Zbrojní boom mu pomáhá ke stamilionovým ziskům. Na burze skoupí své akcie a rozdá je zaměstnancům

Když slovenská strojírenská skupina Gevorkyan vstoupila na pražskou burzu takřka přesně před třemi lety, šlo o velký úspěch: od investorů vyinkasovala za necelých 18 procent skoro tři čtvrtě miliardy korun. Zakladatele a šéfa společnosti Artura Gevorkyana tehdy ale – příjemně – zaskočilo ještě něco jiného, a sice jak velký zájem vzbudila emise cenných papírů mezi zaměstnanci firmy. Teď proto chystá zpětný odkup části akcií, aby jimi ty nejvěrnější pracovníky mohl odměnit.

V červenci 2022 vstoupil Gevorkyan, který se věnuje výrobě kovových součástek procesem práškové metalurgie, nejprve na trh Start pražské burzy, který je určený pro střední a malé firmy. Po roce ale společnost své akcie přesunula na primární burzovní parket, kde se s nimi pod tickerem GEV obchoduje dodnes.

Celkem je k dispozici 16,7 milionu akcií a momentální tržní kapitalizace společnosti je 3,5 miliardy korun. To je přece jen o něco méně, než jaké hodnoty dosahovala bezprostředně po svém IPO – akcie jsou dnes o 16 procent níž. Byznysově se ale podniku daří velmi dobře, loni mu tržby vzrostly o čtvrtinu na 94 milionů eur (v přepočtu 2,4 miliardy korun) a hrubý zisk EBITDA před daněmi a odpisy dělá 26 milionů eur (asi 650 milionů korun). Letos se má obrat přiblížit 110 milionům eur.

Nyní společnost sídlící v městečku Vlkanová u Banské Bystrice oznámila, že část z těchto 16,7 milionu akcií, s nimiž se na pražské burze obchoduje, odkoupí a rozdá je svým nejvěrnějším zaměstnancům. Speciální program zpětného odkupu potrvá do června příštího roku a Gevorkyan na něj vyčlenil necelé tři miliony eur s tím, že odkoupí maximálně 325 867 kusů akcií. Jde o podíl 0,3 procenta na celé firmě.

„Už při IPO jsme zaznamenali obrovský zájem našich zaměstnanců stát se také spolumajiteli. Přibližně 40 zaměstnanců, tedy asi čtvrtina z celkového počtu, tehdy investovalo vlastní prostředky do koupě akcií naší společnosti. Velmi nás to překvapilo a zároveň potěšilo, protože pro mnoho lidí to byla jejich první investice na kapitálovém trhu,“ vysvětluje pro CzechCrunch finanční ředitel Gevorkyanu Andrej Bátovský.

Foto: PSE / Canva Pro/CzechCrunch Vývoj akcií Gevorkyanu na pražské burze

Gevorkyan má 160 zaměstnanců a nový program zaměstnaneckých akcií by se měl podle Bátovského týkat zhruba dvou desítek z nich, a to i těch z řad dělnických profesí, tedy nejen manažerů: „Mohlo by jít o skupinu cca 20 lidí včetně takzvaných blue collars. Jsme jedna z mála společností v regionu, která k takovému kroku přistoupila, proto bylo těžké se někým inspirovat a museli jsme víceméně začít psát program od nuly.“

Slovenské firmě, která nedávno koupila jednu fabriku v Polsku a letos by ráda provedla akvizice dvou podniků v Itálii, se v posledních letech daří – její byznysový výtlak pohání mimo jiné renesance obranného průmyslu, pro nějž hodně dodává. Ostatně zakladatel a šéf firmy Artur Gevorkyan, arménský rodák, je sám bývalým vojákem.

V rozhovoru pro byznysový magazín Trend nedávno uvedl, že při studiích na vojenské škole dokonce obsluhoval leteckou techniku v Černobylu po havárii tamní jaderné elektrárny. Ve firmě se angažuje i jeho manželka a syn, že by se ale chystal na odchod do penze nebo na předávání velení, prý zatím nepřichází v úvahu. Artur Gevorkyan drží v podniku nesoucím jeho jméno majoritu přesahující 80 procent.

Plán s odkupem akcií bude mít ale hned dva cíle. „Akcie jim chceme darovat, půjde o formu odměny,“ uvedl Gevorkyan na adresu stávajících zaměstnanců ve zmíněném rozhovoru pro slovenský týdeník. Zároveň má ale akciový program fungovat i jako motivace při náboru nových lidí. „Budeme mít výhodu oproti ostatním zaměstnavatelům, protože ať už současným, nebo budoucím zaměstnancům takový benefit konkurence nebude umět poskytnout,“ dodal CFO Bátovský.