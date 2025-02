Začalo natáčení třetí řady seriálu Euforie. HBO ukázalo první záběr se Zendayou, čeká nás časový skok

Uložit 0

Už je to téměř šest let, co na obrazovky vtrhla Euforie a prakticky okamžitě se stala jedním z největších hitů v historii HBO. Přitom dosud vyšly pouze dvě řady a ještě poměrně nedávno nebylo jisté, jestli vznikne další. Seriál o problémech – či spíše intenzivních traumatech – současné mládeže měl totiž až příliš velký úspěch a do cesty se mu postavilo hned několik překážek. Teď ale konečně oficiálně začalo natáčení vysoce očekávané třetí řady.

Euforie sleduje příběhy několika středoškolaček a středoškoláků, jejichž životy provází samé těžké situace. Hlavní hrdinka Rue (Zendaya) si kvůli psychickým problémům vypěstovala závislost na drogách, které se opakovaně snaží zbavit. V první řadě se dívka sblíží s Jules (Hunter Schafer), jež hledá svoji identitu podobně jako všichni její vrstevníci, ona ale navíc nedávno prošla tranzicí. Rue, Jules i další přitom jako by neměli čas vydechnout a dostávají se z jedné krize do druhé.

V seriálu je takřka na denním pořádku psychické i fyzické zneužívání, vydírání, šikana, sebepoškozování, domácí násilí, psychické problémy a tak dále. Cassie, již hraje Sydney Sweeney, přes její fyzickou krásu pronásleduje tělesná dysmorfie a problémy se sebevědomím. Nate (Jacob Elordi) zase na první pohled zjevem i chováním působí jako typická hvězda střední školy, pod povrchem jsou ale sklony k zlobě a násilí, za nimiž se skrývá jeho složitý vztah k vlastní sexualitě.

Tvůrce Sam Levinson zkrátka vzal témata, která řeší dnešní mladší generace, propojil je v poutavě temných příbězích a spolu s talentovanými herci je převedl na obrazovku s vytříbeným stylem. U mladšího a dospělého publika se první řada Euforie stala nejsledovanějším seriálem HBO. Popularitu druhé řady, která vyšla počátkem roku 2022, překonávala jedině Hra o trůny. Třetí konečně vstupuje do produkce téměř přesně tři roky od premiéry zatím poslední epizody. Co od ní očekávat?

Zatím to vypadá, že se už nevrátíme na střední školu. Jednak by na hereckém obsazení už mohlo být příliš vidět, že tento věk mají za sebou, jednak se tvůrce Sam Levinson nechce točit v kruzích a chce posunout postavy výrazněji vpřed. Rozhodl se proto, že třetí řada by měla začínat asi pět let po té druhé. „Bude fascinující, jak vše, co zažili na střední, ovlivní jejich dospělost a kým se stanou v mnohem větším světě,“ poznamenala v podcastu The Awardist Zendaya, která je také výkonnou producentkou seriálu.

Herečka, jež začínala v dětských seriálech z produkce studia Disney, měla ve druhé polovině minulé dekády nemalý úspěch coby zpěvačka a už před Euforií začala stoupat k výšinám Hollywoodu díky roli MJ ve Spider-Manovi. Práce v HBO ji ale zásadním způsobem pomohla ustanovit coby velice schopnou seriózní umělkyni – ve 24 letech se díky Euforii stala nejmladší nositelkou ceny Emmy za hlavní roli a o dva roky později jí připadl také status nejmladší herečky se dvěma Emmy.

To z ní udělalo jedno z nejžádanějších jmen mladé generace Hollywoodu. Objevila se v obou částech Duny, letos získala nominaci na Zlatý glóbus díky dramatu Rivalové a nedávno ji do svého příštího projektu obsadil Christopher Nolan.

Dostat Zendayu na natočení celé řady seriálu tak není jednoduché – a totéž platí také pro ostatní herce a herečky z Euforie, z nichž seriál udělal hvězdy. Sydney Sweeney se objevila v Bílém lotosu, komedii S tebou nikdy nebo hororu Neposkvrněná, Jacob Elordi zase předloni zvládnul čtyři filmy včetně Saltburn a Priscilly a po boku Margot Robbie si zahraje v adaptaci literární klasiky Na větrné hůrce.

Sam Levinson se mezitím sám pustil do jiného projektu, kontroverzní minisérie Idol s The Weekndem. Předloni veškeré práce v Hollywoodu na dlouhé měsíce přerušily stávky a Levinson později s vedením HBO, ale také se Zendayou narazil kvůli nedotaženým scénářům seriálového hitu. Ve druhé polovině roku 2023 navíc kvůli nezáměrnému předávkování drogami zemřel představitel oblíbeného hrdiny Feze Angus Cloud.

Kromě něj ve třetí řadě Euforie neuvidíme ani Barbie Ferreiru coby svéráznou Kat Hernandez. Ta už při natáčení druhé řady chtěla svoji postavu vyvíjet jiným směrem než Levinson, odstoupila ale z blíže nespecifikovaných důvodů. Kdy nové pokračování uvidíme, zatím není jasné, před koncem letošního roku to ale jistě nebude. Tvůrci chystají celkem osm epizod.