Bratři chtěli učit investovat a být Robinhood pro střední Evropu. Po prodeji Američanům ale končí

Ještě loni před létem oznamovali uzavření dalšího finančního kola, v němž od investorů získali desítky milionů korun. Teď zakladatelé platformy Birdwingo, která umožňovala jednoduše kupovat i prodávat různé akcie či ETF fondy, hlásí další zásadní novinky – prodali se americké společnosti Alpaca. S tímto krokem ale souvisí, že své aktivity na poli investičních produktů ukončují a tisíce uživatelů se tak do konce února musí rozhodnout, co se má stát s jejich cennými papíry.

„Všechno se seběhlo hrozně rychle,“ zdůrazňuje pro CzechCrunch Andrej Hano, jenž finančně-technologický startup zakládal se svým bratrem Adamem. Podle aktuálního vyjádření aplikace zaznamenala přes třicet tisíc stažení, z toho mělo být aktivních investičních účtů v Česku a na Slovensku řadově tisíce. Ti teď musí hledat alternativy, co se svými uloženými prostředky dělat.

„Rozhodli jsme se uzavřít regulované finanční a investiční služby, které jsme běžným klientům poskytovali na evropských trzích,“ popisuje Hano, jenž sám uznává, že nejde o jednoduchý krok. „Vím, že to není ideální, a rozumím, že tuto změnu budou uživatelé vnímat negativně.“

Jak Birdwingo uvedlo v e-mailové komunikaci na své klienty, jejich finanční prostředky a investice uživatelů jsou v bezpečí, avšak od 1. března již společnost nebude moct nadále poskytovat investiční služby. Zároveň tak dojde k vypnutí samotné aplikace i možnosti jakkoliv spravovat uživatelské účty.

Investiční aplikace Birdwingo

Do 28. února si uživatelé musí vybrat ze tří možností, jak pokračovat dále – pokud nebudou reagovat, k tomuto dni dojde k uzavření účtu, odprodeji jejich cenných papírů a zaslání peněz na bankovní účet. Na výběr mají také přenos cenných papírů k jinému brokerovi, případně si otevřít nový účet u společnosti Alpaca a nechat si je zaslat tam.

I když bude tým Birdwinga na své misi nadále pracovat, na českém a slovenském trhu dojde k symbolické tečce. „Od začátků jsme chtěli lidi učit o investování a zodpovědné péči o své finance,“ popisuje Hano, jenž obecně kritizuje vysoké poplatky u ostatních poskytovatelů obchodů s akciemi a finančními nástroji.

„Poplatky jsou často různě schované a opravdu vysoké. I běžný poplatek ve výši jednoho procenta ze spravovaného portfolia vás v třicetiletém horizontu, kdy byste měsíčně investovali asi deset tisíc korun měsíčně do indexu S&P 500, ve výsledku vyjde na cenu jednoho průměrného bytu v Praze. To je opravdu hodně a lidé v Česku či na Slovensku si to vůbec neuvědomují,“ vysvětluje Hano.

Robinhood pro střední Evropu

Andrej a Adam Hanovi jakožto rodilí Slováci léta studovali a pracovali v různých zemích západní Evropy i za oceánem, kde pozorovali rostoucí zájem o aplikace, jako je americký Robinhood, který umožňuje extra jednoduché investování a obchodování s akciemi a dalšími finančními instrumenty.

Ve střední Evropě jim podobné nástroje chyběly, proto se rozhodli pustit do vývoje vlastního. Prvními jedenácti miliony korun je v roce 2021 podpořil americký investor, samotné Birdwingo pak naplno spustili o rok později. Stejně jako zmiňovaný Robinhood přitom cílili na méně náročnou cílovou skupinu zejména mladších lidí, které chtěli motivovat, aby se o obchodování více zajímali.

Zároveň ostatním hráčům v našem regionu – zejména bankám či dalším zprostředkovatelům burzovních obchodů – konkurovali nízkými poplatky. Ostatně edukace byla pro bratry Hanovy důležitá, před časem v rámci aplikace spustili i investiční akademii, jež fungovala podobně jako populární Duolingo pro výuku cizích jazyků.

V loňském květnu pak Birdwingo oznámilo uzavření dalšího investičního kola ve výši třicet milionů korun od amerického fondu Bienville Capital a několika známých postav slovenské technologicko-startupové scény. O českou stopu se postaral zakladatel Twista Michal Šmída, jenž ve firmě zasedl do pozice nevýkonného ředitele.

Naše technologická a startupová cesta ještě nekončí.

Podle Hana v Birdwingu aktuálně analyzovali několik možností, jak ve vývoji svého startupu pokračovat dál. Jednou z možností mělo být i uzavření dalšího finančního kola, nakonec se ale rozhodli přijmout nabídku na odkup od Alpacy, s níž dlouhodobě spolupracovali. Jde o kalifornskou firmu s více než 200 zaměstnanci, která již od investorů nabrala přes dvě miliardy korun.

Za kolik se startup prodal, Hano kvůli uzavřené mlčenlivosti nekomentuje, stejně tak nepřidává ani další konkrétní kroky ohledně angažovanosti stávajících investorů a podobně. „Hodně věcí ještě dolaďujeme,“ komentuje.

Alpaca firemním klientům – kteří jsou rozprostření od Spojených států přes Mexiko, další země Latinské Ameriky, Evropu, Saudskou Arábii až po Japonsko – poskytuje infrastrukturu, na níž mohou stavět regulované finanční služby. Bratři Hanovy i část týmu Birdwinga má nadále pokračovat v práci právě pod křídly Alpacy.

„Spojujeme síly a budeme pokračovat společně,“ vysvětluje Hano s tím, že silnou stránkou Birdwinga má být vývoj aplikace, která týmu zabrala roky a díky zaměření na testování má výraznou expertizu v oblasti uživatelské zkušenosti například při náboru a registracích nových uživatelů nebo i v rámci samotné aplikace.

Právě na tom chce Alpaca dále zlepšovat své služby pro klienty, zároveň má tým Birdwinga pomáhat i s hledáním potenciálu pro další růst. „Naše technologická a startupová cesta ještě nekončí,“ doplňuje na závěr Hano. „Určitě o nás ještě budete slyšet,“ dodává s úsměvem.