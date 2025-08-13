Bývalá šéfka Sparty, realitní flipař i zlínský obuvník. Kdo má investovat miliony v nové reality show?
Pamatujete na Den D? Na Nově startuje nová reality show, která na něj volně naváže. Pět investorů bude v Jámě lvové hledat nadějné projekty.
Celkem čtyřicet ambiciózních projektů si bude chtít během osmi televizních večerů vysloužit jejich pozornost, a především získat miliony korun na svůj další rozvoj. Na Nově na konci srpna odstartuje nová reality show, v níž bude pětice investorů hledat podnikatele a podnikatelky, které výměnou za podíl v jejich firmách finančně podpoří. Autoři pořadu Jáma lvová, který je založen na světově úspěšné předloze, přitom vybrali různorodou směsici investorů.
Nechybí v ní třeba muž, který se veze na populární, avšak mnohdy kontroverzní vlně flipování nemovitostí, nebo podnikatel, jemuž podobný pořad kdysi život skutečně změnil. Chystaná Jáma lvová je adaptací světoznámého formátu, v němž pět investorů hledá a posuzuje podnikatelské nápady, do kterých případně také rovnou vkládá svůj kapitál. Původní investiční reality show vznikla v Japonsku v roce 2001, o pár let později ji pak v západním světě proslavila britská BBC pod názvem Dragons’ Den.
Do Česka ji jako první přinesla Česká televize, která v letech 2009 až 2012 vysílala pořad Den D. V něm se objevili investoři jako Ondřej Bartoš, dnes jeden z nejúspěšnějších startupových investorů ve střední a východní Evropě, ale také pozdější politici jako Tomio Okamura, Marta Nováková nebo Ivan Pilný. Tehdy podpořily desítky projektů – mezi ty nejúspěšnější, které fungují dodnes, patří Mixit.
Založili ho Martin Wallner s Tomášem Huberem, a přestože se tehdy paradoxně s investory přímo v pořadu na finanční injekci nedomluvili, tak dnes jako výrobci müsli a dalších pochutin sahají v obratu po miliardě korun. A jak vzpomínají na svém blogu, účast v pořadu Den D jim byznysové životy skutečně změnila.
Právě Tomáš Huber bude jedním z pětice investorů v nové reality show Jáma lvová, která rovněž běží v rámci licence pro formát Dragon’s Den a TV Nova si ho už osahala v rámci své sesterské televize Markíza. Na Slovensku se v posledních letech pořad vysílal pod názvem Jama levova a mezi investory se objevili například zakladatel Tatry Mountain Resorts Igor Rattaj, zakladatel největšího slovenského portálu Azet.sk Milan Dubec či spoluzakladatelka cestovatelského portálu Pelikan.sk Tatiana Ondrejková.
V české Jámě lvové doplní spoluzakladatele Mixitu také Barbora Snopková Haberová, která několik let šéfovala hokejové Spartě. Po odchodu z hokeje se naplno pustila do módy, stojí za obchody Icon, v nichž prodává luxusní značky jako Pinko nebo Armani Exchange, a vede půjčovnu společenských šatů The Dress Prague. Třetím investorem do party je Jaroslav Svoboda, který kdysi začínal jako číšník a dnes vlastní miliardovou hotelovou síť Czech Inn Hotels.
Čtvrtým investorem je zakladatel obuvnické značky Vasky Václav Staněk. Zároveň společně s bratrem Vítem zachránili tradiční značku Botas, sám Václav pak založil také marketingovou agenturu Inhubo a investičně podpořil i jiný bratrský byznys, hodonínskou nábytkářskou firmu Wuders Dominika, Václava a Jana Herkových. Peníze vložil také do projektu Bagind Lukáše Matějčka. Poslední dvě jmenované firmy však své plány přepálily a letos s dluhy v řádech desítek milionů korun skončily v insolvenci.
Pětici investorů v Jámě lvové uzavírá Libor Váka, kterého autoři pořadu označují jako „realitního magnáta a developera“. Osmatřicetiletý Váka kdysi začínal s byznysem kolem fotovoltaiky. Svou původní firmu Sollaris v roce 2017 zlikvidoval a o pět let později se na tento trh vrátil s novou firmou Sollaris fotovoltaika. Mezitím se podle svých slov věnoval investování do nemovitostí a dnes tvrdí, že vlastní přes sto bytů v rámci samostatných bytových jednotek i velkých bytových domů. Specializuje se přitom především na Ústecký kraj, ze kterého pochází.
Jeho byznys je založený také na prodeji workshopů, kde zájemcům slibuje, že je „naučí, jak vydělávat na nemovitostech, aby už nemuseli otročit v práci“. V poslední době pak naskočil také na vlnu takzvaného flipování nemovitostí, kdy se investor snaží rychle a výhodně koupit a prodat nemovitost, často s renovací mezi tím.
Váka na svém webu uvádí, že „flipování je skvělá příležitost, jak rychle zhodnotit peníze“. Řada odborníků přitom varuje, že jde často o vysoce rizikovou investiční záležitost, navíc někdy i na hraně etiky. V této souvislosti si negativní publicitu v posledních letech vysloužila především dvojice Juraj Sutoris a Maxim Ponomarenko.
Podvodům s nemovitostmi se věnuje například advokát Petr Němec, který loni v rozhovoru pro CzechCrunch o nekalých praktikách tzv. flipařů hovořil: „Trápí mě, že od lidí z nemovitostního trhu slýchám, že právě tyto ovečky, jak absolventům podobných kurzů říkáme, se nezřídka chovají za hranou.“