postavit pro až dva tisíce vojáků císař Ferdinand, stavbu tehdy realizovala firma bratří Kleinů společně s dalším významným pražským podnikatelem Vojtěchem Lannou. Kromě strategických zájmů státu měla stálá posádka udržovat klid v tehdy rychle rostoucím dělnickém předměstí Karlín. Objekt v průběhu let sloužil řadě vojenských složek, které si ho postupně přizpůsobovaly – přibyla třeba kuchyně, prádelna nebo podkovárna –, klasicistní fasády i centrální prostor vnitrobloku určený k výcviku posádek se ale zachovaly bez zásadních zásahů.
Praha získala kasárna do vlastnictví od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v roce 2023. Ve dvorním provozním objektu dosud funguje Kulturní centrum Kasárna Karlín, které loni na jaře po ročním nuceném uzavření kvůli rozhodnutí stavebního úřadu znovu otevíralo alespoň venkovní provoz a na úpravy sbíralo peníze od veřejnosti. Od letošního ledna navíc v hlavní budově kvůli rekonstrukci svého sídla na náměstí Jana Palacha dočasně sídlí Vysoká škola uměleckoprůmyslová.