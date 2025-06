Červen plný super seriálů a filmů: Brosnan a Hardy jako mafiáni, Pitt v F1, Medvěd a finále Hry na oliheň

Hra na oliheň, MobLand, Balerína a F1. To všechno uvidíte v červnu v kinech a na streamech

Červen bude na streamech a v kinech stát za to. Na plátně uvidíte Johna Wicka v ženské podobě, Brada Pitta v kokpitu Formule 1 i zombíky z 28 let poté. Online si zase pustíte novou marvelovku, další sezonu Medvěda, vychvalované krimi s Piercem Brosnanem a Tomem Hardym – a samozřejmě vyvrcholení Hry na oliheň. Anebo ujetost Substance či oscarovou Anoru.

5. června

Balerína – kino

John Wick v ženském podání? Takže místo Keanu Reevese (ale i toho uvidíme) budeme sledovat Anu de Armas v době mezi třetím a čtvrtým Johnem. Trochu se bojíme, aby hloupost nepřevážila nad zábavností. Ale na akci se těšíme.

Fénické spiknutí – kino

Špionážní komedie od Wese Andersona s Beniciem del Toro v hlavní roli. Už teď sbírá pěkné recenze – takže jestli máte rádi Andersonovu stylizaci a rukopis, s návštěvou kina neváhejte.

6. června

Predátor: Zabiják zabijáků – Disney+

Vícero příběhů spojených do animovaného filmu o nejnebezpečnějším lovci z vesmíru. Predátor se vydá lovit napříč historií od vikingů až po druhou světovou válku. Zní to slibně, snad to tak i dopadne.

8. června

Oceán s Davidem Attenboroughem – Disney+

Nejvýraznější postava dokumentů o přírodě přichází s podmořskou novinkou. Už teď je jasné, že to bude nádherné i poučné.

Mountainhead – HBO Max

Parta miliardových zazobanců z technologické branže se během globální ekonomické krize sejde v luxusním horském sídle. Mohlo by vás napadnout, že to je dokument, ale ona je to komedie.

9. června

Země gangů – SkyShowtime

Tohle jde okamžitě na watchlist. V originále MobLand je ze všech stran vychvalovaný krimi seriál o válce dvou mafiánských rodin. V hlavních rolích Tom Hardy, Pierce Brosnan či Helen Mirren.

12. června

Jak vycvičit draka – kino

Hraná předělávka známého animáku zní jako recept na zbytečnost, ale nedávný Lilo & Stitch vlastně nebyl tak špatný. A Škyťák s Bezzubkou jsou sympaťáci…

15. června

Substance – HBO Max

Pořádně ujetý a pořádně povedený snímek s Demi Moore konečně míří na streamy. Nic pro slabé žaludky, ale i náročnějšího diváka pobaví.

19. června

Elio – kino

Pixarovka/disneyovka o malém klukovi, co se omylem stane mluvčím planety Země mezi ufouny. A jedné z postav propůjčila svůj hlas i Zoe Saldaña.

28 let poté – kino

Pokračování zombie hororu 28 dní poté slibuje děsivé, ale i promyšlené navázání na kultovní jedničku. A taky první krok k trilogii, tak snad se povede.

Anora – SkyShowtime

Nejlepší film podle letošních Oscarů je o prostitutce, která se vdá za bohatého mladého Rusa a jeho rodiče nejsou úplně nadšení. Všichni, kdo Anoru viděli, ale jsou.

21. června

Thelma – SkyShowtime

93letá babička naletí telefonnímu podvodníkovi, který se vydává za jejího vnuka – a aby dostala, co jí sebral, vezme svého podobně starého přítele, skútr a společně se vydají na trestnou výpravu napříč Los Angeles.

25. června

Ironheart – Disney+

Další spin-off z marvelovského univerza. Tentokrát o mladé geniální vynálezkyni Riri Williams (z druhého Black Panthera), která sice perfektně ovládá technologie, ale čelit bude muset magii…

26. června

F1 – kino

Brad Pitt jako kdysi nadějný, ale nakonec velmi problematický jezdec Formule 1 učí nadějného, ale velmi problematického jezdce Formule 1, jak na to. Novinka z produkce Applu má hodně velké ambice a vznikala ve skutečných formulích.

27. června

Hra na oliheň – Netflix

Zastaví hráč 456 zlovolné pracháče, které baví pohled na utrpení druhých, nebo ne? Snad se to v poslední řadě netflixovského megahitu dozvíme.