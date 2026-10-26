Česká AI naděje míří k miliardovým tržbám. A její šéf říká: Gangsteři neusínají na vavřínech
Startup Resistant AI pomáhá bankám odhalovat podvody při žádostech o úvěry. Prudce roste, už má 200 lidí a status jednorožce na dohled.
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Pes japonského plemene šiba-inu nás vede spletitou chodbou kancelářského domu v Lazarské ulici v centru Prahy, je tam spousta dveří i zákoutí. Martin Rehák má Musashiho na vodítku a směje se: „S ním se tu neztratíme. My tu totiž postupně zabíráme víc a víc místa.“ Tím „my“ má na mysli startup Resistant AI, který od roku 2019 buduje a na který už od investorů získal přes miliardu korun. Nyní patří k nejnadějnějším tuzemským AI projektům.
Rehák, který v létě oslavil 49. narozeniny, je spíše tichý typ člověka, rozhodně žádný tlučhuba, který se musí pořád něčím chlubit. I on ale občas udělá výjimku: „Daří se nám. Jinak to ani říct nemůžu. Rosteme trojciferným tempem.“
Co to znamená? Třeba že loni touto dobou, když do nich v rámci investičního kola série B poslal fond DTCP a další investoři 600 milionů korun, mělo Resistant AI stovku zaměstnanců a nyní jich jsou dvě stovky. „A na jaře to bude určitě kolem 220 lidí,“ dodává Rehák.
S tím souvisí i teritoriální expanze: pro firmu je Praha nadále místem, kde vzniká to podstatné, ale kromě ní a Londýna s New Yorkem už má další pobočku v San Antoniu v Texasu. „Výhoda Texasu je, že není časově tak vzdálený jako Kalifornie, takže pro sladění práce s kolegy z Evropy a z východního pobřeží to je ideální,“ vysvětluje muž, který patří k průkopníkům rozvoje umělé inteligence v Česku.
Martin Rehák, který byl vedle své byznysové dráhy aktivní i jako vyučující na ČVUT, spolu s nynějším rektorem pražské techniky Michalem Pěchoučkem rozjeli v roce 2009 startup Cognitive Security. Dávno před aktuálním boomem AI sázeli na umělou inteligenci při vyhledávání bezpečnostních hrozeb v počítačových systémech.
A byli v tom opravdu dobří, takže v roce 2013 jejich firmu koupil obr ze Silicon Valley Cisco. Tým, jenž tehdy s Pěchoučkem postavili, se stal zárodkem vývojového centra Cisco, jež v Praze funguje dodnes a čítá několik desítek lidí. Rehák (ani Pěchouček) už tam nepůsobí, ale zaujetí pro kybernetickou bezpečnost zůstalo.
Resistant AI dělá něco, co se v době všudypřítomné umělé inteligence náramně hodí – pomáhá odhalit zfalšované dokumenty a doklady. Mezi jejich klienty je naprostá většina bank a pojišťoven, a to nejen těch v Česku. „V tom, co děláme, si troufám říct, že jsme světová jednička,“ říká milovník českých hor, který se s týmem Resistant AI krátce před naším rozhovorem vrátil z několikadenního výletu do Krkonoš.
O tržbách sice Martin Rehák, věrný startupovému naturelu firmy, nechce moc mluvit, ale dá se celkem snadno odhadnout, že se počítají v desítkách milionů dolarů, respektive ve středních až vyšších stovkách milionů korun. Obrat přes miliardu korun by mohl padnout v roce 2027.
„Jádrem našeho byznysu je západní Evropa a Amerika, ale teď se například koukáme na Asii, kde bychom chtěli posílit. Tam vidíme velké příležitosti,“ vysvětluje plány zakladatel Resistant AI. U vzniku firmy nebyl sám, na jejím počátku v roce 2019 bylo celkem devět spoluzakladatelů a ti spolu s některými klíčovými zaměstnanci dodnes drží většinu ve společnosti. Fondy, které společnost podpořily z pozice investorů, jsou minimálně na české poměry mimořádně těžké váhy: Credo Ventures, Index Ventures, Seedcamp, Google Ventures, Notion Capital či DTCP.
