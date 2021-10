V tuzemské technologické společnosti Trask se zaměřují na vývoj pokročilých IT služeb pro finanční instituce i průmyslové podniky nejen u nás, ale také ve střední a západní Evropě. To obnáší jednak velkou technologickou expertizu a know-how, aby navržená řešení správně fungovala, ale neméně důležité je také zabalit je do funkčního uživatelského rozhraní. Proto teď Trask kupuje agenturu Bell & Hurry.

Také pražská agentura, kterou v roce 2016 založil Lukáš Zazvonil, se zaměřuje na finanční sektor. Místo technologií se ale soustředí na design uživatelského rozhraní a uživatelského zážitku, ať už jde o služby, webové či mobilní aplikace nebo interní systémy. Právě v těchto oblastech se rozhodl své kompetence posílit Trask a agenturu Bell & Hurry v říjnu za desítky milionů korun pohltil.

„Služby designérů z Bell & Hurry skvěle zapadají do našeho portfolia, jejich úroveň představuje špičku v českých i mezinárodních měřítkách. Díky dlouhodobé spolupráci zároveň víme, že své projekty dokážou klientům spolehlivě dodat,“ uvádí Pavel Riegger, CEO společnosti Trask, který na jaře v CzechCrunch Podcastu popisoval plány, jak se chce jím vedená firma stát v Evropě technologickou jedničkou.

Pavel Riegger stanul ve vedení Trasku teprve na začátku letošního roku, kdy převzal otěže od původních zakladatelů. Jeho misí je firmu násobně zvětšit a také významně rozvinout její byznys napříč Evropou. Ze současné více než miliardy korun by se rád v obratu během několika let dostal na pěti- až šestinásobek. Pokračovat bude s kolegy ve vývoji specializovaných digitálních produktů pro finanční sektor, pojišťovnictví, telekomunikace, energetiku či výrobu.

Akvizicí agentury Bell & Hurry nyní Trask dle svého vyjádření potvrzuje důležitost kvalitního designu služeb, produktů i uživatelské zkušenosti, které vyvíjí. Pražská agentura má za sebou práci pro klienty jako jihoafrická banka Nedbank, česká Moneta, švýcarská Zurich Insurance Group nebo firmy ze skupiny PPF. Spolupracuje s třicítkou UX designérů, přičemž i po akvizici Traskem bude působit jako nezávislá společnost.

„Náš tým má za sebou přes padesát rozsáhlých projektů v patnácti zemích na třech kontinentech a zkušenosti přesně v oblastech a u klientů, na které se soustředí také Trask. Toto partnerství umožní posílit naši pozici u velkých mezinárodních klientů i v našem regionu,“ doplňuje k novému partnerství Lukáš Zazvonil, zakladatel a CEO agentury Bell & Hurry.