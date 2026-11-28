Bavorák, který může spasit Mnichov a německý autoland s ním. Jen mu musíte přijít na chuť
Elektrické i3 je novou tváří nejprodávanějšího BMW. Testovaný kus by stál přes dva miliony korun, za volantem se ale chová jako spalovací trojka.
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Autotest Luboše Kreče – Zní to zvláštně, ale BMW i3 a BMW i3 jsou dvě auta, která toho mají vedle názvu společného jen málo. To první, jež mnichovská automobilka prodávala v letech 2013 až 2022, byl malý městský hatchback s karbonovou kabinou a úzkými pneumatikami, tedy co nejméně bavorácký elektromobil. To druhé je novou elektrickou verzí ikonické řady 3. Tedy modelu, kterého se za půl století vyrobilo více než 18 milionů kusů a který je pro značku tím nejbavoráčtějším, co má. A my ho teď otestovali.
Trojka má v Česku rozporuplnou pověst. Kromě milovníků přímočaré jízdy a manažerů, pro které je to klasické služební auto, si ji kdysi oblíbili také mladí kluci, kteří si za pár desítek tisíc pořídili ojetý kus starší generace, dali mu větší kola, hlasitější výfuk a vyráželi s ním do ulic.
Tiché, elektrické i3 tuhle minulost sice trochu popírá, ale ne zcela: tvarově navazuje na kultovní designový jazyk osmdesátých let a především se v něm člověk cítí na silnici jako v klasickém benzinovém bavoráku. A ne jako v nudném, unifikovaně vyladěném elektrovozu.
Nový sedan je druhým modelem rodiny Neue Klasse, tedy nové generace elektromobilů, do které firma vložila přes deset miliard eur, v přepočtu přes 240 miliard korun. Do konce roku 2027 na ní chce postavit až čtyři desítky nových nebo modernizovaných modelů. První z nich, elektrické SUV iX3 se skvělým dojezdem, se ukázalo jako trefa a během prvního roku nasbíralo jen v Evropě sto tisíc objednávek.
Trojka se vyrábí v Mnichově, kde v roce 1975 vznikla její první generace a kde se od roku 2027 budou montovat už jen elektromobily Neue Klasse. A rovnou se přiznávám, že na její vzhled jsem si musel zvykat. Nová tvář s ledvinkami propojenými se světlomety a celá karoserie jsou zkrátka jiné.
Auto navíc působí v realitě překvapivě subtilně, přestože s délkou 4,76 metru a rozvorem skoro 2,9 metru rozhodně drobné není. Tenhle dojem je shodný s iX3, ta také vypadá menší. Stejný tvar karoserie přitom BMW nabízí jak u bateriové, tak u benzinové trojky, takže elektriku od spalováku na první pohled nepoznáte, i když pod plechem nemají nic společného.
Za volantem se ale moje rozpaky rychle rozplynuly a jízdní projev je to, co mě na i3 bavilo nejvíc. Auto se chová jako benziňák, je živé, dynamické a člověk má prostě pocit, že sedí v opravdovém autě. Řízení nepůsobí umělohmotně a odtažitě, jak to u řady elektromobilů bývá, dává dobrou zpětnou vazbu. Na silnici testovaná verze 50 xDrive se dvěma motory o výkonu 345 kilowattů, tedy 469 koní, zrychlí na stovku za 4,7 sekundy.
Jasně, kdo od nové elektrické trojky čeká identickou obratnost, na kterou byli fanoušci po léta zvyklí, může být zklamaný. Vůz nepůsobí vždy tak agilně jako benzinové generace a tu a tam je znát jeho hmotnost a fakt, že v podlaze mu leží pár set kilogramů těžká baterie. Ta sice snižuje těžiště, zároveň ale o kus zvedá posed, takže ve voze navíc nemá posádka tak sportovní feeling.
