Začínal v garáži rodičů, nábytkářský e-shop vybudoval na tři čtvrtě miliardy. Teď míří do insolvence
„Kombinace externích krizí a vlastních investičních chyb vedla k platební neschopnosti,“ popisuje e-shop Expedo, který dluží 142 milionů korun.
Ještě před necelými třemi lety mluvil zakladatel nábytkářského e-shopu Expedo Petr Doskočil o velkých plánech. Jeho byznys, který rozběhl z garáže rodičů na Pardubicku, totiž rostl k velikosti tři čtvrtě miliardy korun a za rok 2022 dodal zákazníkům v Česku, na Slovensku, v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku, Německu a Rakousku přes 180 tisíc kusů nábytku. Tento týden ale na sebe Expedo podalo insolvenční návrh. Firmě měla zlomit vaz kombinace několika negativních faktorů, což vyústilo k dluhům ve výši 142 milionů korun, jež nedokáže splácet.
Dnes čtyřiatřicetiletý Doskočil rozbíhal Expedo z garáže v domě svých rodičů ve Vysokém Mýtě. Jak před třemi lety popsal pro CzechCrunch, udělal si analýzu trhu o tom, co se prodává v zahraničí, a potenciál spatřil v postelích, postupně ale záběr svého online byznysu rozšířil i o další sortiment. Nejdřív podnikal na své jméno, oficiální firmu založil v roce 2015. Dlouhodobě se jí dařilo, kromě růstu vykazovala i černá čísla.
To Expedu umožňovalo značně investovat do rozvojových plánů. Kromě vlastní logistiky například v malé obci Tuněchody pět kilometrů od Chrudimi provozovalo také vlastní sklad o desítkách tisíc metrů čtverečních, další sklady stavělo i v Německu a Rumunsku. Ostatně asi čtyři pětiny tržeb českému e-shopu přicházely ze zahraničí. Na svém vrcholu v roce 2023 vykázal konsolidovaný obrat přibližně 750 milionů korun a zaměstnával 120 lidí.
Ve středu ale na sebe Expedo podalo insolvenční návrh, na což jako první upozornil Deník N. Ze zveřejněných dokumentů vyplývá, že celkem dluží přes 142 milionů korun, mezi věřiteli jsou zejména polští dodavatelé nábytku, autodopravci, poskytovatelé úvěrů a dodavatelé softwaru.
„Navzdory dlouholetému růstu došlo po roce 2023 k výraznému zhoršení ekonomické situace společnosti,“ vysvětluje Expedo v insolvenční návrhu. K tomu přibližuje čtyři zlomové události a příčiny úpadku, mezi něž patří selhání franšízového modelu, přes který firma chtěla působit na Slovensku a v Maďarsku.
„Po počátečním úspěchu došlo ke zneužití finančních prostředků partnerem a nesplácení závazků,“ píše firma s tím, že výše dluhu dosáhla 1,2 milionu eur (aktuálně téměř 30 milionů korun), což mělo výrazný dopad na její cash flow.
Problémy způsobily také nepodařený přechod na nový ERP systém a e-shop, do nichž Expedo investovalo přibližně dvacet milionů korun. „Nasazení systému bylo dvakrát neúspěšné, implementace zpožděná a systém byl měsíc mimo provoz, což způsobilo zásadní propad tržeb a operativní chaos,“ popisuje e-shop.
V postcovidovém období navíc došlo k ochlazení spotřebitelské poptávky, kdy i celý trh e-commerce klesl z úrovně 223 miliard v roce 2021 na 185 miliard v roce 2023. „V celé branži docházelo ke krachům konkurenčních firem – například Kika, Okay nábytek, Helcel, Forliving, Wuders,“ vyjmenovává Expedo v insolvenčním návrhu.
Čtvrtým hlavním důvodem byly provozní problémy a rostoucí náklady, kdy mělo podle vyjádření dojít k vysokému poškození zboží při přepravě a potížím s kurýrními službami. Firma zároveň investovala osm milionů korun měsíčně do marketingu, avšak bez odpovídajícího výnosu a k poklesům obratu měla přispět také neúspěšná spolupráce s novou marketingovou agenturou. „Fixní náklady firmy byly nastavené na růst, ale reálný vývoj šel opačným směrem,“ píše Expedo.
Vzhledem k výše popsaným problémům se e-shop podle vyjádření snažil o záchranu pomocí několika kroků včetně dotací firmy z osobních prostředků majitele, odkupu pohledávek za třicet milionů korun, úsporných opatření a propouštění, uzavření nevýdělečných zahraničních poboček, najmutí externích poradců i implementace nového ERP a restrukturalizace.
„Navzdory všem přijatým opatřením se však firmu nepodařilo vrátit do zisku ani zajistit stabilní provozní financování. Kombinace externích krizí a vlastních investičních chyb vedla k platební neschopnosti,“ popisuje insolvenční návrh s tím, že nelze předpokládat ani reálně očekávat, že by se situace měla zlepšit. Firma proto navrhuje konkurz jako řešení svého úpadku.