Z Prahy prodal přes 30 milionů mobilů, v Tatrách teď postavil resort pro bohaté. Ti nechudnou, říká

Když Kamil Vacek usedá na pohovku, rozesměje se: „Vždyť mě tady naši možná vyrobili. Jezdili sem na podnikové zájezdy, časově to docela odpovídá.“ Nemá na mysli přímo místo, kde sedí, ale lokalitu – vyhlášené slovenské rekreační středisko Tatranská Lomnica, kde právě otevřel nový butikový hotel Elements. „Takže se tak trochu uzavřel kruh,“ dodává český byznysmen, který se svou firmou TCCM distribuuje mobily značek Google Pixel, Nothing nebo Honor ve střední Evropě a teď si k tomu přidal i roli developera v Tatrách.

Moc ale nechybělo a padesátiletý podnikatel na Slovensku nic nestavěl – několik tisíc metrů čtverečních pozemků tam koupil před dvaceti lety po ničivé vichřici, která v Tatrách zdemolovala stovky tisíc hektarů lesů. „Stálo mě to 800 tisíc eur a všichni si klepali na čelo,“ vzpomíná Vacek s tím, že následujících dvanáct let se s parcelami a tím, co by na nich mohlo vzniknout, dost trápil. „Až jsem se v roce 2016 rozhodl je se ziskem prodat,“ dodává.

Jenže náhoda tomu chtěla, že společnost Esin Group, s níž si na prodeji plácl, se dostala do problémů a musela ji sanovat skupina J&T. A nemovitosti si tak našly cestu zpět k Vackovi. Protože ale zůstal v kontaktu s jedním z manažerů firmy, která měla pozemky převzít, a padli si do oka, nakonec se dali dohromady a projekt Elements dotáhli společně.

Kamil Vacek soužití se svým obchodním partnerem Jozefem Jágrikem připodobňuje k pražské developerské skupině Sebre a její sesterské stavební společnosti Hinton, za kterou stojí miliardář Petr Němec a jeho společník Jan Fidler: „Němec je v první řadě investor a Fidler se stará o stavební věci. My to máme podobně. Já nejsem stavitel, od toho tu je Jozef.“

Ti, kdo si před dvaceti lety klepali na čelo, že utrácí necelý milion eur za půdu v Tatrách, by dnes asi hovořili jinak. Kousek od lanovky na Lomnický štít Vacek vybudoval komplex sestávající z několika desítek luxusních apartmánů a z butikového hotelu. Osmadvacet privátních bytů, které dal do prodeje už v roce 2022, tedy dlouho před dokončením, zmizelo během několika týdnů, přičemž průměrná cena za metr čtvereční se vyšplhala nad 200 tisíc korun, což odpovídá cenám v Praze či v Bratislavě.

„Celkově jsme dali do prodeje jen třetinu projektu, zbytek vlastníme my, abychom si podrželi i většinu ve společenství vlastníků. Celkové náklady byly zhruba půl miliardy korun a už teď je hodně přes polovinu výdajů zpět,“ pochvaluje si zakladatel společnosti TCCM finanční stránku projektu. „Celkovou návratnost počítám v řádu nízkých jednotek let,“ doplňuje.

Elements záměrně označuje jako butikový projekt, který sází na moderní design a architekturu, na udržitelnost, ekologické materiály, vysoký standard vybavení a také nízké náklady na energie: „Stavěli jsme v pasivním režimu. Za vytápění celých objektů platíme jako za rodinný dům. Je to pecka.“

Hotel si hodlají prozatím s Jágrikem nechat, budou jej aspoň dva roky spravovat, aby lépe poznali, co je třeba vylepšit. Pak si řeknou, zda jej prodají, nebo v něm zůstanou. Už teď dostali nabídky na provozování třeba od Igora Rattaje z Tatry Mountain Resorts i od dalších provozovatelů a majitelů rekreačních objektů, ale zatím všechny odmítli.

Vacek, který v Tatranské Lomnici aktuálně tráví každý měsíc několik dní, si k místu, z nějž chtěl před osmi lety odejít, vytvořil silné pouto. Jednak mu připomíná rodné Mariánské Lázně, jednak si jej zamiloval ještě jako dítě při rodinných pobytech a teď se na to postupně rozpomíná. A oblíbil si ho i jako developer – dokonce tam hodlá pokračovat v byznysu.

„Ještě to nemáme plně schválené, ale chystáme projekt na zhruba desítku exkluzivních vil. Bude to taková luxusní ulička,“ usmívá se a vysvětluje, že momentální ekonomická situace v Česku a na Slovensku je taková, že střední třída majetkově stagnuje, nebo dokonce chudne, a tak prý dává smysl se orientovat na ty nejbohatší. „Těch pár desítek nových dolarových milionářů, kteří na Slovensku každý rok přibudou, je naše cílovka,“ říká.

Nehodlá ale nijak vykračovat z úzkého lokálního trojúhelníku, který tvoří vedle Tatranské Lomnice ještě osady Stará Lesná a Tatranské Matliare: „To je náš akční rádius. Dál jít nechceme. Ani do Česka.“

Na druhou stranu v Česku už zkušenosti s developmentem, byť opravdu malým, má – pod hradem Rabštejn u řeky Střela v západních Čechách koupil starou hájenku a přestavěl ji na odpočinkový resort, který pronajímá na jógové pobyty, rodinné oslavy nebo svatby. Jenže zatímco na Slovensku šlo o stovky milionů, pod Rabštejnem v Tauhausu, jak dům pojmenoval, to bylo „jen“ 60 milionů: „Ale tam jsem pochopil, že trvá rok až dva, než se odladí takové ty provozní detaily a můžete říct, že projekt funguje, jak má.“

Co se týče jeho hlavního byznysu, tedy distribuce mobilů a vybrané elektroniky v regionu střední a východní Evropy, všechno prý běží, jak má. Skupina TCCM měla v roce 2024 tržby na úrovni šesti miliard a zisk EBITDA, tedy provozní profit před daněmi a odpisy, dosáhl 150 milionů korun.

„Jsem teď distributor pro Google Pixel v devíti zemích a musím říct, že spolupráce s takovou firmou je opravdu výzva. Je to asi nejkomplexnější věc, co jsme kdy dělali,“ kroutí hlavou muž, který do Česka v minulosti přivedl značky jako Samsung či HTC a za svou kariéru už prodal určitě přes 30 milionů přístrojů.

Značka, která teď ale v jeho portfoliu přitahuje hodně pozornosti vedle Google Pixelu, je britsko-švédská firma Nothing, která svými mobily, chytrými hodinkami a sluchátky cílí hlavně na mladé a v jejímž čele stojí spoluzakladatel čínského výrobce telefonů OnePlus Carl Pei. „Jsme distributor na dvaceti trzích střední a východní Evropy a je to aktuálně nejdynamičtější brand, co znám,“ říká padesátiletý Vacek.

A čím je momentálně vlastně nejvíc? Hoteliérem, expertem na prodej mobilů, nebo snad developerem? „Můžu si už říkat hoteliér, ale na druhou stranu máme v Elements profesionální management a nechci jim do toho moc kecat. Takže jsem prostě podnikatel,“ směje se.

Nebo snad cestovatel? Nejvíc času teď podle svých slov tráví tím, že okukuje jiné hotely, aby načerpal inspiraci pro ten svůj. „A to je úplně nejlepší práce. Jezdíte po světě, bydlíte v hotelech, okukujete je a vlastně u toho pracujete. Ještě si říkám, jestli bych k tomu hotelu v horách neměl přidat jeden u moře, ale uvidím…“