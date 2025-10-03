Z Mitonu odchází jeho první a jediný CEO. Jde naplno pomáhat lukostřelcům, byznys zatím dává stranou
David Špinar založil agenturu H1, pak působil v Googlu, devět let strávil v investiční skupině Miton. Nyní je prezidentem lukostřelecké asociace.
Na české venture kapitálové scéně se v uplynulých dnech a týdnech odehrála zajímavá personální změna – ze struktur známé investiční skupiny Miton odchází David Špinar. Ten ji před devíti lety posílil původně jako její CEO a přišel do ní z nejvyšších pater českého Googlu. Nyní se chce věnovat hlavně svému dlouholetému koníčku: lukostřelbě.
Sedmačtyřicetiletý Špinar je zkušeným manažerem, expertem na marketing i podnikatelem. V minulosti totiž kromě šéfování divize performance v Googlu spoluzaložil a vedl digitální agenturu H1, v níž se poprvé potkal s jedním ze šesti spolumajitelů Mitonu Václavem Štruplem. Ten k jeho nynějšímu odchodu ze skupiny na LinkedInu napsal: „Už 2x se naše pracovní cesty protnuly a teď se podruhé vzdalují.“
Špinar do Mitonu nastoupil v říjnu 2016 a jeho úkolem bylo úspěšné, ale ne zcela strukturované a hierarchizované skupině dát štábní kulturu. Proto měl na začátku i oficiálně na vizitce pozici CEO, tedy generálního ředitele. Byl prvním i posledním CEO skupiny – funkce se po nějaké době zbavil a přešel do role toho, kdo se stará o vybrané zainvestované projekty, mimo jiné o cestovatelský startup Campiri.
„Role CEO byla důležitá zejména v prvních letech mého působení v Mitonu, kdy se etabloval centrální tým a centrální funkce celé organizace. Po několika letech se ukázalo, že v rámci managementu investičního portfolia Mitonu se lépe osvědčuje distribuovaný princip, kdy v čele jednotlivých částí portfolia a jednotlivých investičních tezí stojí jednotliví partneři Mitonu,“ vysvětluje Špinar nyní pro CzechCrunch změnu svého zařazení v rámci struktur Mitonu.
A dodává: „Role CEO pak pozbyla významu, protože centrální funkce lépe ohlídal finanční ředitel Vladimír Janouš. Já se mohl v roli investičního partnera více věnovat rozvoji určených firem v portfoliu Mitonu.“ Společnosti, na které ze své pozice takzvaného venture partnera dohlížel, si nyní převezmou jiní partneři Mitonu.
On sám se přitom nyní hodlá věnovat tématu, které jej dlouhodobě baví a v němž to dotáhl taktéž daleko – lukostřelbě. Už druhým rokem zastává funkci prezidenta České asociace lukostřelby a s trochou nadsázky se dá říct, že se nyní vydává na misi „Make Lukostřelba Great Again“. A byznys půjde prý aspoň na čas stranou, i když…
„Nic není definitivní. V tuhle chvíli chci v životě prioritizovat svoji roli předsedy Českého lukostřeleckého svazu a maximálně pomoci rozvoji české lukostřelby. Je možné, že se v budoucnu do byznysu a technologií zase vrátím, ale v tuto chvíli to není aktuální. Navíc, sport se s byznysem a technologiemi zas tak úplně nevylučuje,“ říká pro CzechCrunch.
Špinarova rodina provozuje i soukromou farmu v Mysleticích u Votic, kde chovají shirské koně. Jde o mohutné, tažné plemeno původně z Anglie. I tam se bude byznysmen nadále realizovat, byť ne víc než v minulosti: „Farma stále jede a bude i nadále znamenat druhý hlavní pilíř mých aktivit. V rámci rodiny jsme dokázali nastavit takový model fungování, který mě po většinu roku nepotřebuje na sto procent.“
Skupina Miton, která v době Špinarova nástupu sídlila v malých kancelářích v Mánesově ulici a nyní úřaduje z moderního komplexu Corso v Karlíně, má podíly ve firmách jako Rohlík, Knihobot nebo Rossum AI. Hodnota jejího portfolia se počítá ve stovkách milionů eur. „Když David přišel, byla to zhruba miliarda korun,“ uvedl Václav Štrupl.