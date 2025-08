Začínali v kotelně, teď rozzařují Evropu. Napilno mají hlavně o Vánocích, sami je ale slavit nestíhají

Uložit 0

„Byla to vlastně jedna velká náhoda,“ vzpomíná Eva Poláčková na začátky své rodinné firmy. Scházíme se v centru vesnické památkové rezervace ve středočeské Dobrovízi, kde se dochovalo několik historických usedlostí – a v jedné z nich sídlí právě i český výrobce svátečního a dekorativního osvětlení Decoled.

Venkovské stavení nabízí velkorysý prostor, kromě kanceláří tu tak je i kavárna nebo stodola se zázemím pro různé výstavy a koncerty. „Pořízením této usedlosti jsme si koupili kus historie, proto se jí nechci nikdy vzdát. A kdyby bylo nejhůře, raději bych obětovala náš rodinný dům,“ říká Poláčková v rozhovoru pro CzechCrunch.

Onou v úvodu citovanou náhodou myslí okamžik, kdy společně s manželem dostala v 90. letech nabídku zastupovat jednoho francouzského výrobce světelných dekorací, který chtěl vstoupit i do východní Evropy. „Manžel byl ředitel kulturního domu, já jsem učila na gymnáziu. Ale protože jsme se věnovali ještě výstavnictví, tak jsme do toho šli,“ líčí Poláčková.

S chotěm tak založila firmu, která byla zprvu doslova garážová. „Respektive jsme začínali v kotelně domu mých rodičů. A kromě nich nám vypomáhala i širší rodina, později syn se svými kamarády,“ pokračuje Poláčková, která je mimo jiné vášnivou motorkářkou a má ráda také rychlou jízdu autem či lyžování.

Klíčový moment pro firmu přišel v okamžiku, kdy její syn, který už ve svých 15 letech vytvořil pro Decoled webové stránky a e-shop, dospěl a vyrazil na zkušenou do Číny, aby tam zajistil vlastního dodavatele LED světel. A skutečně ho našel. „Jde o malou rodinnou firmu, která je orientovaná proevropsky, dodává i do USA.“

Foto: Decoled Rodina Poláčových: zleva Vítězslav mladší, Eva a Vítězslav starší

Decoled si tedy našel vlastního dodavatele, čímž se zvládl zcela osamostatnit. Práce přibývalo, Poláčková proto definitivně opustila učitelskou dráhu a začala se naplno věnovat rodinnému byznysu. „Bylo to velmi těžké životní rozhodnutí. Věděla jsem, že skáču do poměrně neznámých vod. Nakonec jsem ale ráda,“ zdůrazňuje.

Dnes má totiž Decoled přes 70 stálých zaměstnanců, v hlavní sezóně kolem Vánoc pak nárazově přibírá 200 až 250 brigádníků. A zatímco v roce 2022 činil obrat firmy necelých 120 milionů korun se ztrátou 10 milionů, o rok později již tržby dosáhly přibližně 177 milionů korun se ziskem 20 milionů. „V loňském roce jsme se pohybovali na úrovni mezi 250 a 290 miliony korun na úrovni všech poboček,“ přibližuje Vítězslav Poláček mladší.

Mimochodem – i jeden z jeho synů se jmenuje Vítězslav, takže slavnostních rodinných večeří se dnes účastní tři nositelé tohoto jména. A také tatínek manžela Evy Poláčkové se jmenoval stejně. I proto nachystala svému muži k narozeninám překvapení v podobě pojmenování pomyslné ulice ve dvoře usedlosti po něm. Teď tak místu vévodí smaltovaná cedule s nápisem „Vítězslava Poláčka“.

A co se týče rodinných obědů či večeří, řeč se tam obvykle stočí k práci, ať už hodovníci chtějí, nebo ne. „Zbytek rodiny si už zvykl, že od října se s námi nedá mluvit o ničem jiném,“ směje se energická dáma. „Je to takový syndrom. Přichází vánoční svátky – a my je vlastně vůbec neslavíme, přestože tam máme i dost narozenin. Jen zvedáme telefony a pracujeme. A jako v každém vztahu probíhá občas mezi námi výměna názorů, ale bez chvění není nic pevné,“ dodává s tím, že aktuálně přemýšlí o institutu svěřenských fondů jako o možnosti, jak pečovat o rozvoj a zachování rodinné firmy.

Ona sama řeší obchod a komunikaci s klienty, PR, design a způsob, jakým může být firma kreativní. „Baví mě vyprávět náš příběh,“ říká. Její syn má na starosti zahraniční obchod, e-shop, logistiku a provozně-technické záležitosti. Manžel pak má pod palcem finance. „Dřív trochu držel moje a synovy vize při zemi. Teď spíš hledá rovnováhu v našem podnikání,“ míní Poláčková.

Byznysový model Decoledu, který má výrobní areály v Novém Strašecím u Prahy a v Nové Bystřici u Jindřichova Hradce, stojí na třech hlavních pilířích. První tvoří zakázky pro města a obce – například výzdoba vánočního stromu na pražském Staroměstském náměstí nebo tramvají a popelářských vozů.

Ročně firma uzavře 350 až 400 větších kontraktů, a to i v dalších evropských zemích. Druhý pilíř představují obchodní centra, kterých Decoled ročně vyzdobí přibližně sto, opět včetně zahraničí.

„Nejziskovější částí našeho byznysu jsou ovšem světelné výstavy. Loni jsme jich měli 15, letos jich chceme aspoň 20, možná více,“ plánuje Poláčková. Světelnými výstavami má na mysli tematizované expozice různých světelných objektů, třeba zvířat, draků, rostlin, raket, letadel, vrtulníků a samozřejmě i různých vánočních motivů. Ty si firma vyrábí sama pomocí 3D tiskáren z recyklovaného plastu.

Kupříkladu v maďarské Jedlové (Gödöllő) loni vyrostla pětimetrová socha císařovny Sisi, v Paříži pak firma ozdobila obchodní centra Passage du Havre nebo San-Quentin. „A letos chceme světly vyprávět hlavně příběh Evropy, včetně řeckých bájí. Rádi bychom na tyto výstavy zvali i školy, a to ze vzdělávacích důvodů,“ doplňuje Poláčková.

Decoled už kromě Francie a Maďarska vstoupil například na Slovensko, do Německa, Chorvatska, Irska nebo Švýcarska. Rod Poláčkových chce v blízké době expandovat i na mimoevropské trhy. Doposud tvořilo zahraničí přibližně 40 procent obratu firmy, letos by to prý mohlo být více. „Už nás oslovili i z Kanady nebo Singapuru, z kapacitních důvodů jsme to ale tehdy nezvládli. A můj sen? Rozsvítit New York,“ říká podnikatelka s nadsázkou.

A jaký je vlastně paradox celého příběhu rodinné firmy Decoled? „Ač se zabýváme světelnou výzdobou, kvůli pracovnímu vytížení bývá náš rodinný dům o Vánocích tím jediným v ulici, který není nasvícený,“ uzavírá Poláčková se smíchem.