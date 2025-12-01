Zapomeňte na mopovací tácky, přichází doba válečků. Elitní vysavač od Dreame jim razí cestu
Testovali jsme nový model Dreame Aqua 10 Roller s válečkem, který se čistí za jízdy. Výsledky jsou skvělé, jen navigace je pomalá a zásobník malý.
Ve světě robotických vysavačů je dnes těžké něčím překvapit: na trhu jich jsou desítky, vypadají plus minus všechny stejně a každý se chlubí hi-tech inovacemi, které ale běžný uživatel těžko dokáže ocenit. Takže jistá skepse při rozbalování krabice přístroje Dreame Aqua 10 Ultra Roller, který k nám dorazil na test, byla na místě. Celkem rychle nás ale zaujal váleček místo tradičních rotujících padů, to jsme ještě neviděli.
Dreame Aqua 10 Roller je funkčně i cenově vysoko postavený model, cenovka atakuje 30 tisíc korun, ale platí, že připlatit si se vyplatí. A první, co vás praští do očí, je to nejdůležitější (aspoň podle mě) – a to způsob vytírání.
Zapomeňte na krouživé pohyby dvou mokrých kruhových hadříků. Aqua 10 má napříč celou šířkou váleček, který se během jízdy neustále oplachuje čistou vodou. Když se pak vysavač dostane ke zdi, váleček se vysune, aby nezůstalo žádné místo suché, což je dost užitečná funkce.
Postupné nahrazování kruhových mopů válečkem je trend, který se u robotických vysavačů bude objevovat víc a víc. A jak ukazuje nový model Dreame, technologicky už to je vychytané natolik, že to je správná cesta – vysavač s válečkem lépe zvládá hodně zašpiněná místa nebo mazlavé nečistoty, navíc jeho interní oplachování je efektivnější a hygieničtější.
Za zmínku stojí ještě jeden detail. Za mopovacím válečkem se točí opačným směrem malý tyčinkový modul, který udržuje vlákna mopu nadýchaná. Zní to jako zbytečnost, ale není. Váleček díky tomu vydrží déle a čistí důkladněji. Po každém úklidu se v dokovací stanici automaticky umyje ve vodě o teplotě skoro 100 stupňů, což je vyšší hodnota, než mívá konkurence.
Zajímavé je i řešení péče o koberce. Když vysavač najede na koberec, váleček se schová za plastový kryt, což je nadstavba oproti už klasickému zasunutí. Plastový kryt ale zvyšuje pravděpodobnost, že textilní pokrývka podlahy zůstane za všech okolností suchá.
Co se výhledu do okolí týče, starají se o něj dvě kamery a 3D senzor, vše běží na procesoru od Nvidie. Přístroj podle svého výrobce umí rozpoznat 240 typů předmětů, to jsme ale v praxi ani nezvládli otestovat. Nicméně květináč nebo boty pozná spolehlivě a vyhne se jim. Podle testů uznávaného amerického serveru Vacuum Wars minul 21 z 24 překážek, což je velmi dobrý výsledek.
Dreame Aqua 10 Ultra Roller
- sací výkon 30 000 Pa
- válečkový systém mopování s vysunovací technologií
- ochrana koberců AutoSeal
- překonávání překážek až do výšky 8 cm
- samočištění ve vodě o teplotě téměř 100 °C
- AI navigace s Nvidia procesorem
V téže recenzi Aqua 10 sesbíral 86 procent písku a 93 procent chlupů, což jsou také nadprůměrná čísla. Při vytírání dostal podle metodiky Vacuum Wars 136 bodů, zatímco průměr je 110. A zanechal jen polovinu vody oproti konkurenci. Kombinovaný výsledek 280 bodů je nejlepší, jaký kdy tento server naměřil.
Pro porovnání: nedávno jsme testovali model Mova V50, který má výkon 24 tisíc pascalů a také patří mezi špičku. Dreame s 30 tisíci pascaly je silnější a vytírá důkladněji. Zvládne překážky až 4,2 centimetru, v případě dvojitých prahů dokonce 8 centimetrů. V naší testovací místnosti projel bez problémů všude, kam jsme ho poslali.
Teď to horší. Robot je o něco pomalejší než konkurence, déle mu trvá, než se rozhodne, kam vyrazí, také má o něco menší výdrž baterie, takže toho nezvládne objet na jedno nabití tolik. Ne že by se kvůli tomu nehodil do opravdu velkých bytů, jen je mu pak třeba dát čas. Druhý problém je malý zásobník – jen 220 mililitrů místo obvyklých 400. Holt zasouvací LiDAR zabírá místo.
Takže je Aqua 10 Ultra Roller špičkový vysavač, nebo ne? Rozhodně je, vytírá lépe než cokoliv, co jsme zatím měli k vyzkoušení, a je, jak velí jeho prémiová třída, už opravdu chytrý a vybavený umělou inteligencí. Pomalá navigace a menší zásobník jsou nedostatky, ale ne takové, aby kazily celkový dojem. Pokud máte na vysavač 30 tisíc a chcete opravdu fungujícího pomocníka, tohle je solidní volba.
