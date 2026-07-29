Začalo to kurzem malování. Dnes má pražská firma pod sebou sto lidí, desítky poboček a učí, jak tvořit rukama
Malování, keramika i kokedama. Z původně studentského projektu vyrostl ArtMoment na tržby 25 milionů korun. Funguje ve 30 městech.
Soustředíte se jen na tahy štětcem na plátně, na kombinaci barev, na strukturu keramické hlíny pod prsty nebo na to, jak se mech omotává kolem kořenů rostliny. Kolem vás je příjemný šum skupinky lidí, kteří dělají to samé, i když třeba poprvé v životě. A za pár hodin odcházíte s vlastním výtvorem – a hlavně s čistou hlavou.
Podobné večery se dnes po celém světě konají stále častěji. Návrat k rukodělným aktivitám přitom není záliba pár nadšenců, ale celosvětový trend. Existuje pro to dokonce i termín, takzvaný analog wellness, tedy vědomé odpojení se od online světa a vytváření něčeho hodnotného vlastníma rukama. Podle dat lidé nechtějí digitální svět zcela opustit, ale čím dál víc si hlídají, kdy a jak moc v něm jsou. Populární je tak nejen umělecká tvorba, ale i pletení či třeba vyšívání. A potvrzuje to i deník The New York Times, podle kterého bývají kurzy šití nebo pletení v USA naplněny rychleji, než je organizátoři vůbec stihnou nabízet.
„Vidím to i u nás. Třeba mladí lidé si jdou v pátek večer raději sednout k nám namalovat si obraz a u toho si dají limonádu, než aby vyrazili někam na party,“ říká Zuzana Plachá z ArtMomentu, pražské firmy, která se právě na organizaci takových zážitků zaměřuje.
Aktuálně jich má v portfoliu přes dvacet. Kromě klasického malování akrylem, se kterým firma začínala, je to volná abstraktní tvorba v ateliéru ArtLab, kde se barva nanáší kyvadlem nebo třeba házením balónků. Nebo si můžete namalovat obraz vínem, kávou, neonovými barvami, dát si brunch a tvořit zlatem. K tomu přibyly mechové kompozice a kokedamy, keramika nebo třeba míchání vlastního parfému. A nejde jen o samotnou tvorbu, ale i atmosféru místa, welcome drink…
Za ArtMomentem stojí tři spolužáci z VŠE, Egor Nefedov, Jaroslav Kevin Peterka a Polina Burková, kteří ho rozjeli v létě 2020, jak sami říkají, v euforii mezi lockdowny, ale prošli si i Startupovou akademií CzechCrunche. Nápad byl jednoduchý, nabídnout lidem večer u malování, které zvládne opravdu každý, bez ohledu na talent. „Důležité pro nás od začátku bylo, aby si lidé odnesli nejen obraz, ale hlavně pocit, že něco dokázali,“ popisuje Nefedov.
Zpočátku celá trojice chodila na každý večer osobně, vozili barvy, chystali prostory, vítali hosty. Dnes, po šesti letech provozu, ArtMoment čítá okolo sta lidí, z čehož velkou část tvoří lektorky a lektoři. „Skoro každý den je někde zážitek, ať už v Praze nebo jinde po republice, takže je zapotřebí opravdu hodně lidí. Často to jsou třeba i studentky či studenti výtvarné výchovy. V tom užším office týmu, kde máme HR, marketing nebo účetnictví, je nás tak patnáct až dvacet,“ popisuje Zuzana Plachá, která má na starost marketing, a dodává, že i přes růst firmy a týmu stále fungují bez kanceláří a potkávají se online, případně v prostorách ArtMomentu v pražských Holešovicích.
ArtMoment dnes působí ve 30 městech v Česku a na Slovensku. Loni jejich tržby vzrostly o 58 procent a letos se trend opakuje. „Loňský rok byl pro nás zlomový. Hodně se vše rozjelo, a díky tomu jsme mohli rozšířit tým, otevřít pobočku ArtLabu v Brně a přemýšlet i o dalších zemích,“ dodává Plachá.
