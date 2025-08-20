Aby člověk zvládl cizí jazyk, potřebuje 550 hodin, říká šéf Duolinga. Porazí ho umělá inteligence?
Luis von Ahn založil Duolingo v roce 2011, dnes službu používá hodně přes 100 milionů lidí. Pohání ji i současně ohrožuje AI, on sám o tom víc nejvíc.
Začátkem jara rozeslal Luis von Ahn, šéf jazykové aplikace Duolingo, svým zaměstnancům zprávu, v níž stálo zhruba toto: noví pracovníci se už nabírají jen tehdy, když mi manažeři dokážou, že tu práci nezvládne umělá inteligence. Znělo to rázně a v komunitě fanoušků služby to vyvolalo poprask. Letos už druhý, nedlouho předtím se o něj postarala kampaň s mrtvou sovičkou Duo. Každopádně zakladatel společnosti musí dnes vysvětlovat, že firma „AI-first“ neznamená „bez lidí“.
Duolingo, s jehož akciemi se obchoduje na burze Nasdaq, už zveřejnilo své kvartální výsledky, takže Luis von Ahn mohl obšírněji promluvit o tom, jak to s umělou inteligencí ve firmě je a bude. „Ve skutečnosti najímáme stejným tempem jako dřív,“ prohlásil v rozhovoru pro deník New York Times šestačtyřicetiletý podnikatel. Aby svá slova podpořil, zdůraznil, že v pittsburském ústředí pracují desítky stážistů a že Duolingo má okolo tisícovky lidí.
Služba vznikla v roce 2011 a dnes je z ní platforma nejen na jazyky, ale i na matematiku, hudbu či šachy. Na konci června měla 130 milionů měsíčně aktivních uživatelů. Von Ahn k tomu dodal: „AI nám umožní zvládnout za týden to, co dřív trvalo roky.“
Byznys model je dvojí: zdarma s reklamou, nebo placené předplatné bez ní. Devadesát procent lidí neplatí, ale oněch deset procent předplatitelů tvoří 80 až 90 procent tržeb. „Naším hlavním marketingem jsou ti neplatící – řeknou o nás kamarádům. A ti už třeba zaplatí,“ popsal von Ahn model celé služby pro americký deník.
Co se umělé inteligence týče, firma stojí na paradoxu doby: AI ji pohání i ohrožuje. Generativní modely umí vysvětlovat gramatiku a simulovat konverzace, což přímo útočí na to, za co si lidé připlácejí. Duolingo proti tomu staví angažovanost a „herní lepidlo“, které udrží pozornost déle než volná konverzace s chatbotem.
Von Ahn si stojí za tím, že jeho memo o „AI-first“ napsal neobratně. „Tohle je na mně. Nepřidal jsem dost kontextu,“ řekl. Interně z toho prý kontroverze nebyla, navenek to ale znělo jako škrty a špatný signál, což byla chyba. Duolingo podle něj celé roky využívá automatizaci – velké jazykové modely jen výrazně rozšířily jejich možnosti.
Základní pravidlo však zůstává: motivace vítězí. „Nejtěžší na samostudiu je vydržet. Na telefonu jste jeden klik od TikToku, my musíme být stejně zábavní,“ vysvětlil zkušenosti řady lidí. I proto přibyly do Duolinga mechaniky jako energie, žebříčky a miniúkoly. Cílem je dostat studenta na zhruba 550 hodin výuky, což je množství, po němž člověk už jazyk dokáže používat v práci.
„Lidé se mě často ptají, proč už nemluví určitým jazykem plynně, když mají nepřerušenou řadu 1 000 dnů procvičování. Jenže když denně udělají jednu lekci, která zabere tři minuty, je to v součtu jen 50 hodin. A potřebujete těch 550 hodin, abyste jazyk slušně zvládli,“ dodal von Ahn.
Firma sama testuje, jak AI zvedá produktivitu. Každý pátek má takzvané „f-r-A-I-days“, kdy týmy hledají zrychlení vývoje s pomocí umělé inteligence. Mění se i práce vývojářů: méně rutiny, víc přidané hodnoty. „Neplánujeme propouštění, spíš toho jeden člověk zvládne víc,“ tvrdí zakladatel Duolinga.
Luis von Ahn se narodil v Guatemale, vyučoval na prestižní ekonomické univerzitě Carnegie Mellon a je známý tím, že se spíše vyhýbá konfliktům. Ostatně první vyhazov podle svých slov „osladil“ tím, že dotyčná druhý den přišla znovu do práce.
Zajímavý je jeho denní režim, který je hodně spartánský: spát chodí kolem desáté, vstává ve čtyři. Bojí se létání a ve vlastní jazykové aplikaci má už šňůru přes 3 500 dní. „Angličtinu ne, ale zbytek jsem se naučil na Duolingu,“ říkal v rozhovoru pro New York Times. Dnes mluví plynně španělsky a anglicky, slušně portugalsky a francouzsky, učí se i němčinu či švédštinu.
Co se výsledků Duolinga na burze týče, letos to není žádná sláva. Od ledna se titul s označením DUOL zvedl jen o desetiny procenta, protože v dubnu jeho akcie sice vystřelily vzhůru, pak ale zase začaly oslabovat. Za posledních 12 měsíců jsou ovšem nahoře o více než 50 procent.
Slušně poskočily i v minulých dnech, protože za druhý kvartál roku 2025 Duolingo reportovalo tržby 252,3 milionu dolarů (meziročně plus 41 procent) a upravený zisk 0,91 dolaru na akcii.
Slušně se nastartoval i růst denních uživatelů, a to o 40 procent na zhruba 48 milionů lidí. Firma zároveň zvýšila výhled na celý rok – i proto trh reagoval skokem. Aktuální tržní hodnota firmy se pohybuje kolem 15 miliard dolarů, tedy přes 300 miliard korun.
A proč se jí tak dařilo na jaře? Tam rezonovala „smrt“ maskota Duo, která ukázala, že Duolingo umí strhnout pozornost i mimo svůj hlavní produkt. Kampaň se svezla na kauze rappera Drakea a později i na memech se Cybertruckem. Marketingový tah vyvolal škálu reakcí a měl masivní dosah.