Z TrustPay je finby. Platební brána, přes niž tečou miliardy, si obléká nové jméno

Po patnácti letech mění TrustPay jméno na finby. Vyrostl z lokální služby na evropské platební řešení pro tisíce e-shopů.

David Rintel, CEO finby

Když v e-shopu platíte za vánoční dárky, předplatné nebo nový telefon, většinou jen zadáte kartu, potvrdíte platbu a jdete dál. Na pozadí ale běží infrastruktura, která musí zvládnout obrovský objem transakcí, desítky měn a rozdílné zvyky zákazníků napříč Evropou. Právě na to se zaměřuje slovenská firma TrustPay, která po více než patnácti letech provozu přichází s novým jménem: finby.

„Rebranding z TrustPay na finby neznamená jen nové logo,“ říká CEO firmy David Rintel s tím, že za patnáct let se vyvinuli z lokálního poskytovatele plateb na hráče, přes kterého tečou miliardy eur ročně ve více než 40 zemích a 65 světových měnách a který obsluhuje tisíce obchodníků po celé Evropě.

Podle Rintela jde tedy spíš o dohnání reality: firma už několik let funguje v jiném měřítku, než jaké si většina lidí se jménem TrustPay spojovala. Tržby v posledních letech vystoupaly zhruba z půl miliardy korun v roce 2021 na více než miliardu a čtvrt v roce 2024, přičemž si stále drží vysokou ziskovost.

Podporujeme více než padesát platebních metod – vedle karet a peněženek typu Apple Pay či Google Pay také třeba Blik v Polsku a další.

David Rintel popisuje, že původní značka byla postavená v době, kdy bylo důležité ukázat, že firma „umí platby na internetu“. Dnešní finby chce kromě toho ukázat rychlost, flexibilitu a technologickou úroveň, na které řešení staví. Zákazníkům a partnerům má nové jméno přinést hlavně jasnější a zapamatovatelnější identitu.

Finby dlouhodobě cílí na e-shopy, které prodávají do více zemí. Pro obchodníka to v ideálním případě znamená jediné: jedna smlouva, jedna integrace, a přitom možnost nabídnout zákazníkovi v jednotlivých zemích to, na co je zvyklý. „Podporujeme více než padesát platebních metod – vedle karet a peněženek typu Apple Pay či Google Pay také lokální schémata, jako jsou třeba Blik v Polsku, iDEAL v Nizozemsku nebo SEPA převody v Německu,“ vysvětluje Rintel.

Společnost si zakládá na tom, že neprodává jednu univerzální bránu, ale skládá řešení podle toho, jaké trhy a segmenty klient obsluhuje. Checkout je možné lokalizovat pro jednotlivé země tak, aby zákazník viděl jen metody, které mu dávají smysl. Cílem je, aby platba nákup podporovala, ne brzdila – zejména u přeshraničních objednávek, kde může neznámá metoda znamenat nedokončený košík.

Tisíce obchodníků, miliardy v objemu

Dnes se na služby finby spoléhají tisíce obchodníků ve více než čtyřiceti zemích, mezi nimi i značky jako Mironet, 4Camping nebo InSportline. Roční objem zprostředkovaných plateb se pohybuje v řádu miliard eur – a to jak u klasických jednorázových nákupů, tak u předplatného a digitálního obsahu.

Finby zároveň zůstává firmou, která roste organicky a obejde se bez externích investorů. V minulých letech patřila k nejziskovějším fintechům v regionu – třetina tržeb se v některých letech proměnila v čistý zisk.

S rostoucím objemem plateb roste i riziko útoků a podvodů. Finby proto vybudovala vlastní monitorovací systém, který průběžně vyhodnocuje transakce a vzorce chování. Není to hotový krabicový nástroj – systém se neustále přizpůsobuje novým hrozbám i specifikům jednotlivých segmentů.

Zatímco někde dominují karty a mobilní peněženky, jinde jsou stále silné bankovní převody a lokální platební metody.

Součástí je i specializovaný tým, který automatizované výstupy průběžně kontroluje a dolaďuje pravidla tak, aby zachytil nejen známé scénáře, ale i nové pokusy o zneužití. Technicky se finby opírá mimo jiné o 3D Secure a tokenizaci kartových údajů na úrovni karetních asociací, což zvyšuje bezpečnost i úspěšnost opakovaných plateb u předplatného.

Podle Rintela zároveň společnost vidí, jak se mění chování koncových zákazníků. „Roste tlak na rychlost a jednoduchost platby – a to nejen ve velkých západoevropských zemích, ale i v regionu střední a východní Evropy. Zatímco někde dominují karty a mobilní peněženky, jinde jsou stále silné bankovní převody a lokální platební metody,“ vysvětluje.

Finby na to reaguje rozšiřováním portfolia metod podle toho, co klienti skutečně potřebují. Část vývoje drží interně, aby mohlo na poptávku reagovat rychle – například u nových metod vznikajících nad open bankingem nebo připravovaných schémat typu Wero, které budou v dalších letech hýbat evropským platebním trhem.

Součástí plánů je i větší využití umělé inteligence – hlavně v oblasti analýzy dat a odhalování podvodů. V horizontu tří až pěti let chce finby posílit především na evropských trzích, kde podle Davida Rintela vidí stále prostor pro růst e-commerce i specializovaných platebních řešení. „Další postup nebude řídit mapa, ale kombinace faktorů: kde chtějí klienti expandovat, jaká je vyspělost lokálního trhu, jaké metody mají zákazníci rádi a jak náročná je regulace,“ zamýšlí se na závěr.

