Bál se, že je jediný blázen, který chce pomáhat. Přidalo se 6 500 expertů, po letech ale Česko.Digital končí
Komunitu Česko.Digital založil v roce 2019 Jakub Nešetřil po prodeji Apiary Oraclu. Teď končí, práci pro neziskovky převezme Budemu.
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Za sedm let kolem sebe vytvořilo síť více než 6 500 vývojářů, designérek, analytiků a projektových manažerů, kteří ve volném čase stavěli digitální služby pro stát a neziskovky. Vzniklo 39 řešení, která podle organizace využilo přes pět milionů lidí. Teď dobrovolnická komunita Česko.Digital končí, trojice zakladatelů se ji rozhodla ještě letos zavřít. Její práce však úplně nemizí, část projektů převzal stát a z organizace vyrostly dva samostatné spin-offy. „Společně jsme otevřeli cestu novému fenoménu. Přijde mi to jako skvělé naplnění našeho původního cíle, se kterým jsme Česko.Digital v roce 2019 zakládali,“ říká spoluzakladatel Jakub Nešetřil.
Nešetřil přišel s myšlenkou na založení spolku poté, co prodal svůj vývojářský startup Apiary zaměřený na API. V roce 2017 ho koupil americký Oracle a Nešetřil v něm s celým týmem dva roky působil jako viceprezident produktového vývoje. Už při prodeji ale věděl, že se chce ze San Franciska vrátit do Prahy. Když zjistil, že podobné platformy fungují ve většině okolních zemí, vložil do nové neziskovky vlastní první peníze.
„Bál jsem se, zda nejsem jediný blázen, který chce pomáhat,“ vzpomínal rok po založení v podcastu CzechCrunche. Nešetřil tehdy počítal se dvěma stovkami dobrovolníků do konce roku, během prvních dvou týdnů se jich však přihlásilo pět set. Organizaci s ním spoluzakládaly Eva Pavlíková a Radka Horáková, Pavlíková ji tři roky řídila a na konci roku 2023 předala vedení Janu Kotarovi. Nešetřil se mezitím pustil do vzdělávání, rozjel nadační fond Matika Česku a letos přijal místo prorektora ČVUT.
Nejvíc bylo Česko.Digital vidět v krizích. Když udeřil covid, za čtrnáct dní se do vývoje Covid portálu zapojilo přes sto profesionálů a během prvních 48 hodin ho využilo přes 250 tisíc lidí. Hotový web pak dobrovolníci předali do správy ministerstva vnitra. Komunita tehdy sbírkou počítačů pomohla s online výukou 2 800 rodinám a přes mapu Dáme roušky lidé zaregistrovali přes 600 tisíc roušek. Po ruské invazi na Ukrajinu navštívilo rozcestník Stojíme za Ukrajinou za první tři dny téměř 800 tisíc lidí.
Dobrovolníci pracovali zadarmo, provoz organizace ale platili dárci. Mezi nimi byly Nadace PPF, Bakala Foundation, nadace Avastu, Livesport nebo Google.org, který poslal přes sedm milionů korun na projekt proti digitálnímu vyloučení. S koncem přitom zakladatelé počítali dlouho. Už když Pavlíková odcházela z čela organizace do správní rady, mluvila o tom, že po naplnění cílů jednou může organizace skončit.
„Postupně jsme pochopili, že hasit požáry nestačí. Skutečná změna nepřichází s vývojem jedné aplikace, ale ve chvíli, kdy se změní způsob, jakým digitální výzvy dneška a hlavně budoucnosti řešíme,“ popisuje Pavlíková. Od roku 2024 se proto organizace soustředila na systémovou práci.
V projektu Služby.Digital se STEM zmapovala potřeby více než dvou tisíc lidí a víc než 300 firem a zpráva Digitální stát na půl plynu pojmenovala pět hlavních bariér digitalizace. „Naše doporučení se promítla do programového prohlášení vlády v oblasti digitalizace a letos jsme se podíleli na vzniku systému řízení a měření digitalizace na celostátní úrovni,“ doplňuje Kotara, který Česko.Digital vedl od roku 2024.
Práci pro lidi ohrožené digitálním vyloučením a pro neziskovky po Česko.Digital převezmou nástupnické organizace. Pomáháme.Digital funguje samostatně od loňska. Přes online příručku a workshopy učí pracovníky sociálních služeb, jak v digitálním světě podpořit seniory, samoživitele a další ohrožené skupiny. V roce 2024 vyhrálo kategorii Digital Upskilling v evropské soutěži European Digital Skills Awards a dnes ho podporuje Evropská komise, ministerstvo práce a sociálních věcí a nově Nadace České spořitelny.
Druhým spin-offem je pak Budemu, které vzniká z projektu Nezisk.Digital. Ten v letech 2024 až 2026 provedl intenzivním online kurzem digitální transformace bezmála stovku veřejně prospěšných organizací a ukázal, jak na tom sektor je. Podle Skenu digitální vyspělosti z roku 2025 je na smysluplnou automatizaci připraveno jen 13 procent z nich a víc než polovina spravuje digitální zázemí provizorně.
Budemu povede Lucie Ottinger, spoluzakladateli jsou Romana Pokorná a Matěj Malecha, kteří Nezisk.Digital vybudovali. Práci týmu na dva roky pokryje grant ministerstva práce, další růst chce organizace financovat z vlastních příjmů, filantropie a firemních partnerství.
Na příkladech chce Budemu ukazovat, kolik času technologie neziskovkám vrátí. Když jedna organizace ušetří na jednom procesu pět hodin týdně, získá za rok víc než šest pracovních týdnů. Organizaci Blízký soused podle Budemu digitalizace uvolnila kapacity na práci s dětmi a rodinami z romské komunity, takže mohla rozšířit služby do Děčína. Centru Locika lepší práce s e-mailingem ztrojnásobila počet pravidelných dárců. „Nechceme jenom pomáhat jednotlivým veřejně prospěšným organizacím implementovat technologie, ale udělat z celého občanského sektoru profesionální, silný, udržitelný, kompetentní pilíř společnosti, který jí dlouhodobě a spolehlivě slouží,“ uzavírá Ottinger.