Žhavý hokejový seriál konečně dobruslil do Česka. Už teď pobláznil diváky i recenzenty v zámoří
Co chystají Netflix, Amazon Prime Video, Disney, SkyShowtime, HBO Max, Apple TV a kina v prosinci? Bouřlivé výšiny, Bridgertonovy i Čaroděje z Kremlu.
Venku je zima, mráz a sníh, tak se radši pojďme zahřát u nějakého filmu v kině nebo na gauči při sledování seriálu. A že v únoru bude na co se koukat – na české HBO Max totiž míří hned dvě novinky, které stojí za to. Seriálový fenomén Heated Rivalry neboli Spalující rivalita o dvou hokejových hvězdách, které v chlapáckém světě profi hokeje udržují žhavé tajemství. A taky nesmírně povedený český počin Gerta Schnirch podle vysoce oceňované knihy Kateřiny Tučkové. Ale přijde i Jude Law jako Vladimir Putin.
4. února
Gerta Schnirch – HBO Max
Je teprve únor, ale jsme si celkem jistí, že lepší český film letos neuvidíte. A dost možná nejen letos. Adaptace románu Kateřiny Tučkové, jenž získal cenu Magnesia Litera, je skvěle zahraná a s nesmírně silným příběhem, v němž se osobní osudy mísí s pohnutými dějinami 20. století. Recenzi čekejte už brzy, ale už teď vám zhlédnutí obou částí dvoudílného snímku doporučujeme.
5. února
Potopa – kino
Na první pohled příběh o dívce, která se na Slovensku v osmdesátých letech touží stát pilotkou (a do toho se chystá zatopení jejich vsi), možná nezní jako velké lákadlo. Jenže minout ho by byla chyba. Sbírá fantastické recenze.
Superpes Karlík – kino
Pes superhrdina, kocour padouch, k tomu dabing Owena Wilsona. Jasně, tenhle tip je tady pro ty, kteří hledají, na co zajít s dětmi, a ideálně při tom nechtějí umřít nudou.
V úkrytu – kino
A tento tip je tady zase pro diváky, co si budou chtít po Karlíkovi vypláchnout mozek. Protože uvidí Jasona Stathama, jak coby elitní zabiják zestathamuje všechny nestathamy v klasické stathamovské akci!
7. února
Spalující rivalita – HBO Max
Nejspíš jste už Heated Rivalry zaregistrovali. Seriálový hit z prostředí zámořské ligy boří čísla sledovanosti a dostává jednu nadšenou recenzi za druhou. Uzavřený, maskulinní svět vrcholového sportu rozbíjí tajným milostným vztahem dvou hokejistů – a divačky i diváky tato queer story láká pořádně sexy zpracováním.
10. února
Ferina Lišák – Disney+
V originále The Artful Dodger je vtipnou i napínavou podívanou, kterou inspiroval Oliver Twist od Charlese Dickense. Jestli máte rádi zlodějíčky a podfukáře, a to i se srdcem ze zlata, doporučujeme zhlédnout první řadu a v únoru navázat tou druhou.
12. února
Bouřlivé výšiny – kino
Klasickou knižní předlohu také znáte jako Na Větrné hůrce, tentokrát se do rozevlátě temné romantiky ponoří Margot Robbie.
Cesta zločinu – kino
Chris Hemsworth, Mark Ruffalo nebo Halle Berry v kriminálním thrilleru o nepolapitelném zločinci, který se rozhodne pro jednu poslední loupež.
Štúr – kino
Nenechte se zmást, tenhle film nemá být kdovíjak suchopárným příběhem důležité postavy slovenských dějin. Na své si přijdou příznivci romantických dramat.
Christy – kino
V lednu to byl spicy a sexy thriller Pomocnice, tentokrát se Sydney Sweeney ukáže v dost jiné poloze – jako skutečná profesionální boxerka Christy Martin.
18. února
Jsem Gordon Ramsay – Netflix
Oblíbený kuchařský drsňák sice během let lehce vyměkl, ale možná o to zábavnější je. Na Netflixu omrkněte jeho rodinný život i kulinářskou kariéru.
Parazit z chlaďáku – kino
Hororová komedie, ve které Joe Keery aneb Steve ze Stranger Things (jak se vám líbilo finále?) a Liam Neeson bojují proti smrtícímu parazitovi. Tak snad i ten humor bude nakažlivý, a ne trapný…
19. února
Otec Matka Sestra Bratr – kino
Nejlepší film festivalu v Benátkách je místy hořká, místy hravá komedie Jima Jarmusche, která spojuje pár povídek o rodinných vztazích. Se vším, co k tomu patří a co sami dobře známe.
26. února
Čaroděj z Kremlu – 26. února
Jude Law je Vladimir Putin. Paul Dano je PR kouzelník a manipulátor, který pomůže putinovské Rusko budovat. To zní slibně.
Vřískot 7 – kino
Nesmějte se, čtete to správně. Kultovní a kolísavě kvalitní hororová série je zpátky – a taky hlavní hrdinka Neve Campbell, kterou jste mohli vidět v několika předchozích dílech včetně toho prvního.
Bridgertonovi – Netflix
Zvyk Netflixu rozdělovat seriály na více dávek nás netěší, ale už to tak prostě je. Oblíbení Bridgertonovi vás druhou částí čtvrté řady romanticky rozptýlí koncem února.
27. února
Monarch: Legacy of Monsters – Apple TV
Druhá řada povedeného seriálu ze světa duté Země, obřích monster a všemocných korporací nás snad vezme zpátky přesně tam, kam chceme: do světa duté Země, obřích monster a všemocných korporací.