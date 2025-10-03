Firmy a lidé –  – 2 min čtení

Z Mitonu odchází jeho první a jediný CEO. Jde naplno pomáhat lukostřelcům, byznys zatím dává stranou

David Špinar založil agenturu H1, pak působil v Googlu, devět let strávil v investiční skupině Miton. Nyní je prezidentem lukostřelecké asociace.

Luboš KrečLuboš Kreč

spinarStory
Foto: archiv DŠ
David Špinar, bývalý šéf Mitonu
0Zobrazit komentáře

Na české venture kapitálové scéně se v uplynulých dnech a týdnech odehrála zajímavá personální změna – ze struktur známé investiční skupiny Miton odchází David Špinar. Ten ji před devíti lety posílil původně jako její CEO a přišel do ní z nejvyšších pater českého Googlu. Nyní se chce věnovat hlavně svému dlouholetému koníčku: lukostřelbě.

Sedmačtyřicetiletý Špinar je zkušeným manažerem, expertem na marketing i podnikatelem. V minulosti totiž kromě šéfování divize performance v Googlu spoluzaložil a vedl digitální agenturu H1, v níž se poprvé potkal s jedním ze šesti spolumajitelů Mitonu Václavem Štruplem. Ten k jeho nynějšímu odchodu ze skupiny na LinkedInu napsal: „Už 2x se naše pracovní cesty protnuly a teď se podruhé vzdalují.“

Špinar do Mitonu nastoupil v říjnu 2016 a jeho úkolem bylo úspěšné, ale ne zcela strukturované a hierarchizované skupině dát štábní kulturu. Proto měl na začátku i oficiálně na vizitce pozici CEO, tedy generálního ředitele. Byl prvním i posledním CEO skupiny – funkce se po nějaké době zbavil a přešel do role toho, kdo se stará o vybrané zainvestované projekty, mimo jiné o cestovatelský startup Campiri.

Nastartujte svou kariéru

Více na CzechCrunch Jobs

„Role CEO byla důležitá zejména v prvních letech mého působení v Mitonu, kdy se etabloval centrální tým a centrální funkce celé organizace. Po několika letech se ukázalo, že v rámci managementu investičního portfolia Mitonu se lépe osvědčuje distribuovaný princip, kdy v čele jednotlivých částí portfolia a jednotlivých investičních tezí stojí jednotliví partneři Mitonu,“ vysvětluje Špinar nyní pro CzechCrunch změnu svého zařazení v rámci struktur Mitonu.

A dodává: „Role CEO pak pozbyla významu, protože centrální funkce lépe ohlídal finanční ředitel Vladimír Janouš. Já se mohl v roli investičního partnera více věnovat rozvoji určených firem v portfoliu Mitonu.“ Společnosti, na které ze své pozice takzvaného venture partnera dohlížel, si nyní převezmou jiní partneři Mitonu.

On sám se přitom nyní hodlá věnovat tématu, které jej dlouhodobě baví a v němž to dotáhl taktéž daleko – lukostřelbě. Už druhým rokem zastává funkci prezidenta České asociace lukostřelby a s trochou nadsázky se dá říct, že se nyní vydává na misi „Make Lukostřelba Great Again“. A byznys půjde prý aspoň na čas stranou, i když…

„Nic není definitivní. V tuhle chvíli chci v životě prioritizovat svoji roli předsedy Českého lukostřeleckého svazu a maximálně pomoci rozvoji české lukostřelby. Je možné, že se v budoucnu do byznysu a technologií zase vrátím, ale v tuto chvíli to není aktuální. Navíc, sport se s byznysem a technologiemi zas tak úplně nevylučuje,“ říká pro CzechCrunch.

Špinarova rodina provozuje i soukromou farmu v Mysleticích u Votic, kde chovají shirské koně. Jde o mohutné, tažné plemeno původně z Anglie. I tam se bude byznysmen nadále realizovat, byť ne víc než v minulosti: „Farma stále jede a bude i nadále znamenat druhý hlavní pilíř mých aktivit. V rámci rodiny jsme dokázali nastavit takový model fungování, který mě po většinu roku nepotřebuje na sto procent.“

Skupina Miton, která v době Špinarova nástupu sídlila v malých kancelářích v Mánesově ulici a nyní úřaduje z moderního komplexu Corso v Karlíně, má podíly ve firmách jako Rohlík, Knihobot nebo Rossum AI. Hodnota jejího portfolia se počítá ve stovkách milionů eur. „Když David přišel, byla to zhruba miliarda korun,“ uvedl Václav Štrupl.

Související témata:Miton
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    bialetti-mvp-final

    Pád nejmilovanějšího výrobku Itálie se blížil. Zachránil ho asijský miliardář, jenže za jakou cenu

  2. 2

    command-and-conquer-36

    Takové hry už se dneska nedělají. Před 30 lety ovládl a dobyl naše počítače král všech strategií

  3. 3

    letiste_praha-1-1-1

    Letiště Václava Havla hlásí praktickou novinku. Do letadla vás pustí s dvoulitrovou láhví

  1. 1

    bialetti-mvp-final

    Pád nejmilovanějšího výrobku Itálie se blížil. Zachránil ho asijský miliardář, jenže za jakou cenu

  2. 2

    command-and-conquer-36

    Takové hry už se dneska nedělají. Před 30 lety ovládl a dobyl naše počítače král všech strategií

  3. 3

    letiste_praha-1-1-1

    Letiště Václava Havla hlásí praktickou novinku. Do letadla vás pustí s dvoulitrovou láhví