Hlavním motorem loňského růstu byl ArtLab, koncept, který startup otevřel koncem roku 2024 v Praze a který funguje jinak než klasické malování. Neřeší se tu štětec ani předloha, plátno se stává hřištěm, barva se lije, nahazuje a používají se k tomu rozličné předměty. „Lidé se tu vydovádí a trochu se vrátí do dětských let. Člověk si obraz dopředu neplánuje, je to čistá kreativita, co tam padne. Maximálně si vybere barvy,“ popisuje Plachá.
Právě tento formát podle ní pomohl rozšířit původní cílovku ArtMomentu, kterou dřív tvořily hlavně ženy kolem třiceti let, které na zážitek přišly s kamarádkami. „ArtLab přilákal i rodiny s dětmi,“ dodává. Ateliér ale využívají také firmy na teambuilding, kdy tým společně tvoří jeden velký obraz, nebo rozlučky se svobodou, kde vzniká obraz pro nevěstu nebo přímo s ní. Zatímco v prvním roce ArtLabem prošlo 266 hostů, loni to bylo již 4 584. Dnes právě on tvoří pětinu všech tržeb od jednotlivých zákazníků, přestože formát existuje necelé dva roky.
I proto se otevírá druhá pobočka ArtLabu, tentokrát v Brně, na Václavské ulici. Zároveň si tím firma připomíná šest let od založení. „Sledovat, jak ArtLab roste z jednoho ateliéru v Praze do dalšího města, je pro mě obrovská radost. Brněnský prostor jsme připravovali s důrazem na to, aby si v něm každý, bez ohledu na zkušenosti s malováním, mohl dovolit experimentovat,“ říká Kateřina Tichová, manažerka ArtLabu, která má koncept od začátku na starosti.
Franšízová spolupráce nám dává velký smysl, hledáme dlouhodobé partnery, kteří sdílí naše hodnoty a mají zájem pořádat s námi kvalitní eventy.
Pobočky ArtMomentu fungují formou franšízy. „Franšízová spolupráce nám dává velký smysl, hledáme dlouhodobé partnery, kteří sdílí naše hodnoty a mají zájem pořádat s námi kvalitní eventy. Dostávají od nás kompletní služby, přístup k marketingu a dělají to, co je baví nejvíc, zatímco my se staráme o všechno kolem,“ popisuje Nefedov model, díky kterému firma vyrostla z 15 měst na začátku loňského roku na dnešních 30, včetně první zahraniční pobočky v Bratislavě.
Zároveň ale všichni otevřeně přiznávají, že ne každý nový nápad na zážitek se uchytí. ArtMoment loni vyzkoušel dvanáct nových konceptů, v pravidelné nabídce jich zůstala polovina. „Třeba komiks příliš zájemců nepřilákal. Kokedama se naopak chytla úplně skvěle, to mě těší,“ srovnává Plachá dva krajní příklady. Kromě komiksu z nabídky stáhli například i zdobení perníčků, linoryt nebo tvorbu vlastního přání.
Vedle vlastních konceptů ArtMoment čím dál víc spojuje síly s jinými značkami a menšími tvůrci. „Například s Burda Media máme workshop ArtFashion, první půlka je šití gumiček na vlasy, takzvaných scrunchie, ve druhé se ze zbytků látek skládá patchworkový obraz,“ popisuje Plachá. Podobně firma spolupracuje se Zdoběnami, dvojicí, která háčkuje pouzdra na telefon.
Podle Egora Nefedova je dnes vzácností právě to, co ArtMoment prodává, tedy čas bez rozptýlení. „Lidé nám často píšou, že ArtMoment působí jako terapie. Že přišli s pocitem, že vůbec neumí malovat, a odešli s obrazem, na který jsou pyšní. Páry nám píšou, že si během tří hodin u nás řekly víc než za celý týden doma,“ popisuje. Kolem deseti procent hostů ArtMoment navštíví víc než jednou. „Máme dokonce i několik superzákazníků, kteří navštívili až jedenáct našich zážitků,“ říká Nefedov.