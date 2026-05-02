Chcete akcie SpaceX? Kupte si Google. Cesta k Muskovu impériu vede přes nečekané kličky
Seznam vlastníků SpaceX podléhá osobnímu schválení Elona Muska. Přesto se na pozadí rozjel byznys s investičními schránkami.
Americký raper 2 Chainz, bývalá ministryně školství Spojených států Betsy DeVosová nebo zhruba sto padesát běžných posluchačů podcastu o financích. Co mají společného? Všichni se v poslední době snažili a snaží dostat k akciím firmy SpaceX Elona Muska. Ačkoliv je společnost stále privátní a její akcie si na burze nekoupíte, poptávka po nich je obrovská. Kolem firmy tak nenápadně vyrostl obří stínový trh, který svými objemy začíná zajímat čím dál víc lidí, a to i z Česka.
Důvodem této mánie přitom už nejsou jen starty raket. Investoři pochopili, že SpaceX je dnes ve skutečnosti nejziskovější telekomunikační firmou na planetě. Její satelitní internet Starlink koncem loňského roku obsluhoval už devět milionů zákazníků a generoval tržby 11,4 miliardy dolarů (236 miliard korun). Do toho navíc Muskova firma plánuje umístit přímo na oběžnou dráhu datová centra pro umělou inteligenci, čímž chce podpořit vývoj vlastních jazykových modelů pod hlavičkou projektu xAI.
Není proto divu, že trh s napětím vyhlíží historický moment. SpaceX totiž dle spekulací už letos v létě chystá vstup na veřejnou burzu, přičemž celková hodnota firmy by se mohla vyšplhat k těžko představitelným 1,75 trilionům dolarům, v přepočtu cca 39 bilionů korun. Jen pro zajímavost, je to zhruba 17 ročních státních rozpočtů České republiky.
Získat podíl ve stroji na peníze předtím, než se otevře masám, je ale pro obyčejného smrtelníka prakticky nemožné. Seznam investorů je totiž bedlivě hlídán. Jak pro CzechCrunch vysvětluje Filip Savi, partner české investiční skupiny EMUN, přímé investory nyní údajně odsouhlasuje sám Elon Musk. O to víc, že technologie SpaceX začíná být kriticky důležitá pro americký státní aparát. K největším přímým investicím, které vyžadují vklady v desítkách milionů dolarů, se tak dnes dostanou jen ty nejprestižnější fondy typu Sequoia nebo Thrive Capital ovládaný rodinou Kushnerů, jež má vynikající vztahy s aktuální vládou.
Přímá cesta k nákupu akcií neveřejných firem je pro malého investora prakticky uzavřená. Proto vznikl trh se strukturami zvanými SPV (účelově založené společnosti), které fungují jako investiční „obálky“. Do nich se složí peníze od více lidí, kteří pak jako celek nakoupí podíl od stávajícího akcionáře. Řetězení vrstev je přitom běžné: jeden investor nakoupí podíl v SPV, to ho pořídilo od jiného SPV, a to zase od další firmy. Každá vrstva přidává poplatky, v součtu mohou přesáhnout 10 % hodnoty investice. SPV jsou proto spíš nástrojem pro instituce a velmi bohaté jednotlivce.
Neutuchající hlad po Muskově firmě už navíc deformuje běžné burzy. Řada veřejně obchodovaných společností se totiž pro investory stala jen zástupným nástrojem pro sázku na SpaceX. Zářným příkladem, který uvádí magazín The Economist, je americký prodejce nábytku XMax. Tato firma s ročními tržbami 17 milionů dolarů ještě nedávno čelila hrozbě vyřazení z burzy, protože její akcie nestály téměř nic. Pak ale začala agresivně skupovat účelové schránky napojené na SpaceX a její tržní hodnota vystřelila na 380 milionů dolarů.
Kde se točí miliardy v nepřehledných strukturách, tam se ale pochopitelně stahují i problémy. Šéf newyorské venture kapitálové společnosti Vika Ventures například vybral od desítek investorů přes šest milionů dolarů pod slibem nákupu akcií SpaceX. Peníze si však nechal, pořídil si za ně luxusní auto a hodinky, za což ho soud poslal na osm let do vězení.
Cestu, jak z této rovnice vyškrtnout drahé poplatky za prostředníky a extrémní rizika, se nyní snaží nabídnout i český kapitál. Skupina EMUN otevřela podílový fond EMUN Global Unicorns, který cílí právě na giganty čekající na vstup na burzu, přičemž SpaceX aktuálně tvoří zhruba 12 procent jeho portfolia.
Kouzlo podle již zmíněného Saviho tkví v tom, že vyhledávají fondy, které již danou firmu vlastní, a dojednávají si s nimi nadstandardní podmínky. Dokážou tak obcházet předražené platformy a získávat zpět část poplatků za správu. Fond, který celkově cílí na dvanáctiprocentní roční zhodnocení a umožňuje na poměry privátních trhů solidní částečnou likviditu, je otevřený kvalifikovaným investorům s vkladem od jednoho milionu korun výše.
Pokud ovšem takovým kapitálem nedisponujete a přesto chcete kousek Muskových raket vlastnit, existuje ještě jeden překvapivě prostý způsob. Stačí si na běžné burze koupit akcie společnosti Alphabet, tedy mateřské firmy Googlu. Ten se totiž stal strategickým investorem SpaceX už v roce 2015, kdy za 900 milionů dolarů nakoupil zhruba šestiprocentní podíl. Dnes má tento střípek odhadovanou hodnotu kolem 100 miliard dolarů. „Na investici neplatíte fondové poplatky a akcie Googlu stojí 350 dolarů. Na druhou stranu musíte obětovat 98 procent kapitálu na investici do zbytku firmy a jejího monopolu na online reklamy a videa. Ale k tomu ještě dostanete pár AI datacenter a top jazykové modely k tomu,“ dodává Savi.