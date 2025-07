Vydělal miliony hudbou. Teď mu stačilo pár minut, aby vyprodal stylové intimní hračky

Uložit 0

Nikdy se nebál posouvat hranice toho, co společnost považuje na mužích za přijatelné. Oblékal se do dámských šatů, které kombinoval s vyzývavými doplňky, lakoval si nehty do výrazných barev, důkladně pečoval o svou pleť a obecně se snažil stírat rozdíly mezi ženou a mužem. I to je nedílná součást image Harryho Stylese, který je sice v první řadě zpěvákem, ale jak se ukazuje, chce být také čím dál schopnějším byznysmenem.

V hudbě už Harry Styles dosáhl všeho. Nejen, že vyprodává stadiony a lidé si platí lístky i za to, aby ho mohli „sledovat“ za pódiem (jak se stalo v Praze), ale také drží Guinnessův světový rekord za nejstreamovanější skladbu mužského interpreta v prvních čtyřiadvaceti hodinách. A asi není třeba zmiňovat jeho úspěšná alba Fine Line nebo Harry’s House, která mu dopomohla k odhadovanému jmění okolo 140 milionů dolarů, tedy necelých tří miliard korun.

Někdejší člen slavného britského boy bandu One Direction se teď ale tvorbě hudby příliš nevěnuje. Poslední videosingl Satellite má z května předloňského roku, deska Harry’s House vyšla před třemi lety a fanoušci spekulují, co dalšího chystá. Ono se ale zdá, že nahrávání ve studiu je pro něj teď druhořadé. Naopak se zjevně čím dál víc soustředí na svou podnikatelskou dráhu, kterou odstartoval v roce 2021.

Tehdy na podzim spolu se stylistou Harrym Lambertem založil značku Pleasing, kde se věnuje kosmetice a produktům pro osobní péči. Původně to měl být malý projekt, který měl Stylese vytrhnout z lockdownové nudy způsobené covidovou pandemií, nakonec v něm ale uviděl větší potenciál. I proto, že s veškerými produkty mířil nejen na ženy, ale také na muže.

Jako první vydal laky na nehty a séra na pleť, oči i rty, později přidal parfémy a pro skalní fanoušky začal vymýšlet oblečení. Od konkurence výrobky odlišovala nejen estetika balení, postavená na kulovitých víčkách, ale také celkový marketing. Styles dával jasně najevo, že Pleasing je takzvaně genderově neutrální a ztotožnit se s jeho produkty by měla obě pohlaví.

„Ptáte se, jestli mám vůbec představu, kde bude Pleasing za pět let? Ne. Samozřejmě mám vizi, kam bych chtěl, abychom směřovali, ale upřímně řečeno nevím, jak to dopadne. Proto je to pro mě vzrušující,“ zmínil Styles v rozhovoru pro magazín Dazed, kde se o značce poprvé bavil. Po čtyřech letech na trhu se ale zdá, že onou vizí mohlo být… sexuální wellness.

Ačkoliv Pleasing nekomentuje tržby ani jiné ukazatele byznysového úspěchu, magazín Vogue Business odhaduje, že značka mohla v prvních dvou letech existence generovat stovky milionů dolarů, což jí zajistilo místo na vysoce konkurenčním trhu. A také jí to dalo motivaci rozšiřovat svůj záběr, což se naplnilo před pár dny, kdy Pleasing vstoupil do nového segmentu.

Foto: Pleasing Lubrikační gel a vibrátor od značky Pleasing

„Pro ty, kteří si hrají doma. Něco uspokojivého se blíží. Ne všechno musí být napsáno.“ Tímto způsobem Stylesův tým lákal na představení oboustranného vibrátoru pro vnitřní a vnější potěšení a lubrikačního gelu, které byly odhaleny v butiku v New Yorku. Opět v designu, který je typický pro Pleasing. A internet byl pochopitelně u vytržení.

Na Instagramu a TikToku se rychle rozšířily komentáře typu, že „teď si budeme moci sladit barvu laku na nehty s vibrátorem“ nebo že jde o „vůbec nejvíc Stylesovou věc, kterou kdy vytvořil“. Na Googlu se v den vydání zhruba desetinásobně zvedlo vyhledávání klíčového slova pleasing, a jak se dalo očekávat, za pár minut byly oba produkty na e-shopu vyprodány.

Poměrně zajímavé je, že ceny nebyly nastaveny příliš vysoko ve srovnání s prémiovějšími konkurenčními variantami, které se mohou pohybovat v řádech tisíců korun. Takzvaný The Pleasing Double-Sized Vibrator stojí necelých sedmdesát dolarů, tedy okolo 1 500 korun, a The Pleasing Lube vychází na dvacet pět dolarů, respektive něco přes pětistovku.

Značka uvádí, že další várka vibrátorů a lubrikantů by měla být naskladněna v dohledné době, přesný termín se ale zatím neví. Stejně tak není jasné, jestli šlo o jednorázový výstřelek, nebo se Pleasing bude v oblasti sexuálního wellness angažovat o něco víc. Své k tomu pořádně neřekl ani Styles, který je v posledních měsících na sociálních sítích neaktivní.