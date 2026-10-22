Zkrachoval developer chaty na skvělém místě Krkonoš. Projekt odkoupil muž, který ví, jak řešit krize
Rodinná firma 2MKZ skončila v konkursu. Skupina Natland Tomáše Rašky dokončí její rozestavěný apartmánový dům ve Vítkovicích do září 2027.
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Penzion Pergamentka v krkonošských Vítkovicích byl dlouhé roky typickou horskou chalupou. Pak ho ale koupil menší pražský developer 2MKZ a měl s ním velké plány – kompletní přestavba na apartmánový dům měla být hotová už před dvěma lety. Jenže firmy manželů Jany a Milana Zápotockých a jejich dětí skončily v insolvenci a ze stavby v osadě Aldrov zbyl betonový skelet. Ten nyní v dražbě koupila investiční skupina Natland Tomáše Rašky, která se právě na projekty v nesnázích specializuje. Dražbu řídil insolvenční správce Jan Langmeier, který sám v Krkonoších staví apartmánové komplexy.
Betonový skelet stojí uprostřed Vítkovic, kousek od sjezdovek Ski areálu Aldrov. Pergamentka, pojmenovaná podle původní chalupy, na řadě realitních portálů figurovala jako vyprodaná. Jenže stavba už před několika lety zamrzla. Rodinná firma 2MKZ z Jesenice u Prahy, která za ní donedávna stála, původně prodávala rodinné domy, později ji zlákaly horské lokality. Ve Vítkovicích přestavěla hotel Jasmín z osmdesátých let na třicet bytů pod názvem Yasmin Apartments a následovaly další projekty.
Pergamentka měla podle původních plánů nabídnout dvacet apartmánů a hotová být na konci roku 2024, později developer dokončení posunul na rok 2026. Ani to se ale nestihlo. Před Vánoci 2024 zahájil Městský soud v Praze insolvenční řízení se společností 2MKZ development, a to na návrh jednoho z věřitelů. Soud následně zjistil úpadek a společnost skončila v konkursu, tedy v režimu, kdy insolvenční správce rozprodá majetek a výtěžek rozdělí mezi věřitele.
Natland teď stavbu fyzicky převezme. Hotový je betonový monolit, v němž vzniká soubor apartmánů o dispozicích 1+kk a 2+kk s čistou podlažní plochou přes tisíc metrů čtverečních. Skupina chce projekt technicky prověřit, upravit jeho podobu a pak navázat další etapou výstavby, dokončit ho plánuje do září 2027. Kolik v dražbě zaplatila, neprozradila. „Projekt se kvůli problémům původního developera zastavil, samotná nemovitost má ale platné stavební povolení, část stavby je již realizována a nachází se ve velmi zajímavé krkonošské lokalitě,“ říká Tomáš Balvín, investiční manažer Natlandu odpovědný za nemovitosti.
Pro Natland nejsou firmy a projekty v potížích ničím novým. Raška, který skupinu založil v roce 2002, se profiluje jako specialista na takzvaný turnaround, tedy ozdravení podniků ve složité situaci, a v minulosti postavil na nohy například módní e-shop Zoot. Loni skupina vydělala 313 milionů korun, nejvíc za sedm let.
Nemovitosti tvoří jeden z jejích hlavních pilířů: má za sebou přes dva tisíce postavených bytů, další tři tisíce připravuje například v Kladně nebo pražské Hostivaři a investovala i v Bratislavě nebo nově v Lucembursku. Tržní hodnota jejího realitního portfolia přesahuje 3,6 miliardy korun. Tomáš Raška bude jedním z hostů letošního ročníku konference Money Maker a bude tam hovořit právě o tom, jak financovat projekty, které se dostaly do problémů.
U Pergamentky přitom nepůjde jen o beton, ale i o prodej, který bude po krachu předchozího developera citlivější než obvykle. „Přebíráme ho již rozestavěný, takže klíčová bude naše schopnost navázat na to, co dává smysl, vyřešit komplikace z minulosti a stavbu dovést do cíle – nejen stavebně, ale také obchodně,“ dodává Balvín s tím, že všechny původní majitele apartmánů společnost kontaktuje s přednostní nabídkou za příznivější cenu, než bude ta ceníková.
Spíše kuriózním detailem celého příběhu je, že insolvenčním správcem v krachu 2MKZ se stala kancelář Langmeier & Co. a právě ta Pergamentku nabídla v dražbě. Majitel kanceláře Jan Langmeier je insolvenčním správcem se zvláštním povolením, smí tedy spravovat i krachy velkých firem, a jako advokát zastupoval věřitele v kauzách padlé finanční skupiny Arca nebo módního impéria C2H Michala Mičky.
Zároveň ale podniká jako developer a se svou skupinou Aequitas postavil nedaleko Vítkovic apartmány Mlýn Herlíkovice a ve Velké Úpě chystá Rezidenci Pod Portáškami se 159 byty. „Coby insolvenční správce jsem tu a tam viděl zajímavé projekty a přišlo mi škoda je nechat jít,“ líčil před časem pro CzechCrunch. Tentokrát ale kupovat nemohl, insolvenční zákon správci i jeho blízkým nabývat majetek ze spravované podstaty zakazuje.
Výstavba v českých horách – a v Krkonoších obzvlášť – je každopádně v posledních letech mezi podnikateli a investory velmi oblíbená. Například pražský developer Marcel Soural a jeho skupina Trigema jsou velmi aktivní v Rokytnici nad Jizerou, ve Špindlerově Mlýně se řeší mohutná přestavba centra v režii finančníků z Penty a většinová majitelka skupiny PPF Renáta Kellnerová získala tamtéž hotel Harmony. Koupila jej se svým partnerem Tomášem Otrubou, který už vlastní hotely v Jánských Lázních nebo v Peci pod Sněžkou.
Nejde ale jen o Krkonoše. Například známý investor Michal Šnobr se svou sítí Amenity postavil luxusní resort kromě Lipna na Šumavě i třeba v Orlických horách, velmi intenzivní výstavbou prochází Loučná pod Klínovcem v Krušných horách a například známý podnikatel Kamil Vacek postavil velkorysý rekreační areál v Tatrách na Slovensku.