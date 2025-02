Časy odjezdů budou na pražských zastávkách MHD víc vidět. Lítačka zase poradí, který vagon metra si vybrat

Uložit 0

Na zastávkách pražské hromadné dopravy patří mezi nejžádanější prvky. Velkoplošných tabulí, které ukazují, za jak dlouho odjíždí konkrétní spoj, už jsou v metropoli bezmála čtyři desítky, skoro jednou tolik jich je i v přístřešcích zastávek. Letos je v plánu instalovat další a chystají se i nové navigační prvky.

V roce 2022 vypsal organizátor pražské dopravy Ropid mezinárodní soutěž na novou navigaci pro metropoli. Cílem bylo sjednotit všechny varianty, které ve městě jsou, ať už šlo o výlohy v metru, směrovky vedoucí k významným místům, nebo znak, který říká, kde je stanice metra. Vyhrály grafické studio Side2, ateliér A69 architekti a typografické studio Superior Type. Od té doby se v metropoli testovali prvky projektu s názvem Čitelná Praha.

Obměna je rozdělená do několika let, přičemž letošek bude ve znamení větší informovanosti na zastávkách MHD. Tu mají na starosti právě informační panely. Vysokých velkoplošných tabulí na stožárech by se letos mělo objevit celkem 32. Cestující je potkají například na Arbesově náměstí, Dvoreckém mostě, Florenci, Karlínském náměstí, Moráni, Malostranské či Lazarské, případně na zastávce U Zvonu a na Výstavišti.

Obecně platí, že vysoké, volně stojící panely se zpravidla budou objevovat na významnějších zastávkách, roli hraje počet cestujících, počet spojů i směry, ze kterých lidé na zastávku přicházejí. Volně stojící panel je totiž vidět z vícero stran i na větší vzdálenost.

V konkrétních číslech jsou za významné zastávky považovány takové, které mají víc než 1 500 denních nástupů a čtyři a více linek. Přihlíží se ale také například k tomu, jak spolehlivé jsou spoje, které skrze zastávku jezdí. Pokud dochází k větším nepravidelnostem, je informace o zpoždění důležitější.

Další tabule s informacemi o odjezdech jednotlivých spojů se objeví také v přístřešcích. Tam by jich letos mělo být osazeno celkem padesát, dalších padesát pak příští rok. „Máme vytipovány lokality, v současnosti se ale nedá přesně říct, na kterých padesáti zastávkách se objeví,“ uvedl pro CzechCrunch mluvčí Ropidu Tomáš Klinský. Nevědomost plyne zejména z nutnosti zřídit přípojku elektrického proudu, což kvůli administrativě trvá na různých místech různě dlouho.

Informace o aktuální poloze tramvají mají zdroj v městské datové platformě Golemio, podobné se zobrazují například také v aplikaci Lítačka, ale i v Google Maps nebo Mapách Seznamu.

Tím ale novinky nekončí. Přibýt by měly v ulicích také takzvané totemy. Jde o úplně nový navigační prvek, který má cestujícím pomoci najít vstup do metra, stejně jako ty na železniční zastávky a klíčové dopravní uzly.

„Přednost mají nepřehledné dopravní uzly a zastávky, letos bychom také chtěli osadit všechny stanice metra. V současné době probíhají místní šetření a dochází k přesné volbě konkrétního umístění totemu v lokalitě,“ dodává Klinský.

Letos a během příštího roku jich bude instalováno celkem 110. V první etapě, tedy v nejbližší době, by se měly objevit ve stanici Palmovka, Florenc, Jiřího z Poděbrad, Náměstí Míru, Skalka, Prosek či Budějovická.

Svůj design dostanou také takzvané zastávkové označníky, které obsahují informace o spojích a také jízdní řady. Testovat se rovněž bude navigace, která funguje uvnitř metra, tedy směrovky linek a tabule se seznamem stanic nebo ty, které ukazují, kam vedou jednotlivé východy. K totemům by měly přibýt také minitotemy – zmenšená verze bude poukazovat na nezastřešené vstupy do metra. Vyvíjet by se měly i informační vitríny pro železnici.

Proměnit by se měla také aplikace Lítačka. Pro uživatele to znamená jednodušší vyhledávání spojů, kdy se sloučí klasické a rozšířené vyhledávání, jednodušší by měl být také nákup jízdenek. Dojde rovněž nové funkcionality, třeba doporučení, který z vozů metra je pro cestu nejvýhodnější. Podobně už to funguje například v aplikaci Jízdní řády.