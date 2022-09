Že hrozí ekonomická recese? Ale kdeže, vládce brněnského Domoplanu rozjíždí novou stavební firmu

Brněnský developer Tomáš Vavřík se drží hesla, že každá krize je příležitost. Nebo, řečeno jiným klišé, komu se nelení, tomu se zelení. A tak poté, co se svou společností Domoplan začal vykukovat i daleko za hranice jihomoravské metropole, nyní rozšiřuje také svůj byznysový záběr. A má, jak jinak, velké, mnohamiliardové ambice.

Sedmačtyřicetiletý vystudovaný pedagog Domoplan rozjel před čtrnácti lety a vybudoval z něj předního brněnského developera rezidenčních nemovitostí. Postupně ale jeho impérium sílilo: přibyly jednak projekty mimo rodné město, jednak byznysové divize. Letos na jaře proto Vavřík přistoupil k organizačním úpravám a založil novou skupinu Fipox, pod kterou začal soustředit všechny své aktivity.

K developerovi Domoplan, investičnímu fondu, specialistovi na rekreační apartmány MyResorts nebo architektonickému studiu nyní přibyla i stavební firma Thierra. Tu dal Vavřík dohromady s o generaci mladším podnikatel Václavem Stehnem, majitelem firmy Alglas. Ta se coby specialista na lehké obvodové pláště stala součástí stavebního holdingu.

Oba muži se dobře znají, protože Stehnova společnost se v pozici dodavatele už dřív podílela na projektech Domoplanu. A v tom bude pokračovat i Thierra, která působí na všech rozjetých rezidenčních stavbách Vavříkovy společnosti, tedy na Pekárenském dvoru, na Starém pivovaru či Nové Líšni v Brně nebo Na Mariánské cestě u Brandýsa nad Labem.

Vedle toho Thierra, respektive její dceřinka Alglas, pokračuje na stavbách, jako jsou nové sídlo Nejvyššího kontrolního úřadu, bratislavský areál LakesidePark 2 nebo technologický park Dronet. V příštím roce pak má společnost nasmlouvané zakázky na stavbách v Ústí nad Labem či na Slovensku.

„Z našich přímých zkušeností s dodavateli staveb dlouhodobě víme, jaké problémy trápí české stavebnictví,“ říká k motivacím pro založení Thierry Vavřík. „Nedostatek kvalitního personálu a odpovědného přístupu má vliv na časové termíny, prodlužování prací, zvyšování cen materiálů i další potíže, které pak dopadají na koncové zákazníky,“ vysvětluje dále.

A Václav Stehno k tomu dodává: „Klíčový prvek, na kterém Thierra stojí, lze jednoduše popsat jako prvorepublikové ideály. Těmi jsou pro mě především slušnost a autenticita. Od ostatních firem na trhu se chceme odlišit tím, že nebudeme pouhým přeprodejcem služeb. Našim cílem je zaměstnat dostatek lidí interně, zavádíme obdobný princip fungování, který byl a je vlastní rodinným podnikům.“

V roce 2023 by stavební holding měl v tržbách překonat miliardu korun a během několika let se pak chce dostat až na metu pěti miliard. Plánuje zaměstnat až 250 lidí a ze staveb rezidenčních a administrativních komplexů by se rád dostal i do segmentu dopravního stavitelství.