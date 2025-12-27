Bydlení a reality –  – 3 min čtení

Ze statku zbyly jen obvodové zdi, architekti mu vdechli nový život. A navrhují i celé městské čtvrti

Ateliér edit! má za sebou několik realizací, při nichž respektoval historický ráz místa. Chystá ale i zcela nové čtvrti či lehce mimozemský dům.

Ivan Boroš, Juraj Calaj a Vítězslav Danda

architekti-1
Foto: edit!
Architekti ze studia edit! a ukázky dvou jejich prací – nové čtvrti na Florenci a rodinného domu v Černošicích
Nejprve se zaměřovali na rekonstrukce starých domů, teď určují vzhled vznikajících pražských čtvrtí. Ateliér edit!, který sídlí na pražském Žižkově, nedávno vyhrál architektonickou soutěž na podobu jednoho z bloků na novém Florenci, zkušenosti ale nabírá i díky velkým projektům jako je Smíchov City, Rohan City či přestavba stanice metra Českomoravská. Ivan Boroš, Juraj Calaj a Vítězslav Danda nicméně nezapomínají ani na menší počiny v podobě rodinných domů, kvůli čemuž spojili síly s miliardářem Zdeňkem Cendrou, zakladatelem technologické firmy CDN77. Podívejte se na zajímavé příklady jejich práce.

Usedlost na Slapech

Například na Slapech, u jednoho z mnoha meandrů řeky Vltavy, stával dříve statek, z nějž zbylo jedno stavení a zbytky kamenných obvodových zdí. „Majitelé si přesto přáli dodržet historickou formu, dům jsme proto koncipovali jako tři propojené objekty, které vytvářejí uzavřený dvůr a urbanistickou kompozici ve tvaru písmene U. Jedná se o uspořádání typické pro většinu historických venkovských usedlostí,“ popisuje Boroš. Nový dům se na rozdíl od svého předchůdce otevírá směrem k řece, která už díky regulaci toku nepředstavuje nebezpečí.

edit32

Foto: Edit!

edit9
edit29
edit7+7
edit28
edit10
edit8
edit30
edit27
edit24
edit23

Rodinný dům v Černošicích

Ve středočeských Černošicích by mohl přistát lehce mimozemský dům. „Inspiraci jsme však nehledali u vesmírných civilizací, nýbrž jsme vzdali hold legendárnímu Sevan Writers House v Arménii,“ říkají architekti. Netradiční jednopodlažní budova by měla být situována v nejvyšší části svažitého pozemku z důvodu ochrany před hlukem od projíždějících vlaků. Kruhový půdorys reaguje na tvar parcely.

edit15

Foto: Edit!

dum
dum-1

Horská chalupa Na Kukačkách

Navenek respektuje tento dům klasickou podobu horských stavení s kamenným soklem a dřevěnou fasádou, počítá však s odlišným prostorovým a funkčním uspořádáním interiéru, aby nepůsobil tmavě či stísněně. Štíty zůstávají tradiční, zatímco boční fasády poskytly prostor pro moderní architektonické prvky. Díky tomu bylo možné do hlavní obytné zóny umístit velkoformátové prosklení a tím maximalizovat průhledy do okolní krajiny. Zvětšení oken na štítových fasádách ovšem nebylo možné, studio proto navrhlo ochoz nad obývacím prostorem. Přízemí se tak otevřelo až do krovu, což umožňuje přísun denního světla z více směrů.

edit13

Foto: Edit!

edit5
edit11
edit4+6
edit12
edit6
edit10
edit3
edit9
edit2

Rodinný dům v Čakovicích

Podle ateliéru jde o příklad budoucnosti městského bydlení. „V pražských Čakovicích totiž vznikl rodinný dům, který spojuje střídmost, prostorovou hloubku a přirozený vztah k zahradě. Navrhli jsme stavbu na nárožním, mírně svažitém pozemku tak, aby zachovala maximum volného prostoru pro zeleň,“ vysvětluje Boroš.

edit5

Foto: BoysPlayNice

edit7
edit1

Blok 03

Nyní se již přesuňme k větším projektům ateliéru edit! Jedním z nich je samozřejmě již zmíněný blok v nové čtvrti Florenc 21, kterou v příštích letech vybuduje developerská společnost Penta Real Estate. Jde o soubor různorodých domů, které respektují pražský kontext, a zároveň nesou rukopis všech zúčastněných architektonických studií. A byť bude každý blok vypadat jinak, cílem není roztříštěnost, ale naopak pestrá mozaika, jejíž jednotlivé části se navzájem doplňují. „Vznikne čtvrť s vnitrobloky jako na Vinohradech nebo Vyšehradě,“ uvedl nedávno šéf Penta Real Estate David Musil v rozhovoru pro CzechCrunch.

edit

Foto: Edit! + A69 architekti + NL architects

3blok-3
edit21
3blok-4+2
edit22
edit19

Smíchov City

Pro developerskou společnost Sekyra Group navrhl ateliér edit! tři bytové domy v rámci vznikající městské čtvrti Smíchov City – světlý House Champagne, temný House Noir a cihlově zbarvený Haus Rot. Vyrůst by měly už příští rok.

smichvo-1

Foto: Edit!

smichvo-2
smichvo

Rohan City & Žižkov City

Edit! se pro Sekyra Group podílí i na dalších dvou projektech. V případě Rohanského ostrova půjde o domovní blok s přibližně 350 byty, u Nákladového nádraží Žižkov zase v průběhu příštích 20 let vznikne několik tisíc bytů. I v těchto případech se na výsledné podobě čtvrti podílí více autorů současně.

edit6

Foto: Edit!

sekyra1
sekyra
sekyra4

Iconik

Dříve zde byla proluka vzniklá následkem tisícileté povodně, teď tu stojí devítipodlažní bytový dům. Objekt svým výrazem respektuje bohaté dějiny dříve industriální čtvrti. Hmotovým pojetím se pak opírá jak o historickou parcelaci zastavované proluky, tak o pro Karlín typické nepravidelné výškové uspořádání korunních říms.

edit8

Foto: BoysPlayNice

dum-4
dum-2
dum-3

Další projekty

Kromě rodinných či bytových domů se ateliér edit! věnuje i mnoha dalším projektům. Navrhl například nový pivovar Zichovec včetně restaurace, budovu jazykové školy, přestavbu Staroměstské tržnice, knihovnu v Helsinkách či novou podobu rekonstruované stanice metra Českomoravská. Na jednotlivé příklady se můžete podívat v následující fotogalerii.

edit4

Foto: Edit!

edit31
edit25
edit26+5
edit16
edit18
edit17
edit3
edit1
