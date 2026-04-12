Změnil život v kanclech a teď říká: Nenávidím pracovat pět dní v týdnu, díky AI to brzy budou jen tři
Zoom vydělal miliardy na tom, že jsme na čas přestali chodit do kanceláří. Teď jeho šéf tvrdí, že díky AI tam i v budoucnu budeme chodit méně a méně.
Říkalo se tomu zoomovat. V roce 2020 se videohovory staly natolik samozřejmou součástí každodenního života, že ze jména technologické firmy, která se na ně specializovala, vzniklo sloveso, podobně jako u googlení. Společnost Erica Yuana tehdy vydělávala astronomické peníze a její tržní hodnota vyskočila až ke 140 miliardám dolarů. Dnes, pět let po vrcholu pandemie, jsou její akcie na zlomku tehdejších hodnot. Přesto právě Yuan přichází s další velkou předpovědí o budoucnosti práce. A není sám.
Zakladatel a šéf Zoomu se nechal slyšet pro deník Wall Street Journal, že tradiční pětidenní pracovní týden je přežitek. „Práci pět dní [v týdnu] nenávidím,“ prohlásil. A dodal, že do roku 2031 – tedy za pouhých pět let – se pracovní týden zkrátí na tři dny. Hybnou silou má být samozřejmě umělá inteligence, konkrétně AI agenti: softwaroví pomocníci schopní vyřizovat e-maily, účastnit se schůzek nebo zpracovávat rutinní úkoly místo člověka.
Zoom přitom není firma, která by o proměnách pracovních návyků nic nevěděla. Během pandemie koronaviru se stala jejich symbolem. Zatímco svět zavíral kanceláře, školy i restaurace, Zoom zažíval nejrychlejší růst ve své historii. Počet denních uživatelů platformy vyskočil z deseti milionů v prosinci 2019 na více než 300 milionů v dubnu 2020. Roční tržby vyskočily z 600 milionů na 2,65 miliardy dolarů, což je nárůst přes 300 procent.
Jenže co přišlo po covidu, bylo pro Zoom podle očekávání kruté. Původní předpovědi, že práce na dálku zůstane novým standardem, se tak úplně nenaplnily a firmy začaly povolávat zaměstnance zpátky do kanceláří. Navíc konkurence v čele s Microsoft Teams a Google Meet zesílila, takže příliv nových uživatelů Zoomu se zastavil. Akcie 15 let starého podniku se dnes pohybují kolem 84 dolarů, přitom na svém historickém maximu v říjnu 2020 se obchodovaly za více než 560 dolarů. Tržní hodnota firmy aktuálně činí přibližně 25 miliard dolarů (zhruba 525 miliard korun).
Zoom ale rozhodně není firma na kolenou. Ve finančním roce, který jí skončil v únoru 2026, utržila 4,8 miliardy dolarů a 1,9 miliardy z toho byl zisk. Takže v posledních letech roste jen střídmě, ale ze sexy pandemického vítěze se proměnila v solidní, nenápadnou a vysoce ziskovou technologickou firmu.
Yuan v celém tom příběhu hraje samozřejmě klíčovou roli. Je to on, kdo firmu dovedl k miliardovému úspěchu na vlně práce z domova, a je to zase on, kdo nyní sází na to, že práce jako taková se zásadně promění. Jeho vize počítá s tím, že každý zaměstnanec bude mít k dispozici tisíce AI agentů pro rutinní úkoly. Sám Yuan si v tomto duchu nechal loni vytvořit vlastní AI verzi sebe sama, která ho například zastupovala na hovoru s investory.
V pohledu na změny pracovního týdne nejde o osamělý hlas, liší se ale představy, jak rychle k nim dojde. Ředitel banky JPMorgan Chase Jamie Dimon nedávno pro stanici CBS prohlásil, že za třicet let budou lidé pracovat tři a půl dne v týdnu. OpenAI a jeho šéf Sam Altman zase ve svém politickém dokumentu vyzvali firmy a vlády, aby experimentovaly s 32hodinovým, tedy čtyřdenním pracovním týdnem, a to bez snížení mzdy a při zachování výkonu.
Debata o kratším pracovním týdnu ostatně není nová. Yuan sám připomíná historický precedens: Henry Ford zavedl v továrně pásovou výrobu, která pomohla zkrátit pracovní týden ze šesti dnů na pět. AI má podle něj být dalším takovým přelomem, jen rychlejším a hlubším. Průzkum Americké psychologické asociace z roku 2024 ukázal, že 80 procent pracovníků věří, že by byli šťastnější při čtyřdenním týdnu – a stejně produktivní.
Víra Erica Yuana, že brzy dojde k dalším zásadním změnám, je ale logická z pohledu jeho byznysu. Zoom hodně sází právě na zapojení AI agentů do své platformy a svých služeb. Takže pokud by došlo k tomu, že lidé budou osobně pracovat jen tři dny v týdnu a zbytek času za ně budou „vyjednávat“ avataři z umělé inteligence, mohlo by to Zoom zase nakopnout. A nebo ho definitivně poslat na hřbitov.