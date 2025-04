Desetimilionové přesuny na trhu agentur. Able kupuje Blackfish, chtějí šlapat na paty největším hráčům

Uložit 0

Na českém agenturním trhu dochází k velkému přeskupení sil. Zdejší vývojářská firma Able získává stoprocentní podíl v produktovém studiu Blackfish dosavadního většinového majitele Víta Schlesingera. Obě společnosti věří, že se společně dokážou dostat na úroveň větších konkurentů, jako je například STRV. K tomuto cíli by měl pomoct i potenciální odkup dalšího ze zdejších hráčů.

„Jsme na trhu třináct let a dnes už je jasné, že tradiční digitální dodavatelé do budoucna neobstojí. Nástup umělé inteligence to ještě zvýraznil,“ vysvětluje Václav Faraga, jenž se k agenturnímu byznysu v Able dostal oklikou od hraní her přes několik slevových portálů. Koncem roku 2023 do firmy vstupoval nový investor a ocenil ji na osmdesát milionů korun. Able má za sebou 150 klientských referencí včetně velkých společností jako Allianz, Broker Trust nebo Encall.

Podobný názor s Faragou sdílí i Vit Schlesinger, jenž Blackfish rozbíhal i díky pracovním zkušenostem z Dánska, kde má doteď výrazné klientské zastoupení. „Tradičním digitálním agenturám odzvonilo. Spojení produktové expertízy Blackfish a technologického zázemí Able je odpovědí na to, jakým směrem se digitální trh vyvíjí,“ říká Schlesinger, jehož agentura řadí mezi své klienty Zásilkovnu, Czechoslovak Group nebo Next.Move.

Able v rámci oznámené transakce získává stoprocentní podíl ve studiu Blackfish, Schlesinger ale zůstává v roli jednatele a zároveň vstupuje do vedení Able, kde povede obchodní strategii a bude rozvíjet vztahy s klienty. Konkrétní částku ani jedna ze stran nekomentuje, měla se ale pohybovat v řádu nižších desítek milionů korun.

Foto: Able Vít Schlesinger z Blackfish a Václav Faraga z Able

Od zahájení spolupráce již Able mělo vyhrát čtyři tendry na projekty s celkovou hodnotou zakázek přes dvacet milionů korun. Na trhu budou zatím fungovat pod samostatnými značkami, společně ale zaměstnávají tým o šedesáti lidech a podle vyjádření Schlesingera pro CzechCrunch letos již obě firmy míří k obratu na úrovni sto milionů korun.

Ještě letos přitom Able plánuje i další akvizice, které mají dále posílit pozici na trhu a umožnit rychlejší rozvoj služeb. „Naším cílem pro další roky je zařadit se velikostí po bok větších agentur jako například STRV nebo Applifting. Nebojíme se jim šlapat na paty,“ popisuje Schlesinger. Zmiňovaní hráči předloni dosáhli výše obratu zhruba 400 milionů, respektive 174 milionů korun.

Able a Blackfish spojují své expertízy v produktové strategii, výzkumu, UX/UI designu, vývoji a technologické implementaci, zároveň nesou spoluzodpovědnost za byznysové výsledky svých klientů. Nově vzniklý tým pak staví na přístupu tzv. AI-first, kdy umělá inteligence stojí v centru všech procesů, rozhodování a inovací.

Faraga i Schlesinger věří, že společnými silami klientům dokážou nabídnout digitální partnerství připravené na éru umělé inteligence. „Chceme být pro naše klienty partnerem, který přináší výsledky, ne pouze realizuje zadání. Pomáháme firmám využít potenciál AI efektivně, prakticky a s byznysovým přesahem,“ komentuje Faraga.