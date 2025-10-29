Zaměstnanecké akcie jde řešit chytrou aplikací. Vyvinuli ji právníci v Eldisonu a pomáhá nejen startupům
Advokát Štefan Šurina z Eldisonu kombinuje právní odbornost s technologiemi a startupům radí s expanzí do USA i zaváděním zaměstnaneckých akcií.
Zaměstnanecké akcie (ESOP) byly v Česku dlouho komplikované kvůli daňovým a odvodovým problémům. Nová legislativa, která začne platit v roce 2026, však umožní českým startupům používat ESOP bez okamžité daňové zátěže pro zaměstnance. Tento posun je pro mnoho startupů obrovskou příležitostí.
„Nová pravidla pro zaměstnanecké akcie jsou pro české startupy velkým krokem vpřed. Naše platforma pro správu ESOPu je připravena na změny, a to včetně nové daňové struktury, která výrazně usnadní správu akcií a motivaci zaměstnanců,“ říká advokát Štefan Šurina, jehož advokátní kancelář vyvinula chytrou platformu, která firmám se vším okolo zaměstnaneckých akcií pomáhá.
Hlavní výhodou nové úpravy je podle Šuriny princip „no tax before cash“, tedy že zaměstnanci zaplatí daň z příjmu až ve chvíli, kdy akcie skutečně zpeněží (typicky při prodeji podílu), namísto dosavadního zdanění při přidělení akcií či uplatnění opce. Zároveň se zruší odvody na sociální a zdravotní pojištění spojené s těmito akciovými benefity. Pro zaměstnance to znamená, že pokud se stanou spoluvlastníky firmy, daní až skutečný výnos 15% sazbou (resp. 23 % u vyšších částek), místo aby byli penalizováni hned při vstupu do programu. Pro startupy je to šance, jak nabídnout atraktivní odměnu a motivaci klíčovým lidem, aniž by je to zatížilo okamžitými mzdovými náklady.
Právo by nemělo brzdit růst firmy, ale naopak ho podporovat.
Jedním z příkladů, jak může ESOP platforma pomoci firmě v růstu, je český startup Mews. Před rokem se stal jednorožcem, tedy firmou, jejíž hodnota překročila jednu miliardu dolarů. Společnost, která poskytuje systém pro správu hotelů či jiných ubytovacích zařízení, má ESOP postavený na holandském základě a zaměstnanecké akcie spravuje právě pomocí webové aplikace od Eldisonu. „Mews ukazuje, jak efektivní může být motivování zaměstnanců pomocí akcií, které jsou výhodné nejen pro ně, ale i pro firmu,“ dodává Šurina.
Do budoucna se dá podle něj očekávat, že kvalifikované ESOP programy postupně bude chtít zavádět čím dal více firem, které o nich dosud uvažovaly jen v potenciálním výhledu. Pro startupy se tím otevírá prostor, jak konkurovat globálním hráčům v boji o talent – možnost podílet se na růstu hodnoty firmy je silným lákadlem pro schopné vývojáře, produktové manažery i další experty.
Hybridní propojení práva s technologiemi
Eldison kombinuje právní odbornost s technologiemi a startupům radí nejen se zaváděním zaměstnaneckých akcií, ale například i s expanzí do USA. Od svého vzniku před deseti lety byl netradiční advokátní kanceláří, která se zaměřila na spolupráci s technologickými startupy a venture kapitálovými fondy. Postupem času si tým uvědomil, že klasické právní služby nestačí rychle rostoucím firmám. „Právní služby samy o sobě pro moderní technologické společnosti nestačí. Proto jsme začali vyvíjet vlastní software, který klientům pomáhá s administrativou a rutinními úkoly,“ říká Štefan Šurina.
Eldison dnes proto vedle klasických právních služeb nabízí vlastní technologická řešení. Mezi největší úspěchy patří právě ESOP platforma, kterou využívají startupy jako Mews, Rohlík či Fitify. Dalším firmám Eldison radí s nastavením systému pro uzavírání smluv nebo pro oblast ochrany dat.
Tento inovativní přístup se však neobejde bez výzev. Budování softwarového produktu uvnitř advokátní firmy vyžaduje podle Šuriny odlišné schopnosti – od náboru vývojářů a produktových manažerů po zajištění kybernetické bezpečnosti. Zároveň je třeba investovat nemalé prostředky do vývoje a průběžných aktualizací tak, aby software vždy odrážel aktuální legislativu a potřeby trhu.
Ve chvíli, kdy se americký investor rozhodne do firmy vložit miliony dolarů, oceníte, že máte podklady srozumitelné i pro zahraničí.
Integrace právní a technické kultury v jednom týmu také znamená učit se navzájem odlišným postupům práce. Šurina ale vidí tuto cestu jako nezbytnou evoluci. „Právo by nemělo brzdit růst firmy, ale naopak ho podporovat. Moderní legal-tech přístup staví na myšlence, že právo může být akcelerátorem byznysu, pokud je podáno inovativní a srozumitelnou formou,“ tvrdí.
Expanze do USA
Expanze startupů do USA je pro české firmy obrovskou příležitostí, ale i výzvou. Eldison má zkušenosti s tím, jak startupy dostat na americký trh, a to i díky pobočce v San Francisku. „Spojené státy jsou pro startupy obrovská příležitost – objem kapitálu i velikost trhu jsou nesrovnatelné s Evropou. Zároveň ale platí, že expanze do USA není jednoduchá a bez důkladné přípravy se snadno prodraží nebo zkomplikuje,“ upozorňuje Šurina.
Americké právo klade důraz na formality. Startupy by podle Šuriny měly mít správně nastavenou mateřskou společnost v USA a včas vyřídit všechny povinnosti spojené s registracemi a daněmi v jednotlivých státech. Eldison pomáhá firmám se v tomto složitém právním prostředí orientovat a také si připravit dokumentaci pro investory.
„Několikrát jsme si například ověřili, že už od založení startupu se vyplatí vést dokumentaci česky a anglicky a dbát na pořádek ve smlouvách, korporátní agendě či účetnictví. Ve chvíli, kdy se americký investor rozhodne do firmy vložit miliony dolarů, oceníte, že máte všechny podklady pohromadě a srozumitelné i pro zahraničí,“ připomíná Štefan Šurina.
A právě hluboká právní expertíza spojená s praktickou znalostí startupového prostředí je tím, na čem Eldison své služby pro klienty zakládá. „Ať už se jedná o budování hybridní právně-technologické firmy, expanzi startupu na náročný americký trh, nebo zavedení motivujícího ESOP programu pro zaměstnance, klíčové je vždy propojit právo s reálnými potřebami byznysu,“ říká zakladatel Eldisonu.
Nahlásit komentář
Zdá se vám, že komentář je urážlivý, nebo sprostý? Dejte nám vědět.