Interiér ovládá systém Panoramic Vision, tedy pruh displeje promítaný po celé šířce spodní části čelního skla, doplněný velkou dotykovou obrazovkou uprostřed palubní desky. Vypadá to moderně, jenže infotainment BMW pořád ještě není tak uživatelsky přívětivý, jak by doba žádala. Podobně to vnímal i kolega při testu sedmičky s technikou Neue Klasse. Nesedly mi ani vyjížděcí kliky dveří, které měly po odemčení občas nepříjemnou prodlevu, než s nimi šlo otevřít.
Daň za elegantní siluetu platí sedan praktičností. Zavazadlový prostor má elektrické i3 420 litrů, to je pro potřeby menší rodiny úplně akorát, jenže otvor pod víkem kufru není nejpraktičtější a objemnější věci se nakládají krkolomně. Pod přední kapotou se najde ještě 31litrová schránka, kam se vejdou nabíjecí kabely. Ani na zadních sedadlech není místa nazbyt. Kdo potřebuje víc prostoru, může počkat na elektrické kombi Touring.
Dojezd, hlavní lákadlo nového i3, vypadá v katalogu působivě. Testovaná konfigurace s devatenáctipalcovými koly má podle metodiky WLTP ujet až 892 kilometrů se spotřebou 13,7 kilowatthodiny na sto kilometrů. Já jsem se při několika stovkách najetých kilometrů pohyboval kolem 20 kilowatthodin na sto kilometrů.
BMW i3 50 xDrive
- Pohon: dva elektromotory a pohon všech kol, výkon 345 kW (469 koní), 645 Nm, z 0 na 100 km/h za 4,7 s, maximálně 200 km/h
- Baterie a dojezd: využitelná kapacita 108,7 kWh, podle WLTP až 892 km (testovaná konfigurace), v testu spotřeba kolem 20 kWh/100 km, tedy zhruba 500 km
- Nabíjení: stejnosměrným proudem až 400 kW (10–80 % za 21 minut), střídavým 11 kW, ve výbavě First Edition až 22 kW
- Rozměry: délka 4,76 m, rozvor 2,9 m, kufr 420 l plus 31 l pod přední kapotou, provozní hmotnost 2 280 kg
- Cena: od 1 589 900 Kč (verze 40 xDrive od 1 463 150 Kč), testovaný vůz 2 042 486 Kč
Jezdil jsem už v chladnějším počasí, kdy přes den bylo kolem pěti stupňů a v noci teploty klesaly pod nulu. To s využitelnou kapacitou baterie 108,7 kilowatthodiny znamená v pozdním podzimu reálný dojezd zhruba 500 kilometrů na jedno nabití. A to je velmi slušné, byť o dost nižší číslo, než jaké uvidíte v reklamních brožurách.
I tak je to v zimních podmínkách víc, než nabídne většina elektrických sedanů na trhu. Když už je potřeba, i3 díky 800voltové architektuře zvládne stejnosměrné nabíjení výkonem až 400 kilowattů a podle BMW doplní baterii z 10 na 80 procent za 21 minut. Stanic s takovým výkonem je ale v Česku zatím málo. Já nabíjel doma z wallboxu přes noc, což je pořád zdaleka nejspolehlivější a nejefektivnější způsob provozu.
Základní i3 50 xDrive stojí v Česku 1 589 900 korun. Testovaný kus v metalíze Le Castellet Blue s bílým interiérem a příplatkovou výbavou by ale vyšel na 2 042 486 korun. Levnější verze 40 xDrive s menší baterií a dojezdem „až“ 710 kilometrů začíná na 1 463 150 korunách.
Nejpřirozenějším konkurentem i3 je elektrický Mercedes C. I ten se chlubí solidním dojezdem, ale přece jen opatrnější image. A také méně nabubřelou a ikonickou historií. Na tu nová trojka v něčem navazuje – je originální, nezalíbí se všem, skvěle jezdí a tak to má přece být. A je dalším důkazem, že ať slyšíte a čtete cokoli, německé automobilky nejsou u konce s dechem, protože elektroauta dělají skvělá. Možná ne perfektní, ale skvělá ano.