3D tiskem už jdou vytvořit i celé řadové domy. První takové vyrostou v Ostravě
Koncept projektu ve Výškovicích vychází z motivu přírodního meandru. Architekti staví na principu adaptabilního bydlení.
Miliardář Petr Otava, majitel průmyslového obra MTX Group, loni spojil síly s Janem Hasíkem, zakladatelem investiční skupiny Purposia Group. Společně rozjeli firmu Coral Construction Technologies, která sází na 3D tisk betonových konstrukcí. V prosinci tímto způsobem postavila v Lucembursku tiny house, tedy minidomek. A teď hodlá poprvé vytisknout i celé řadové domy.
Urbanistický i architektonický koncept projektu v ostravských Výškovicích vychází z motivu přírodního meandru, i kvůli blízkosti řeky Odry. Architekti v návrhu staví na principu takzvaného adaptabilního bydlení, které se dokáže přirozeně měnit spolu s potřebami svých obyvatel v různých fázích jejich životů. Díky technologii 3D tisku tak není nutné opakovat jeden typový půdorys – každý dům či byt je možné vytvářet jako originál.
„Projekt Meandry Výškovice je příkladem spolupráce napříč naším investičním holdingem. Developerská skupina Antracit do něj přináší know-how v oblasti rezidenční výstavby v Ostravě. Coral Construction Technologies pak stojí za pokročilými technologiemi 3D tisku betonu a stavební automatizace. Díky propojení zkušeností, architektury a technologií můžeme posouvat hranice rezidenční výstavby v Česku a do Ostravy přinášet nejen kvalitní architekturu, ale i inovativní stavební postupy,“ říká Hasík.
Podle Zuzany Bajgarové, ředitelky Antracitu, vnímá stále značná část veřejnosti 3D tisk ve stavebnictví jako něco experimentálního a vzdáleného představě běžné výstavby. „Náš projekt ale ukazuje, že tato technologie dokáže velmi dobře a prakticky reagovat na reálné potřeby lidí. Díky 3D tisku nemusí vznikat jeden univerzální typ budovy, ale každý dům může být jiný,“ tvrdí.
Výstavba by za použití běžných technologií zabrala zhruba dva roky, díky 3D tisku se má proces zkrátit o polovinu. Řadové domy v ostravských Výškovicích by měly vyrůst do roku 2027, projekt nyní vstupuje do fáze projektové dokumentace. Celkem by zde mohlo najít nový domov až 15 rodin.
Antracit je developerská společnost, která na sebe upozornila například záměrem vybudovat polyfunkční dům Václav u nejstaršího ostravského kostela nebo rekonstrukcí hotelu Palace. Coral Construction Technologies pak stojí za první 3D vytištěnou restaurací na světě či třeba plánem na výstavbu vůbec prvního kostela ve středočeských Neratovicích. Jednotlivé projekty si můžete prohlédnout v galerii výše.