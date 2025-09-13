Za jídlem na jižní Moravu. V bývalé vesnické hospodě dělají světovou kuchyni a v klášteře vaří pivo
Na jižní Moravě se dobře vaří nejen za zavřenými dveřmi soukromých kuchyní, ale i v bistrech či restauracích. To nejlepší vybírá místní průvodce.
Když se řekne jižní Morava, obvykle si lidé představí vinné sklípky a vyhlášené vinařské oblasti, kam se každoročně lidé vrací, aby si užili kousek opojení. Na jižní Moravě se ale také dobře jí, a to nejen v pitoreskních domečcích u vinic, kde voní domácí kuchyně. Mají tu totiž i skvělé gastro podniky.
Na dobré jídlo a pití měli zpočátku štěstí především obyvatelé Brna. Odsud se ale dobrá kuchyně roznesla dál po kraji, jako by ji tu rozfoukal vítr. Speciální průvodce Gurmet Brno tak nejdřív mapoval scénu v moravské metropoli, nakonec k tomu ale přibyl i bedekr pro celý kraj. Má upozornit na to nejlepší, na co je tu možné narazit. Funguje už šest let a kromě skvělých bister, kaváren, cukráren, vinařství, pivnic a foodtrucků vybírá také tipy na výlety po okolí. To nejlepší z jižní Moravy se přitom nachází i mimo hlavní trasy.
Například v obci, která se jmenuje Nelepeč. Cesta je sem klikatá a člověk má už už pocit, že je na konci světa. Vlastně to tak skoro je. Katastrální území obce má něco málo přes dva kilometry čtvereční a oficiálně tu žije pouhých 18 obyvatel. Mezi nimi je i rodina Kropáčkova, která tu provozuje Ekofarmu Nelepeč.
Historie zdejšího hospodaření sahá až do 17. století. Teď mu ale velí Veronika Kropáčková, která se po studiích rozhodla vrátit na rodný grunt. A ten se musí udržovat. Na farmě tak pěstují šetrně bez chemie, a krávy chovají tak, jak tomu bylo zvykem v dřívějších dobách, tedy s úctou. Znát je to pak i na jednotlivých produktech, pro které se sem sjíždí lidé z okolí. Kdo o Ekofarmě slyšel, pospíchá, aby si tu koupil mléko, jogurt nebo tvaroh, který se tu podává posolený na chlebu a je to opravdová lahůdka. Vše si mohou lidé koupit v malém samoobslužném krámku přímo na farmě.
Když se člověk vydá směrem k o něco hustší zástavbě, narazí na obec Předklášteří. Místní klášter Porta coeli má historii sahající až do 13. století a je tu jediný ženský cisterciácký řád v Česku. Zajímavého je toho na něm spoustu, a to včetně faktu, že tady soukromníci v roce 2019 obnovili pivovar. Jde o první znovuobnovený klášterní pivovar na Moravě, výroba se sem vrátila po 77 letech.
Nachází se přímo v areálu Porta coeli a jmenuje se po obci Vorkloster, tedy německy předklášteří. Podíl v akciové společnosti má i konvent cisterciaček, jinak ho ale vlastní a provozuje šestnáctka nadšenců. Někteří jsou milovníci piva, jiní mají rádi historii, další mají vztah k církevním stavbám. Jsou mezi nimi každopádně například i lékaři nebo vinaři. Všichni jsou ale kamarádi a známí, řád má pak právo veta.
Vorkloster se specializuje na nefiltrovaná, nepasterizovaná spodně kvašená piva, která se čepují z celkem 12 tanků. Najdete tu například ale také bohatou nabídku nealko piv pro projíždějící cyklisty. Z odpovědnosti k životnímu prostředí pivovar zavedl systém zálohovaných lahví. Cisterciačky pak k pivu požadovali také kuchyni. Pokud se sem někdo vydá, může se tak spolehnout na to, že se tady nejen dobře napije, ale i dobře nají. Třeba tvarůžkového tataráku.
V plánu je navíc pivovar rozšířit. Projekt je hotový na přestavbu barokní sýpky, která by mohla pojmout větší skupiny. Zároveň se tu předělávají i veškeré venkovní prostory. Pivovar rovněž sloužil jako odrazový můstek pro celý klášter, postupně totiž v areálu vznikla také kavárna či ubytování.
Přesuňme se do Zbraslavce. Kromě pěkného kostela tu v nenápadné stavbě, která splývá s okolní zástavbou, najdete podnik U Černého Berana. Nenechte se zmást, splývá opravdu jen na oko. Uvnitř se totiž na pozadí někdejší docela obyčejné hospody s nerezovým pultem v levém rohu, ukrývá kuchyně, za niž by se nemuselo stydět leckteré velkoměsto.
Černý Beran má rád maso, na lístku tak najdete steaky z vyzrálého hovězího nebo nabídku poctivých burgerů. V kuchyni jsou ale také fanoušci Mexika, a tak si tu můžete dát i různé variace latinskoamerických chutí s mořskými plody. Vlastně to celé působí jako takový malý zázrak, který ukazuje, že i v malé obci se dají rozehrát velké chutě. Maso na steaky ostatně berou v nedaleké Olešnici, kde má výrobnu vyhlášené Maso Klouda, jenž zaváží do nejrůznějších podniků po celém Česku.
Za zmínku stojí v okolí ale mnoho dalších podniků jako je například Ba Saigon, malé, ale autentické vietnamské bistro v Břeclavi, touhu po kafi uspokojí v kavárně Karma, skvělou večeři nabídne Kounický dvůr v Dolních Kounicích, na víno lze zajít do Vinařství Oulehla či Baraque. To všechno na pozadí krásné krajiny, Macochy, či historických Boskovic.