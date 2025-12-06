Zelený laser Roborocku odhalí, co zůstává skryto. Jenže slabší baterie i výkon to občas nedovolí vysát
Známý čínský výrobce robotických vysavačů se snaží už nějakou dobu prosadit i mezi tyčovými vysavači. Jaký je jeho top model H60 s dokovací stanicí?
Vysavač s dokovací stanicí, která se postará o vyprázdnění prachu za vás. To už u robotických vysavačů známe roky, ale tyčový vysavač s podobnou funkcí? Čínský výrobce Roborock přichází na trh s modelem H60 Hub Ultra, který právě tohle umí. Důkladně jsme ho otestovali a řekneme vám, zda výtečné laserové světlo a dobrá ergonomie vyváží některé nedostatky.
Roborock patří k dnes už tradičním značkám s chytrými čistícími spotřebiči. Společnost založená v roce 2014 v Pekingu získala ihned po svém startu investici od Xiaomi, což jí umožnilo rychle se prosadit na globálním trhu. Dnes je firma listována na šanghajské burze a loni dosáhla tržeb okolo 35 miliard korun při zisku dosahujícím v přepočtu pěti miliard. Je to zkrátka už velký hráč, i v Česku dobře známý – hlavně kvůli svým robotickým vysavačům. Před časem jsme v redakci testovali jeden z jejich top modelů Qrevo Curv.
Nedávno ale firma kromě robotických vysavačů představila i automatickou pračku se sušičkou, zahradní sekačku a své portfolio rozšířila také o tyčový vysavač řady H60. Pomyslnou vlajkovou lodí je model H60 Hub Ultra, který do CzechCrunche také zavítal. Jenže předem je třeba říct, že zatímco Qrevo nás nadchlo, H60 ne snad přímo zklamala, ale zůstala v mezích naprostého normálu…
Samotný vysavač působí solidně a ergonomicky. V ruce drží dobře, hmotnost kolem 1,8 kilogramu není přehnaná, nasazovací tyč je teleskopická a dá se dobře natahovat, takže s vysavačem je v tomto směru radost pracovat. Navíc po pevné podlaze se velmi plynule a hladce pohybuje, snadno zatáčí a vůbec se s ním manipuluje mimořádně efektivně. Velmi užitečným prvkem je laserové zelené světlo s rozsahem 140 stupňů, které odhaluje neviditelný prach na podlaze a známe ho i třeba z podobných vysavačů Dyson.
Hlavním tahákem vysavače Roborock H60 Hub Ultra je kromě jeho vlastností také stojací dok, do kterého jej po úklidu zacvaknete a on se automaticky vyprázdní do integrovaného třílitrového sáčku. Vyprazdňování trvá pouhých deset vteřin a je přiměřeně hlučné, jak jej známe třeba z robotických luxů.
Uvnitř stanice najdete také prostor pro drobné nástavce – motorový mini kartáč a štěrbinový kartáč –, takže příslušenství má své místo. U základního modelu H60 Hub je dok kompaktnější, u Ultra a Pro verzí pak plnohodnotný s větším objemem. Stanice také nabíjí baterii vysavače. Handicapem je, že vysavač nedokáže sám stát – musí být v docku, nebo ležet.
Jenže vysavač je živ vysáváním a tam má přece jen Roborock H60 Hub Ultra slabé místo. Zelené světlo sice fantasticky ukazuje, kde zůstalo sebemenší smítko, ovšem velmi často je třeba pouštět až tu nejvyšší vysávací sílu, abyste právě ta smítka a drobky dostali ze země. Sací výkon 210 AW mě moc nepřesvědčil, ve srovnání s kabelovým vysavačem od Vorkwerku, který normálně používáme, tenhle Roborock bohužel bledne.
V domácnosti přitom nemáme žádná zvířata a převažují tvrdé podlahy, ale k jejich přijatelnému vysání jsem musel až příliš často aktivovat nejvýkonnější mód. Což s sebou nese dvě nepříjemnosti: jednak je provoz pak mnohem hlučnější, což by ale tolik nevadilo, jednak se opravdu rychle vybíjí baterie. A to už vadí víc.
Roborock H60 Hub Ultra
- Sací výkon: motor má výkon 630W a sací výkon je 210 AW (Air Watts)
- Výdrž baterie: až 90 minut v eko režimu, cca 30 minut se standardním kartáčem, 10 minut na maximu
- Hmotnost: 1,8 kg samotná jednotka, 2,95 kg celý vysavač
- Dock: automatické vyprazdňování za 10 sekund, sáček na 3 litry (až 100 dní), HEPA filtrace
- Cena: oficiálně na eshopu Roborock 10 tisíc korun, ale na Alze jej lze sehnat pod osm tisíc korun
Právě výdrž baterie patří mezi hlavní minusy. Výrobce uvádí až 90 minut provozu v ekologickém režimu, ale v praxi to platí jen tehdy, pokud nepoužíváte motorický kartáč a vysavač běží na nejnižší výkon. Při používání hlavního kartáče v normálním režimu se dostanete zhruba na půl hodiny, což pro běžnou domácnost stačí, ale rozhodně nejde o žádný zázrak. Pokud přepnete na maximum, vydrží přístroj jen okolo deseti minut, což je na důkladnější úklid větší plochy opravdu málo.
Dílčím nedostatkem je také absence pružné hadice nebo ohebného adaptéru, který by usnadnil úklid pod nábytkem nebo ve složitějších prostorech. Zatímco konkurenční modely tyto prvky běžně nabízejí, Roborock se soustředil spíše na jednoduchost a minimalistický design. Ostatně i LED displej ukazuje pouze režim sání, nic jiného. Vysavač není ani integrovaný s mobilní aplikací.
To se promítá i do sady příslušenství, která je docela skromná: motorový mini kartáč, štěrbinový kartáč a samozřejmě hlavní kartáč s ochranou proti zamotání. Nečekejte žádné speciální hubice na matrace, prach nebo jiné detaily. S cenovkou kolem osmi tisíc korun je tak Roborock relativně drahý.
Celkově Roborock H60 Hub Ultra představuje solidní tyčový vysavač s užitečnou funkcí automatického vyprázdnění. Také laserové světlo, kvalitní filtrace, skvělá ergonomie a design patří mezi klady. Na druhou stranu rychlé vybíjení baterie, průměrný sací výkon v nižších režimech a absence flexibilního příslušenství mohou odradit. Suma sumárum – pro běžný úklid domácnosti o dvou lidech je tenhle přístroj dostačující, s více dětmi a namáhanější podlahou spíš jako druhý, než jako hlavní vysavač.