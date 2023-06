Adobe vrací úder. Umělá inteligence může k Photoshopu přitáhnout ty, kteří se ho dosud báli

Editor fotografií Photoshop od Adobe je mocný nástroj, je třeba s ním ale umět zacházet. Lepší přístupnosti může pomoct i umělá inteligence, která není v populárním programu nic nového, software ji využívá dlouhá léta. Adobe do něj ale před nedávnem integrovalo vlastní generátor obrázků Firefly a tvrdí, že tak dá tvůrcům do rukou více možností. Nové funkce jsou zatím dostupné jen omezeně, všem uživatelům se mají otevřít v průběhu tohoto roku.

Adobe už před nějakou dobou představilo generátor obrázků Firefly, kterým odpovídalo na boom podobných programů, jako je Midjourney, Stable Diffusion nebo DALLE-2, které používají umělou inteligenci k tomu, aby na základě textového zadání vytvořily obraz. Generativní umělou inteligenci teď přidalo do Photoshopu. Pro kreativce může být nástroj zvaný Generative Fill AI velkým pomocníkem, který ušetří spoustu práce a času, tvrdí v Adobe.

Zmíněné nástroje dokážou upravovat pozadí existujících fotografií, rozšiřovat je za hranici jejich rámů nebo měnit jejich části. Asi nejznámější program na úpravu obrázků a fotografií, Photoshop, nicméně do minulého týdne v tomto aspektu zaostával a nástroje umělé inteligence využívající aktuální princip rozptylu neměl. Ty fungují tak, že po zadání textového pokynu software začíná od jednotlivých obrazových bodů a postupně je zpřesňuje, až se dostaví finální obraz. Pro lepší představu to lze přirovnat k práci sochaře, který obrábí hrubý kus kamene a výsledkem je socha.

Nová funkce Generative Fill AI umožňuje zvýraznit nebo označit oblast na fotografii, což není ve Photoshopu nic nového. Pak ale člověk klikne na novou ikonu Generovat a zadá textovým pokynem, co chce, aby výběr nahradilo. Jak to v případě generativní AI je, představivosti se opravdu meze nekladou. Jestli vás tedy někdy zajímalo, jak by postava Luka Skywalkera ze ságy Hvězdné války vypadala s baseballovou pálkou místo světelného meče na sběratelské kartičce, díky jednomu tvůrci na Twitteru to teď můžete zjistit. Stejně jako u všech generátorů platí, že výsledek není vždy povedený a je závislý třeba na kvalitě zadání.

