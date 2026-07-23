Díky komunistické videohře dosáhli na miliardu korun. Jenže pak přišly zrady, podvody a vyhazovy
Disco Elysium je vysoce oceňovaný titul, který opět dokázal, že hry mohou být umění. Pronásleduje ho ale drama, které teď dopadlo i na novou hru.
Nejspíš si budete myslet, že tenhle příběh vygenerovalo nějaké divoké áíčko. Jenže kdepak. Tahle story se doopravdy stala – a figurují v ní socialisté vydělávající desítky milionů dolarů, videohra míchající fašismus a komunismus, zisk Oscarů i hořké rozepře. Teď přibyla nejnovější kapitola, která veškeré té kontroverzi mohla přidat docela zajímavý happy end. Jenže…
Estonský umělec Robert Kurvitz sám sebe označuje za marxistu. Na pracovním stole má bustu Vladimira Lenina a před deseti lety založil spolek podobně smýšlejících lidí ZA/UM, který zakrátko své spisovatelské či hudební aktivity rozšířil o videoherní vývoj. A Kurvitz svůj pohled na svět otiskl do naprosto jedinečného (a úspěšného!) díla. Nese název Disco Elysium a v roce 2019 strhlo zcela nevídanou lavinu nadšení.
Hra překonávala hranice svého média, spojovalo se v ní dospělé pojetí, mnohovrstevnatý scénář, psychologická hloubka, detektivní vyšetřování i politický komentář. Byla dalším důkazem toho, že videohry mohou být umění. Je napůl filozofickým traktátem, napůl drogovým tripem. Prakticky ihned začala dostávat nálepku jedné z nejvýjimečnějších her všech dob. Prodala přes pět milionů kopií a její tržby se odhadují na vyšší desítky miliony dolarů, tedy přes miliardu korun. Nicméně to vše je teprve začátek.
Disco Elysium si vysloužilo nespočet ocenění – a nikdy nenechalo publikum zapomenout na své silně politické kořeny. Nejenže jste se v roli detektiva-alkoholika potkávali se zástupci všech možných (včetně těch extrémních) ideologií. Ale i samotní vývojáři při přebírání jednoho ze svých čtyř videoherních Oscarů poděkovali mimo jiné Karlu Marxovi a Friedrichu Engelsovi, autorům Manifestu komunistické strany. Osud hry ale mnohem víc ovlivnil kapitalismus.
„Pro Disco Elysium jsem obětoval všechno. Prodal jsem své Ferrari, prodal jsem své Bentley, dokonce i byt,“ okomentoval pro New York Times počátky studia ZA/UM producent Kaur Kender. Jenže ani to nestačilo. Nezkušení videoherní tvůrci ve snaze pro své dílo získat finance nakonec zůstali v pozici minoritních vlastníků studia. A místo navázání na úspěch hry v podobě pokračování přišly ostré spory mezi vývojáři a investory.
Druzí jmenovaní Kurvitze a některé jeho kolegy označili za extrémně problémové a neplnící své pracovní povinnosti. Nakonec s nimi rozvázali spolupráci. Vývojáři zase investory v čele s ředitelem studia Ilmarem Kompusem – který získal majoritní podíl prostřednictvím jiné své firmy – obviňovali z finančních nekalostí při podezřelém převzetí studia a pokoušeli se získat práva na svou hru zpět.
„Společnost, kterou jsme vybudovali, byla vykradena,“ uvedl Kurvitz s kolegou Aleksanderem Rostovem. Jenže situace nebyla černobílá. Ne všichni bývalí Kurvitzovi kolegové stáli na jeho straně. Někteří naopak podpořili tvrzení vedení studia o jeho toxickém chování. Na druhou stranu finanční machinace také nebyly křišťálově čisté.
Kompus údajně koupil za pakatel ilustrace k pokračování Disco Elysia, načež je měl studiu zpátky prodat za miliony eur, kterými financoval svůj podíl v ZA/UM. Zmíněný producent Kaur Kender kvůli tomu podal žalobu, ale následně ji zase stáhl. V Kompusově byznysu byl pak zapletený například jeho švagr už dříve odsouzený za podvod. A sám Kompus navíc ony podezřelé miliony eur zpátky studiu vrátil.
Po několika měsících internetových přestřelek i právních kroků na jaře roku 2023 studio ZA/UM už bez svých původních zakladatelů oznámilo, že všechny spory skončily. Což sice není pohled, který sdílí například Robert Kurvitz, ale legální vody prozatím zůstávají klidné. Neklid však mezi hráči způsobil osud značky Disco Elysium. Bouře ve vývojářském studiu znamenala, že pokračování herního hitu bylo definitivně zrušeno.
Předloni dokonce ZA/UM propustilo čtvrtinu pracovníků. Ale i když to nebyl vysněný druhý díl Disco Elysia, estonská firma nedávno přece jen představila zajímavou novinku. V květnu vydala hru Zero Parades: For Dead Spies. Navzdory (či snad díky?) srovnání s Disco Elysiem získala vynikající recenze, jenže všechny zmiňované kontroverze nejspíš zanechaly mezi hráči nepříjemnou pachuť. Z nové hry je prodejní propadák, a studio tak minulý týden propustilo dalších dvaatřicet lidí.
Nicméně Disco Elysium má i další duchovní nástupce. Exzaumovští vývojáři rozjeli hned několik vlastních projektů: Hopetown přidává dávku postapa, Tangerine Antarctic zase sází na hotel na jižním pólu. Nicméně ani tentokrát se pokračovatelé bez dramatu neobešli.
Dokonce i z těchto střípků někdejšího týmu se kvůli vnitřním neshodám stihli odštěpit další vývojáři a založili ještě další studio Summer Eternal. To s větším odhalením své hry Red Rooster zatím vyčkává, dá se ale očekávat, že také připomene Disco Elysium. Zdaleka nejzajímavější je ale osud Roberta Kurvitze.
Spolu se svými prvně vyhozenými kolegy rozjel studio Red Info, které zaujalo hned dvěma zprávami. Zaprvé získalo v přepočtu přes dvě stě milionů korun od čínských investorů. A zadruhé pomoc videoherního veterána Chrise Avelloneho, proslaveného legendami Fallout 2 a Planescape: Torment. Snad tentokrát revoluce nezačne požírat své děti. Disco Elysium bylo tak výjimečné, že alespoň jednoho úspěšného následovníka by si zasloužilo.
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