Za jídlem na jižní Moravu. V bývalé vesnické hospodě dělají světovou kuchyni a v klášteře vaří pivo

Na jižní Moravě se dobře vaří nejen za zavřenými dveřmi soukromých kuchyní, ale i v bistrech či restauracích. To nejlepší vybírá místní průvodce.

Foto: Vorkloster
Pivovar Vorkloster
Když se řekne jižní Morava, obvykle si lidé představí vinné sklípky a vyhlášené vinařské oblasti, kam se každoročně lidé vrací, aby si užili kousek opojení. Na jižní Moravě se ale také dobře jí, a to nejen v pitoreskních domečcích u vinic, kde voní domácí kuchyně. Mají tu totiž i skvělé gastro podniky.

Na dobré jídlo a pití měli zpočátku štěstí především obyvatelé Brna. Odsud se ale dobrá kuchyně roznesla dál po kraji, jako by ji tu rozfoukal vítr. Speciální průvodce Gurmet Brno tak nejdřív mapoval scénu v moravské metropoli, nakonec k tomu ale přibyl i bedekr pro celý kraj. Má upozornit na to nejlepší, na co je tu možné narazit. Funguje už šest let a kromě skvělých bister, kaváren, cukráren, vinařství, pivnic a foodtrucků vybírá také tipy na výlety po okolí. To nejlepší z jižní Moravy se přitom nachází i mimo hlavní trasy.

Například v obci, která se jmenuje Nelepeč. Cesta je sem klikatá a člověk má už už pocit, že je na konci světa. Vlastně to tak skoro je. Katastrální území obce má něco málo přes dva kilometry čtvereční a oficiálně tu žije pouhých 18 obyvatel. Mezi nimi je i rodina Kropáčkova, která tu provozuje Ekofarmu Nelepeč.

Foto: Farma Nalepeč

Historie zdejšího hospodaření sahá až do 17. století. Teď mu ale velí Veronika Kropáčková, která se po studiích rozhodla vrátit na rodný grunt. A ten se musí udržovat. Na farmě tak pěstují šetrně bez chemie, a krávy chovají tak, jak tomu bylo zvykem v dřívějších dobách, tedy s úctou. Znát je to pak i na jednotlivých produktech, pro které se sem sjíždí lidé z okolí. Kdo o Ekofarmě slyšel, pospíchá, aby si tu koupil mléko, jogurt nebo tvaroh, který se tu podává posolený na chlebu a je to opravdová lahůdka. Vše si mohou lidé koupit v malém samoobslužném krámku přímo na farmě.

Když se člověk vydá směrem k o něco hustší zástavbě, narazí na obec Předklášteří. Místní klášter Porta coeli má historii sahající až do 13. století a je tu jediný ženský cisterciácký řád v Česku. Zajímavého je toho na něm spoustu, a to včetně faktu, že tady soukromníci v roce 2019 obnovili pivovar. Jde o první znovuobnovený klášterní pivovar na Moravě, výroba se sem vrátila po 77 letech.

hoxton

Přečtěte si takéStojí za vyhlášenými pražskými burgery, teď přidávají kuřeStojí za vyhlášenými pražskými burgery, teď přidávají kuře. Je jako album od Depeche Mode, říkají

Nachází se přímo v areálu Porta coeli a jmenuje se po obci Vorkloster, tedy německy předklášteří. Podíl v akciové společnosti má i konvent cisterciaček, jinak ho ale vlastní a provozuje šestnáctka nadšenců. Někteří jsou milovníci piva, jiní mají rádi historii, další mají vztah k církevním stavbám. Jsou mezi nimi každopádně například i lékaři nebo vinaři. Všichni jsou ale kamarádi a známí, řád má pak právo veta.

Vorkloster se specializuje na nefiltrovaná, nepasterizovaná spodně kvašená piva, která se čepují z celkem 12 tanků. Najdete tu například ale také bohatou nabídku nealko piv pro projíždějící cyklisty. Z odpovědnosti k životnímu prostředí pivovar zavedl systém zálohovaných lahví. Cisterciačky pak k pivu požadovali také kuchyni. Pokud se sem někdo vydá, může se tak spolehnout na to, že se tady nejen dobře napije, ale i dobře nají. Třeba tvarůžkového tataráku.

V plánu je navíc pivovar rozšířit. Projekt je hotový na přestavbu barokní sýpky, která by mohla pojmout větší skupiny. Zároveň se tu předělávají i veškeré venkovní prostory. Pivovar rovněž sloužil jako odrazový můstek pro celý klášter, postupně totiž v areálu vznikla také kavárna či ubytování.

Přesuňme se do Zbraslavce. Kromě pěkného kostela tu v nenápadné stavbě, která splývá s okolní zástavbou, najdete podnik U Černého Berana. Nenechte se zmást, splývá opravdu jen na oko. Uvnitř se totiž na pozadí někdejší docela obyčejné hospody s nerezovým pultem v levém rohu, ukrývá kuchyně, za niž by se nemuselo stydět leckteré velkoměsto.

Černý Beran má rád maso, na lístku tak najdete steaky z vyzrálého hovězího nebo nabídku poctivých burgerů. V kuchyni jsou ale také fanoušci Mexika, a tak si tu můžete dát i různé variace latinskoamerických chutí s mořskými plody. Vlastně to celé působí jako takový malý zázrak, který ukazuje, že i v malé obci se dají rozehrát velké chutě. Maso na steaky ostatně berou v nedaleké Olešnici, kde má výrobnu vyhlášené Maso Klouda, jenž zaváží do nejrůznějších podniků po celém Česku.

Za zmínku stojí v okolí ale mnoho dalších podniků jako je například Ba Saigon, malé, ale autentické vietnamské bistro v Břeclavi, touhu po kafi uspokojí v kavárně Karma, skvělou večeři nabídne Kounický dvůr v Dolních Kounicích, na víno lze zajít do Vinařství Oulehla či Baraque. To všechno na pozadí krásné krajiny, Macochy, či historických Boskovic.

Rubriku Gastronomie podporují

Související témata:Gurmet Brno