Počet zaměstnanců i obrat tedy dramaticky rostou, otázkou ale je, co bude dál. V posledních měsících se ukázalo, jak schopné jazykové modely jsou, takže se nabízí úvaha, jestli i důmyslný systém, který umí odhalovat, když si někdo poupraví svou výplatnici při žádosti o hypotéku, nebude ohrožen.
„Zůstávám celkem v klidu. To, co my děláme, jen tak Anthropic nebo OpenAI nezničí,“ říká Rehák sebevědomě. Kde tu jistotu bere? „Je pro ni hned několik důvodů,“ dodává. Zaprvé data, s nimiž pracují, jsou velmi citlivá a jejich klienti, typicky banky, k nim jen tak někoho nepustí, určitě ne takzvané hyperscalers.
S tím souvisí i druhý bod – velké jazykové modely se potřebují učit na veřejných datech, jenže ta v případě zfalšovaných dokumentů k dispozici nejsou. „My k nim ale přístup máme, máme tím pádem náskok, vidíme to, co jiní nevidí,“ upozorňuje Rehák.
Zatřetí zmiňuje jeden paradoxní moment – lidský přístup: „Do Anthropicu se nedovoláte. Ale my hodně sázíme na skvělou zákaznickou péči. Nabíráme lidi, kteří tu jsou od toho, aby se nám zákazníci dovolali nonstop. V byznysu, v jakém fungujeme, je to dost důležité.“
Víte, jedna věc, kterou jsem se už naučil, je, že gangsteři neusínají na vavřínech.
Jde o to, že už dnes velkou většinu úvěrů a nároků na výplaty typu pojistného plnění vyhodnocují ve finančních institucích automatizované systémy. Právě tyto agentní programy jsou uživatelé Resistant AI a používají pražský startup k tomu, aby jim odfiltroval dokumenty, na jejichž základě rozhodují. Tím se zkracuje čas, který je potřeba na to, aby žadatel měl peníze na účtu – dnes to u typických spotřebitelských úvěrů jsou maximálně desítky minut.
Jenže když automatické systémy některý případ vyhodnotí jako rizikový, začne se jím zabývat lidský pracovník. A pokud ten narazí na zádrhel nebo si něčím nebude jistý, nechce se o tom vybavovat s chatbotem, chce slyšet někoho, kdo mu vysvětlí, na co kouká a co se mohlo stát.
„Každý rok bankám a dalším podnikům ušetříme desítky milionů dolarů. Zločinci se naučili s AI pracovat, v tomto prostředí už dnes probíhá naprostá většina finanční kriminality,“ připomíná Martin Rehák s tím, že nejde jen o „podvůdky“ typu upravené výplatnice nebo zfalšovaný výpis z účtu, ale čím dál víc o sofistikované zločinecké machinace skupin, které se tváří jako podnikatelské subjekty a snaží se z bank vymoct desítky či stovky milionů.
„Víte, jedna věc, kterou jsem se už naučil, je, že gangsteři neusínají na vavřínech,“ směje se spoluzakladatel Resistant AI. A právě to, že podsvětí bude vždy zkoušet nové cesty, jak někoho okrást či podvést, nutí i jeho tým a jeho klienty, aby byli ve střehu. „Proto vyvíjíme něco, čemu říkáme model finanční kriminality. Umělou inteligenci, která bude umět přemýšlet jako zločinec,“ říká.
Loni, když jim investoři poslali 600 milionů korun, odhadoval CzechCrunch cenu celé firmy na pět až šest miliard korun. „Určitě jsme teď výš, ale jednorožec asi ještě nejsme,“ krčí rameny Martin Rehák s odkazem na firmy, jejichž valuace přesáhla miliardu dolarů, tedy 21 miliard korun.
I nadále podle něj platí, že firma tohoto typu nakonec skončí v náručí nějaké větší, nejspíš americké společnosti. Nabídky chodí, ale na exit prý není třeba pospíchat – Resistant AI už dokáže fungovat s provozním ziskem a peníze od investorů jí v pohodě pokryjí zvýšené náklady spojené s expanzí na nové trhy i s mohutným náborem lidí: „Děláme něco užitečného, ohromně nás to baví a daří se nám, takže co víc si přát?“