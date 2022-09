Zakladatelé Oktagonu, Sparta a další. V Praze vypukne sportovně-byznysová konference Sport Alive

Sport, minimálně ten vrcholový, který sledujeme na obrazovkách televizí nebo na vlastní oči na stadionech po celém světě, je také byznys. Sportovní aspekt, tedy kdo dá nejvíce branek, běží nejrychleji nebo zaznamená nejvíce bodů, je nadále klíčový, ale také fotbal, hokej nebo bojové sporty potřebují stavět co nejatraktivnější produkty, aby se dokázaly takzvaně prodat. V Česku proto vznikla nová sportovně-byznysová konference Sport Alive, která chce ukazovat, jak na to. Vystoupí na ní například zakladatelé úspěšného projektu Oktagon MMA, zástupci fotbalové Sparty a další osobnosti nejen sportovního světa.

První ročník konference Sport Alive 2022 se koná v úterý 4. října v pražském O2 universu, v němž se sejde celkem 37 spíkrů. Nabitý program, který se bude odehrávat paralelně ve dvou sálech, nabídne celkem 19 prezentací, panelových diskuzí a rozhovorů, přičemž české odborníky a sportovce doplní také šest kolegů ze Slovenska a dva z Německa. CzechCrunch bude jako mediální partner u toho. Cílem akce je ukazovat cesty k budování, prezentaci, měření a prodeji českého sportu za účelem zvýšení jeho nezávislosti na veřejných financích.

„Toto je bezkonkurenčně ta nejnabitější sestava spíkrů ze světa sportu a sportovního byznysu, která se kdy v Česku nebo na Slovensku sešla. Jsme velmi vděční za jejich vstřícnost a připravenost sdílet své zkušenosti a znalosti. Českému sportu přinášíme mimořádnou šanci najít inspiraci a know-how k tomu, aby byl ještě lépe schopen oslovovat nové fanoušky a zvyšovat svou hodnotu,“ říká jeden z organizátorů akce Tomáš Janča. Cílem je také propojovat svět sportu, svět reklamně-mediální a veřejný sektor, což má zvýšit dlouhodobou udržitelnost českého sportu a zajistit další sportovní úspěchy.

Foto: AC Sparta Praha Na akci vystoupí Michal Krček, Business development manager fotbalové Sparty

Nápady, inspirace a podněty k tomu, jak měřit, prezentovat a prodávat sport, přijedou do Prahy přednášet zástupci různých odvětví i sportů. Hlavním řečníkem letošní konference bude Martin Geisthardt, obchodní a marketingový ředitel legendárního německého fotbalového klubu FC St. Pauli, který se vydal trochu jinou cestou a dlouhodobě akcentuje své společenské postoje a udržitelnost, navíc má velkou fanouškovskou základnu také v Česku a na Slovensku. O tom, jak úspěšně budovat celoevropskou MMA organizaci Oktagon, promluví oba její zakladatelé Ondřej Novotný a Pavol Neruda.

Hned trojice manažerů AC Sparta Praha na Sport Alive 2022 prozradí, jak v historicky nejúspěšnějším tuzemském fotbalovém klubu přistupují k marketingu a komerčním aktivitám, a představí se také brand manažeři velkých značek jako Tipsport, Mastercard či Uniqa, šéfové velkých sportovních médií, zástupci mediálních společnosti a ředitelé klubů z různých sportů. Součástí konference je také dvojrozhovor s bývalým hráčem NBA Jiřím Welschem a MMA zápasníkem Karlosem Vémolou. Debatovat se bude i o výzvách českého sportu, potenciálu esportu nebo fenoménu univerzitního hokeje.

Součástí celé akce jsou také sportovně-byznysové ceny Sport Alive Awards 2022. Soutěží se v šesti kategoriích a mezi nejúspěšnější organizace patří s pěti nominacemi Česká obec sokolská a Český florbal, se čtyřmi nominacemi agentura Raul a AC Sparta Praha, po dvou nominacích získali agentura VMLY&R, Český rozhlas, FK Dukla Praha, Český olympijský výbor, Go4Gold, Orlen Unipetrol, Statutární město Ostrava a překvapivě také Florbal Židenice. Nechybí ani škoda Auto, Lidl, Kaufland, Dr. Max nebo velmi populární twitterová kampaň FC Rokycany.

„Musím říct, že jsme absolutně nedoufali v takový zájem hned v úvodním ročníku. Cítíme velkou zodpovědnost vybrat to nejlepší, zejména protože se prakticky bez výjimky jedná skutečně o velmi inspirativní projekty z různých regionů i sportů. Cílem platformy Sport Alive je prezentovat a oceňovat to dobré z českého a slovenského sportu, takže jsme rádi, že je skutečně co prezentovat,“ doplňuje Tomáš Janča. Vybrané projekty hodnotí desetičlenná porota složená z expertů na sportovní marketing, která současně tvoří již před časem oznámený advisory board Sport Alive.

Slavnostní vyhlášení Sport Alive Awards včetně velké konference proběhne v úterý 4. října v pražském O2 universu. CzechCrunch je mediálním partnerem celé akce a její program spolu se vstupenkami a dalšími informace můžete získat na webu SportAlive.cz.