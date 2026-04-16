Digitalizuje s nimi Škoda i Dr. Max. Ze startupu vyrostli na platformu s desítkami milionů v obratu
Z vylepšeného Excelu vyvinulo Tabidoo technologický mozek firem. Na eventu CzechCrunch Future ukáže, jak digitálně transformovat byznys za pár dní.
Když jsme o českém technologickém startupu Tabidoo psali na CzechCrunchi před několika lety, šlo o ambiciózní projekt, který chtěl malým a středním firmám pomoci vybřednout z „excelového pekla“. Od té doby se proměnil v robustní ekosystém, na který spoléhá více než jedenáct tisíc aktivních uživatelů. „Dnes už nejsme jen náhradou za Excel. Tabidoo se stalo prostředím, kde si firmy během pár dní postaví vlastní digitální mozek – od řízení obchodu až po automatizaci HR. A to bez jediného řádku kódu,“ říká CEO Tabidoo Jan Pinďák.
Ať jde o novou aplikaci pro schvalování faktur, propojení obchodního týmu s výrobou v reálném čase nebo vytvoření klientského portálu, kde zákazníci vidí stav svých zakázek, ještě před pár lety by takové zadání znamenalo sérii úkolů: vypsat výběrové řízení na IT dodavatele, připravit si miliony korun a obrnit se trpělivostí na příštích šest až dvanáct měsíců.
Dnes už digitální transformace může být otázka několika kliknutí. A právě tato praktičnost vystřelila Tabidoo z pozice nenápadného startupu do první ligy českých cloudových nástrojů s obratem v desítkách milionů korun.
„Naším cílem nikdy nebylo jen nahradit jednu tabulku jinou. Chtěli jsme firmám vrátit čas, který ztrácely neustálým hledáním té správné verze souboru nebo ručním přepisováním dat z jednoho systému do druhého,“ doplňuje Jan Pinďák s tím, že podle studie Deloitte závisí 67 % malých a středních firem v Evropě na Excelu jako hlavním nástroji řízení, což v praxi znamená desítky tabulek, různé verze souborů a data uložená na mnoha místech.
„Postavili jsme nástroj, který vše přenáší na jedno místo. Postupně se Tabidoo stalo mozkem firem. Ten posun od jednoduchých evidencí k uceleným systémům, které řídí nábory pro tisíce lidí nebo kompletní fleet management, je přesně to, kam jsme mířili,“ vysvětluje.
Tabidoo jsme stavěli jako digitální plastelínu – dáváme vám strukturu a bezpečí systému, ale necháváme stejnou kreativitu, na kterou jste byli zvyklí v Excelu.
Základní filozofie Tabidoo zůstává stejná – umožnit lidem vytvářet si vlastní aplikace bez znalosti programování. Trh se však posunul a s ním i nároky klientů. Zatímco dříve Tabidoo oslovovalo hlavně menší podnikatele, dnes jsou jeho klienty i firmy jako Škoda Auto, Dr. Max, Direct Auto nebo Národní divadlo.
„Většina firem začíná stejně. Na všechno mají Excel,“ říká Jan Pinďák. Tabulku na docházku, tabulku na sklady, tabulku na nábory. Jenže jak firma roste, tabulky bobtnají, začínají se v nich kupit chyby a nikdo už neví, která verze je ta finální.
„Pak přijde čas dát vše do jednoho systému. A v ten moment většina manažerů narazí na to, že nehledají složitý, drahý software, který je bude svazovat, ale digitální svobodu. Nechtějí se přizpůsobovat krabicovému řešení, ale potřebují, aby systém následoval jejich logiku a rostl s nimi. Tabidoo jsme stavěli jako digitální plastelínu – dáváme vám strukturu a bezpečí systému, ale necháváme stejnou kreativitu, na kterou jste byli zvyklí v Excelu,“ dodává.
Tradiční systémy jsou často nepružné krabice. Buď se jim podle Jana Pinďáka firma musí stoprocentně přizpůsobit, nebo platit horentní sumy za každou změnu. Tabidoo na to jde obráceně. „Potřebujete dnes začít komunikovat se zákazníky v reálném čase? Vygenerujete si aplikaci, napojíte ji na e-mail nebo Slack a jedete. Potřebujete zítra k těmto datům přidat modul pro reklamace? Jednoduše jej ‚přicvaknete‘,“ vysvětluje s tím, že základní tarif Tabidoo vychází na 1 500 korun měsíčně bez nutnosti platit za uživatele.
Platinová řešení Tabidoo
I když je síla Tabidoo v jeho modularitě, mnoho firem chce začít s něčím hotovým, co jen „dobrousí“. Proto vznikly verze CRM Platinum a ATS Platinum.
- ATS Platinum (Applicant Tracking System) řeší jeden z největších problémů dneška – nábor. Dokáže automaticky stahovat kandidáty z portálů, řídit workflow pohovorů a automatizovat zpětnou vazbu a také rozmísťuje inzeráty na job portály na kliknutí přímo ze systému.
- CRM Platinum zase slouží jako komplexní dispečink pro obchod. Od prvního leadu přes cenovou nabídku až po následnou fakturaci a péči o stávající klienty.
S vylepšováním systému a také získáním certifikace ISO přišel i finanční růst Tabidoo. Firma se stabilně drží v černých číslech a její obrat se pohybuje v desítkách milionů korun. To jí podle Jana Pinďáka umožňuje masivně investovat zpět do vývoje. Výsledkem je například nová „platinová éra“ aplikací nebo AI funkce, která postaví firemní aplikaci za uživatele během pár minut.
„Vše je přitom navrženo tak, aby systém mohl růst spolu s firmou. Co začne jako jednoduchý nástroj pro pět lidí, může během roku plynule přejít v enterprise řešení pro tisíce zaměstnanců,“ dodává Pinďák.
Tabidoo je jedním z lákadel technologické akce CC Future. V úterý 21. dubna na pražském Výstavišti v Křižíkových pavilonech si budou moci návštěvníci platformu naživo vyzkoušet. Tým Tabidoo tam bude připraven ukázat, jak konkrétně lze vyřešit chaos v datech, jak se zbavit zbytečného papírování a jak postavit aplikaci, která firmě začne vydělávat nebo šetřit peníze hned druhý den.
„Věříme, že osobní zkušenost je nepřenosná. Na CC Future chceme ukázat, že moderní řízení firmy není o složitých IT manuálech, ale o nástrojích, které vám jdou z ruky,“ uzavírá Jan Pinďák.