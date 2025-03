Čínská automobilka BYD chce dobýt Evropu. Plánuje tu další továrnu a představila superrychlé nabíjení

Uložit 0

Stella Li si nemohla vynachválit, jak se její automobilce daří. Viceprezidentka čínského BYD představila na londýnské tiskové konferenci nejen elektromobil Sealion 7, který vstupuje na britský trh, ale hlavně několik technologických novinek. Těmi chtějí Číňané dobýt Evropu.

Hlavním tahákem je takzvaná super e-platforma pro rychlé nabíjení. Podle automobilky umožní dobít elektromobil stejně rychle, jako trvá natankování benzinu či nafty. „Každá vteřina nabíjení zvýší dojezd našeho elektrického auta o dva kilometry. Stačí tedy počkat několik minut – a můžete ujet až 400 kilometrů,“ prohlásila Li.

Super e-platforma by měla tedy dosahovat rychlosti nabíjení 1000 kW, tedy dvakrát víc než u supernabíječek Tesly. BYD zatím plánuje vybudovat tisíce ultrarychlých nabíjecích stojanů v Číně, které budou kompatibilní s novou platformou. Zatím ale není jasné, kdy bude hotovo ani kolik bude celý projekt stát.

Li také představila spolupráci s výrobcem dronů DJI. Společně vyvinuli program nazvaný Lingyuan, který integruje dron do střechy vozidla. Dron pak může vůz sledovat, pořizovat fotografie nebo natáčet videa a poté zase bezpečně přistát zpět na automobilu. Během letu navíc přenáší obraz v reálném čase na centrální displej ve vozidle.

Automobilka chce rovněž vybavit téměř každý svůj elektromobil systémem automatického řízení. Neomezuje se přitom jen na prémiové modely, počítá i s těmi dostupnějšími. Systém zahrnuje funkce, jako je automatická navigace na dálnicích nebo samočinné parkování ovládané přes mobilní aplikaci.

Kvůli těmto inovacím – a také clům od Evropské unie – se BYD snaží nebýt v Evropě vnímán jako ryze čínská automobilka. Do konce roku chce dokončit továrnu v maďarském Segedíně, další výrobní závod vzniká v Turecku. Společnost navíc plánuje v Evropě otevřít další továrnu.

Celková kapacita závodů v Maďarsku a Turecku má dosáhnout 500 tisíc vozů ročně. Zatím ale není jasné, kde by nová fabrika měla vyrůst. „Na stole je více možností, momentálně jsou ve výběrovém procesu všechny evropské země,“ tvrdí Alfredo Altavilla, zvláštní poradce BYD pro Evropu.

Stella Li, viceprezidentka BYD

Automobilka zažívá v poslední době silný růst – jen loni zvýšila svůj celkový globální prodej o 41 procent na téměř 4,3 milionu vozů, z toho 1,76 milionu elektromobilů. V segmentu čistě elektrických aut tak nyní soupeří o vedoucí pozici s americkou Teslou, která loni prodala 1,79 milionu těchto vozidel.

Ostatně první místo na světě je teď vším, oč jde, doplňuje Li. „Chceme přinést revoluci do světa aut, stejně jako iPhone změnil svět telefonů. Dříve byly lídry Nokia nebo Motorola, dneska už si na ně skoro nikdo nevzpomene. A s naší konkurencí je to vlastně snadné – neumí to, co my,“ tvrdí čínská manažerka.

Zaujmout Evropany chce například modelem Sealion 7, který přímo konkuruje vozu Tesla Model Y. Jde o středně velké elektrické SUV, které v pokročilejší verzi nabízí rychlé nabíjení, maximální rychlost 214 kilometrů za hodinu a zrychlení z nuly na stovku za 4,5 vteřiny. Má přední i zadní kufr a na českém trhu, kam má BYD vstoupit v řádu týdnů, by měl stát méně než milion korun. Celkově má automobilka v nabídce více než deset modelů.

Když BYD před 30 lety vznikl, vůbec nešlo o automobilku, ale o výrobce fotovoltaických panelů a úložišť energie. Ostatně dodnes se prezentuje jako technologická společnost, která kromě aut vyrábí i elektroniku, baterie, akumulátory, polovodiče, autobusy, kamiony nebo vysokozdvižné vozíky. Podle Li začínala firma s několika desítkami zaměstnanců, dnes jich má milion, z toho 120 tisíc inženýrů.

S přispěním ČTK